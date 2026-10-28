Feđa vs Rade: Sudar čiste fudbalske estetike
Vreme čitanja: 2min | sre. 28.10.26. | 10:56
Sa jedne strane fudbalski rokenrol, a sa druge progresivni fudbalski džez, ali oba jednako lepo zvuče izvedbama ekipa koje vode Feđa Dudić i Radomir Koković
Svako svira na svoj način, ali zvuk koji dolazi prija uhu običnog slušaoca. To je fudbal Feđe Dudića i Radomira Kokovića. Dva trenera koja imaju najlepšu viziju fudbalske igre u Mozzart Bet Superligi po drugi put će udariti jedan na drugog. Biče to sudar čiste fudbalske estetike, dve ekipe koje u ovom trenutku igraju najlepši fudbal na srpskim terenima (15.00, Arena Premijum 1).
Sa jedne strane imaćemo karakteristični fudbalski rokenrol Feđe Dudića, a sa druge progresivni fudbalski džez Radomira Kokovića. I oba su podjednako uzbudljiva i zanimljiva u izvedbi fudbalera Radničkog iz Kragujevca i Železničara iz Pančeva. Daleko od toga da se Feđa i Rade na poznaju. Na početku prošle sezone su igrali jedan protiv drugog na Čika Dači i pobednika nije bilo (1:1).
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Obojici je zajedničko što su podigli sredine u kojima rade i to na veoma sličan način, gajeći stil igre koji je na prvu loptu različit, ali u suštini isti - napadački. Obojici je presing jedan od glavnih alatki za osvajanje poseda i obojici je posed svetinja. Kad sve to pomešate, dobijate dva najestetičnija tima u Mozzart Bet Superligi.
Zajedničko im je i to što su imali nešto sporiji start u domaćoj ligi, ali sad imamo situaciju da Železničar ima pet pobeda u poslednjih šest susreta (izgubio samo od Crvene zvezde), dok su Kragujevčani doživeli samo dva poraza na poslednjih deset utakmica (takođe od Zvezde i od Vojvodine).
Danas ćemo imati situaciju da uživamo u zvucima oštrih gitarskih rifova u Dudićevom fudbalskom roku i u laganom zvuku saksofona Kokovićevog džeza. Biće zanimljivo slušati ih. Valjda ne može drugačije kad imate trenere sa istim vizijama fudbala.
MOZZART BET SUPERLIGA, ZAOSTALI MEČEVI 2. KOLA
15.00: (2.35) Radnički 1923 (3.60) Železničar (2.90) Mozzart Relax
17.00: (3.90) Radnički Niš (4.10) Partizan (1.85) Mozzart Relax