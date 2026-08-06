Aleksić: Idemo i tamo na pobedu, imamo sve u svojim rukama

Odličnu fudbalsku predstavu priredio je Partizan u četvrtak uveče u Humskoj, kada je u prvom meču trećeg kola ubedljivo savladao kazahstanski Tobol 3:0. Mirne glave idu na revanš i sa velikom prednošću, pa već polako može da se razmišlja o Hetafeu i plej-ofu, mada moraće posao da se odradi i u Kazahstanu.

Utiske posle utakmice izneo je vezni fudbaler crno-belih, Milan Aleksić.

"Bitno je da smo pobedili. Mogli smo naravno više da damo golova, ali tako je kako je. Idemo tamo sa povoljnim rezultatom, nemamo čega da se plašimo, idemo na pobedu", započeo je.