Alvarez trenirao odvojeno od ekipe, nije u konkurenciji za premijeru Atletika

Ni Argentinac, ni Francuz neće biti u protokolu protiv Malage, ali bez obzira na sve one priče o transferu ovog leta, realno je da vidimo Alvareza na klupi za vikend protiv Viljareala. Simeoneov plan je da mu na početku sezone dozira minutažu, kako bi ga spremio za one najbitnije izazove na jesen.

Kako pišu španski mediji, jedan od pomoćnih trenera je prethodnih dana izložio Alvareza baš jakom drilu. Konstantno su mu druge vežbe bile presecane intervalima za sprint, a sve to je deo plana kako bi bio spreman za ulogu džokera narednog vikenda.

21.00: (1,37) Atletiko Madrid (4,90) Malaga (8,50)

No, biće vremena za priču o toj utakmici. Atletiku je najpre važno da ne kiksne protiv sveže promovisane Malage, koja je do Primere došla kroz baraž. Poslednji put su se ova dva tima sastala u Madridu pre skoro devet godina, kada je prestonički tim slavio sa 1:0.

U periodu od 2015. do 2018. godine, dok je Malaga bila standardan član prvoligaškog društva, susreti ova dva tima nisu baš obilovali velikim brojem golova. Četiri od poslednjih šest okršaja su im se završili rezultatom 1:0 (triput u korist Madriđana), jednom je bilo 2:0, a jednom 4:2 za Atletiko.

Tokom priprema Simeoneov tim je savladao Hetafe (4:1) i u generalnoj probi Olimpik Marselj (2:1), dok je izgubio od dva Manečstera, Junajteda sa 1:2, a Sitija sa 1:3. S druge strane, Malaga je savladala samo Al Arabi (4:2), izgubila je od Seute (1:2), a remizirala je sa Lesterom (3:3), Al Itihadom (2:2) i na generalnoj probi Fulamom (2:2).

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

PRIMERA – 1. KOLO

Subota

Alaves - Hetafe 3:0 (0:0)

/Tenalja 73, Dijaz 90+2, Rodrigez 90+4/

Sevilja - Rajo Valjekano 2:1 (0:1)

/Guridi 52pen, Peke 90+7 - Garsija 4/

Nedelja

Rasing Santander – Viljareal 2:2 (2:2)

/Martin 21 pen, Martines 34 – Gej 45, Pepe 45+1/

Espanjol - Levante 3:0 (2:0)

/Fernandez 5, 40, Dolan 80/

Ponedeljak

Deportivo La Korunja - Elče 1:1 (1:0)

/Obamejang 21 - Aguado 76/

Sreda

21.00: (1,37) Atletiko Madrid (4,90) Malaga (8,50)

***Kvote su podložne promenama