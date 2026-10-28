U ABA možete, hajde sada i u Evroligi

Vreme čitanja: 3min | sre. 28.10.26. | 11:14
Od Itana Tompsona i Antonija Rivsa očekuje se da budu igrači koji će rasteretiti Karlika Džonsa i doneti poene crno-belima. Do sada smo to videli na regionalnoj sceni (Rivs odigrao samo meč sa Spartakom), a sada je vreme za isto u eliti
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Liona)
Partizan Mozzart Bet želi nastavak dobrih rezultata, a za tako nešto mu je potrebna pobeda na gostovanju Asvelu u Vilerbanu u osmom kolu Evrolige. Crno-beli večeras od 20 časova gostuju francuskom predstavniku i deluje da bi ovo mogla da bude utakmica u kojoj će Parni valjak imati prostora da demonstrira ofanzivni potencijal jer je Asvel daleko od neke defanzivne evropske elite.
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Priča oko Karlika Džonsa je već odavno ispričana i svi znaju da od njega u ogromnoj meri zavisi igra crno-belih, pa se postavlja pitanje ko će u Vilerbanu da preuzme primat prve i druge pratilje fantastičnog organizatora igre.
Posle odličnih partija Itana Tompsona i Antonija Rivsa, nema nikave licitacije sa imenima, već se sada od njih dvojice očekuju poeni i napadačka produkcija, kao i pomoć Karliku Džonsu.
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Tompson je vidno fizički i dalje "mekan", deluje da se još uvek nije prilagodio, ali daleko od toga da nije nagovestio šta može. Doduše, reprezentativac Portorika je uglavnom blistao u ABA ligi, najpre u utakmici sa Megom, a potom za vikend protiv Spartaka. Rešetao je Tompson rivala u Dudovoj šumi, ubacio 23 poena, četiri trojke iz pet pokušaja i tako u velikoj meri bio zaslužan za činjenicu da su crno-beli slavili u Subotici.
Može se reći da je uvek nasmejani bek crno-belih doveo Partizan Mozzart Bet u situaciju da pobedi protiv Spartaka, dok je Rivs na kraju bio glavni egzekutor. Doskorašnji NBA igrač je ostao hladnokrvan kada se lomilo pitanje pobednika, fantastičnom promenom bacio na parket Dalibora Ilića i lagano pogodio dugu dvojku za trijumf crno-belih.
Jasno je da i jedan i drugi mogu da rešavaju utakmicu, da poseduju kvalitet i ofanzivni potencijal da kreiraju za sebe, ali i za druge. Upravo to je karakteristika koja je neophodna Đoanu Penjaroji kako ne bi ceo pritisak bio na Karliku Džonus. Isto tako, evidentno je da su Tompson i Rivs daleko iznad regionalnog nivoa, ali isto to je potrebno preneti i na evroligaške parkete.
Dakle, Tompson i dalje traži način da se prilagodi na čvrstinu Evrolige, pronađe adekvatan ritam i počne da igra u kontinuitetu. Imao je odličnu utakmicu protiv Reala, gde je sa 14 poena, osam skokova i tri asistencije bio više nego zapažen. Ipak, ono što je potrebno Partizanu jesu njegova stalna izdanja na vrhunskom nivou, kako bi crno-beli mogli da budu konkurentni na evroligaškom nivou jer je to primarno takmičenje.
Kada je reč o Rivsu, on je demonstrirao kvalitet koji nije ni bio sporan. Zna se kakav je šuter, za šta je sposoban i zbog čega je doveden. Baš kao Tompson, pokazao je da mu rešavanje utakmica na Jadranu neće biti nikakav problem, a ne bi ni smeo da bude. Sada, vreme je da njih dvojica protiv Asvela doda (pogotovo "starosedelac" Tompson") pokažu od čega su, te svojim dobrim igrama ostave Karliku gorivo u rezervoaru za Kaunas, a Parnom valjku pomognu da dođe do nove pobede u Evroligi.
EVROLIGA - 8. KOLO
Utorak
Dubai - Pariz 93:99
/Roden 20 - Bejkon 24/
Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 100:78
/Karter 24 - Klark 19/
Bajern Minhen - Barselona 84:88
/Jokubaitis – Panter 23/
Panatinaikos - Olimpija Milano 80:75
/Nan 20 - Hol 15/
Valensija - Fenerbahče 86:78
/Šorts 23 - Boldvin 19/
Baskonija - Real Madrid 86:104
/Loson 17 - Maledon 19/
Sreda
18.30: (3,00) Bešiktaš (16,0) Olimpijakos (1,50)
19.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Anadolu Efes (3,70)
20.00: (1,80) Asvel Lion (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,25)
20.30: (3,00) Virtus Bolonja (16,0) Žalgiris (1,50)
***Kvote su podložne promenama