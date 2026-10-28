Partizanu po tradiciji teško u Nišu, može li Stanoje odmah početi da pušta kišu?

I možda je to i najveća šansa Nišlija, da iz potpuno drugog plana probaju da naprave iznenađenje, jer druge argumente za optimizam u poslednje vreme nisu ponudili. U seriji su od četiri vezana poraza uz gol-razliku na tim mečevima 1:12 (i taj jedan pogodak bio je zapravo autogol Vojvodine na 0:4 u 90. minutu), a zanimljivo je da poslednji put kada je Radnički imao pet uzastopnih poraza, pre nešto manje od dve godine, taj peti naneo mu je Partizan u Nišu, a na klupi Radničkog sedeo je Nikola Drinčić.

Realizacija je najveća boljka od početka sezone, a zanimljivo je da se trener Reala sa Nišave za prethodni meč protiv Novog Pazara odlučio da formaciju sa Stefanom Nikolićem kao ‘lažnom devetkom’, koji je na toj poziciji igrao prvi put u životu, dok su na klupi ostala petorica klasičnih napadača. Sumnjamo da će ponovo posegnuti za takvim eksperimentom. Iznenađenje je bila i promena golmana. Ivan Kostić možda je i najstandarniji prvotimac Radničkog od početka sezone, ali je na prethodnoj utakmici napipao klupu, a među stative je stao Dejan Stanivuković , koji bi danas mogao čak da bude i kapiten, budući da su van stroja Radomir Milosavljević i Uroš Vitas . Uz Vitasa , povređeni su i Jokić i Kovačević – sva trojica iz startne odbrambene četvorke – pa će Drinčić morati ozbiljno da improvizuje u sastavljanju defanzivne linije. Posle odrađenih kartona, vraćaju se Abas i Kanute .

No, vraćamo se i mi na Partizan. Šta Aleksandar Stanojević i Partizan mogu da ponude jedno drugom? Za početak, ekipa će se trgnuti, tu nema dileme, jer energija je prva asocijacija na temperamentnog stručnjaka sa kojim su crno-beli svojevremeno igrali u Ligi šampiona. Taktički je za očekivati da ekipa deluje ozbiljno pismenije nego u dosadašnjem toku sezone. On sam, dobiće svojevrsnu satisfakciju, jer nakon svega što je dao Partizanu (ne samo dve titule, a ukupno tri trofeja), nije zaslužio da poslednji, što je najčešće i najjači utisak, bude onakav odlazak iz kluba kao posle 174. večitog derbija.

Sve ostalo je pod velikim znakom pitanja. Kako dugoročan uspeh njegovog četvrtog mandata, tako i kratkoročne odluke već za povratnički debi na Čairu. Ko je prvi golman (na to u poslednjih par meseci nije postojao stalni odgovor)? Kako će Stanojević sastaviti odbranu, što mu je, kako je sam rekao, prioritet, jer u prethodnom period množile su se greške nesvojstvene i petlićima? Koliko brzo će ‘rehabilitovati’ dvojicu Stefana - Mitrovića i Milića? Kakav će status kod njega imati Demba Sek? Koju će poziciju nameniti Milanu Vukotiću, koji se polako vraća iz malo dužeg odsustva? Da li će pronaći ‘žicu’ Igoru Miladinoviću i Nikoli Čumiću, koji imaju kvalitet da prave ozbiljnu razliku na terenima u Srbiji? Javnost je nestrpljiva da dobije odgovore na ova pitanja.

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I tu u čitavu jednačinu ubacujemo statistiku, jer ako postoji gostovanje koje je po tradiciji teško za crno-bele, onda je to Niš. Partizan je na Čairu dobio samo tri od poslednjih 11 utakmica, ili jednu od prethodne četiri. Prošle sezone, oba međuosbna duela okončana su nerešenim rezultatom. Stanojević je poražen na svom prvom gostovanju Radničkom na klupi Partizana, ali je nakon toga dobio četiri meča, doduše samo jedan na strani, bez primljenog gola. Nikola Drinčić je, pak, u svom prethodnom mandatu izgubio oba meča od kluba čiji je dres svojevremeno sa velikim uspehom nosio.

Čitav današnji dan proteći će u znaku fudbala u Srbiji, jer igra se većina mečeva šesnaestine finala Mozzart Bet Kupa, ali šou će ukrasti dve odložene utakmice šampionata. Najpre u Kragujevcu Feđa Dudić protiv Radeta Kokovića, a onda na Čairu (17.00, TV Arena premium 1, sudi Novak Simović) sudar posrnulih velikana.

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Sreda

15.00 (2.35) Radnički Kragujevac (3.60) Železničar Pančevo (2.90) MOZZART RELAX

17.00 (3.90) Radnički Niš (4.10) Partizan (1.85) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama