Aleksić: Idemo i tamo na pobedu, imamo sve u svojim rukama
Vreme čitanja: 2min | čet. 06.08.26. | 23:50
Jedan od najboljih pojedinaca na meču izneo je utiske posle pobede
Odličnu fudbalsku predstavu priredio je Partizan u četvrtak uveče u Humskoj, kada je u prvom meču trećeg kola ubedljivo savladao kazahstanski Tobol 3:0. Mirne glave idu na revanš i sa velikom prednošću, pa već polako može da se razmišlja o Hetafeu i plej-ofu, mada moraće posao da se odradi i u Kazahstanu.
Utiske posle utakmice izneo je vezni fudbaler crno-belih, Milan Aleksić.
"Bitno je da smo pobedili. Mogli smo naravno više da damo golova, ali tako je kako je. Idemo tamo sa povoljnim rezultatom, nemamo čega da se plašimo, idemo na pobedu", započeo je.
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Odigrao je možda i najbolju utakmicu u crno-belom dresu.
"Zadovoljan sam partijom. Mogao sam da se nagradim asistencijom, ali bio je ofsajd. Mogao sam i da dam gol, ali to je što je. Ovo je najbolja utakmica. Ulazim u ritam i to je dobro".
Revanš bi trebalo da bude formalnost.
"Mislim da će biti teška utakmica jer opet putujemo dosta i mislim da imaju oni dosta navijača dobrih, da će to da ih podigne. Imamo sve u svojim rukama, imamo 3:0 i nemamo čega da se plašimo".
VAR odluke 'ukrale' su dosta vremena.
"Čekali smo dosta situacija, dosta je vremena otišlo. Šta da radimo, male su situacije prelomilo".
Nije još u punoj formi.
"Mislim da još imam da napredujem, da nisam još u ful svojoj formi, nisam još na 100 odsto, tek sam na 60, 70. Radim svaki dan i trudim se, vraćam se u formu", zaključio je.