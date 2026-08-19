Alvarez trenirao odvojeno od ekipe, nije u konkurenciji za premijeru Atletika
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 14:03
Argentinac će propustiti susret sa Malagom (sreda, 21) u 1. kolu Primere
Sa malim kašnjenjem u odnosu na većinu ekipa iz Primere, za fudbalere Atletiko Madrida će nova takmičarska sezona zvanično otpočeti ove srede od 21.00 časova. Na Metropolitano dolazi novi prvoligaš Malaga, u jednoj od pomerenih utakmica 1. kola šampionata Španije.
Trener Atletika Dijego Simeone neće moći da računa na najjači sastav za ovaj meč. Zbog učešća na Mundijalu u Severnoj Americi, odnosno toga što su igrali u samoj završnici, veći deo priprema su propustili Hulijan Alvarez i Toma Lemar. Njih Dvojica su zato, kao i Obed Vargas i Bonjar, trenirali prethodnih dana odvojeno od ostatka ekipe, kako bi što pre uhvatili priključak.
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Ni Argentinac, ni Francuz neće biti u protokolu protiv Malage, ali bez obzira na sve one priče o transferu ovog leta, realno je da vidimo Alvareza na klupi za vikend protiv Viljareala. Simeoneov plan je da mu na početku sezone dozira minutažu, kako bi ga spremio za one najbitnije izazove na jesen.
Kako pišu španski mediji, jedan od pomoćnih trenera je prethodnih dana izložio Alvareza baš jakom drilu. Konstantno su mu druge vežbe bile presecane intervalima za sprint, a sve to je deo plana kako bi bio spreman za ulogu džokera narednog vikenda.
21.00: (1,37) Atletiko Madrid (4,90) Malaga (8,50)
No, biće vremena za priču o toj utakmici. Atletiku je najpre važno da ne kiksne protiv sveže promovisane Malage, koja je do Primere došla kroz baraž. Poslednji put su se ova dva tima sastala u Madridu pre skoro devet godina, kada je prestonički tim slavio sa 1:0.
U periodu od 2015. do 2018. godine, dok je Malaga bila standardan član prvoligaškog društva, susreti ova dva tima nisu baš obilovali velikim brojem golova. Četiri od poslednjih šest okršaja su im se završili rezultatom 1:0 (triput u korist Madriđana), jednom je bilo 2:0, a jednom 4:2 za Atletiko.
Tokom priprema Simeoneov tim je savladao Hetafe (4:1) i u generalnoj probi Olimpik Marselj (2:1), dok je izgubio od dva Manečstera, Junajteda sa 1:2, a Sitija sa 1:3. S druge strane, Malaga je savladala samo Al Arabi (4:2), izgubila je od Seute (1:2), a remizirala je sa Lesterom (3:3), Al Itihadom (2:2) i na generalnoj probi Fulamom (2:2).
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PRIMERA – 1. KOLO
Subota
Alaves - Hetafe 3:0 (0:0)
/Tenalja 73, Dijaz 90+2, Rodrigez 90+4/
Sevilja - Rajo Valjekano 2:1 (0:1)
/Guridi 52pen, Peke 90+7 - Garsija 4/
Nedelja
Rasing Santander – Viljareal 2:2 (2:2)
/Martin 21 pen, Martines 34 – Gej 45, Pepe 45+1/
Espanjol - Levante 3:0 (2:0)
/Fernandez 5, 40, Dolan 80/
Ponedeljak
Deportivo La Korunja - Elče 1:1 (1:0)
/Obamejang 21 - Aguado 76/
Sreda
21.00: (1,37) Atletiko Madrid (4,90) Malaga (8,50)
***Kvote su podložne promenama