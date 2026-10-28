U ABA možete, hajde sada i u Evroligi

Priča oko Karlika Džonsa je već odavno ispričana i svi znaju da od njega u ogromnoj meri zavisi igra crno-belih, pa se postavlja pitanje ko će u Vilerbanu da preuzme primat prve i druge pratilje fantastičnog organizatora igre.

Posle odličnih partija Itana Tompsona i Antonija Rivsa, nema nikave licitacije sa imenima, već se sada od njih dvojice očekuju poeni i napadačka produkcija, kao i pomoć Karliku Džonsu.

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Tompson je vidno fizički i dalje "mekan", deluje da se još uvek nije prilagodio, ali daleko od toga da nije nagovestio šta može. Doduše, reprezentativac Portorika je uglavnom blistao u ABA ligi, najpre u utakmici sa Megom, a potom za vikend protiv Spartaka. Rešetao je Tompson rivala u Dudovoj šumi, ubacio 23 poena, četiri trojke iz pet pokušaja i tako u velikoj meri bio zaslužan za činjenicu da su crno-beli slavili u Subotici.

Može se reći da je uvek nasmejani bek crno-belih doveo Partizan Mozzart Bet u situaciju da pobedi protiv Spartaka, dok je Rivs na kraju bio glavni egzekutor. Doskorašnji NBA igrač je ostao hladnokrvan kada se lomilo pitanje pobednika, fantastičnom promenom bacio na parket Dalibora Ilića i lagano pogodio dugu dvojku za trijumf crno-belih.