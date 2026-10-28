Feđa vs Rade: Sudar čiste fudbalske estetike

Obojici je zajedničko što su podigli sredine u kojima rade i to na veoma sličan način, gajeći stil igre koji je na prvu loptu različit, ali u suštini isti - napadački. Obojici je presing jedan od glavnih alatki za osvajanje poseda i obojici je posed svetinja. Kad sve to pomešate, dobijate dva najestetičnija tima u Mozzart Bet Superligi.

Zajedničko im je i to što su imali nešto sporiji start u domaćoj ligi, ali sad imamo situaciju da Železničar ima pet pobeda u poslednjih šest susreta (izgubio samo od Crvene zvezde), dok su Kragujevčani doživeli samo dva poraza na poslednjih deset utakmica (takođe od Zvezde i od Vojvodine).

Danas ćemo imati situaciju da uživamo u zvucima oštrih gitarskih rifova u Dudićevom fudbalskom roku i u laganom zvuku saksofona Kokovićevog džeza. Biće zanimljivo slušati ih. Valjda ne može drugačije kad imate trenere sa istim vizijama fudbala.

MOZZART BET SUPERLIGA, ZAOSTALI MEČEVI 2. KOLA

15.00: (2.35) Radnički 1923 (3.60) Železničar (2.90) Mozzart Relax

17.00: (3.90) Radnički Niš (4.10) Partizan (1.85) Mozzart Relax