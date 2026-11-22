Kakav zaokret u raspoloženju u fudbalera Kopenhagena u svega mesec dana. Posle teško osvojenog boda u Ligi konferencije protiv srpskog šampiona, najtrofejnija ekipa u Danskoj je beležila odlične rezultate. Nanizala je četiri pobede, samo da bi ove nedelje doživela veliku blamažu. Na gostovanju Nordsjelandu Kopenhagen je poražen sa 0:5 (0:1).

Izabranicima Boa Svensona baš ništa nije polazilo od noge ove večeri. Već u 18. minutu je golman Dijant Ramaj morao da izađe iz igre zbog povrede, zamenio ga je Islanđanin Runar Aleks Runarson i verovatno zažalio zbog toga.

Prvi gol Kopenhagen je primio u 37. minutu, Niklas Rojkjer je bio strelac, da bi se potom igra gostiju potpuno raspala posle direktnog crvenog kartona koji je dobio mađarski defanzivac Akos Markgraf zbog ozbiljnog prekršaja u 60. minutu.

19.00: (2,45) Brendbi (3,70) Midtjiland (2,60)

Od tada je samo Nordsjeland postojao na terenu. Mladi Finac Juno Lahtenmaki je u 67. minutu duplirao prednost, u 69. je Ibrahim Adel pogodio za 3:0, a u 74. Aleksander Lind za 4:0. Do kraja meča Lind je još jednom uspeo da se upiše u strelce, na asistenciju Markusa Volkera.

Upisao se tako Nordsjeland u istorijske knjige 16-strukog prvaka Danske. Naneo mu je najubedljiviji poraz, identičnim rezultatom kojim je Kopenhagen još dvaput gubio u domaćem šampionatu. Prvo od Silkeborga 1994. godine, pa zatim i gradskog rivala Brendbija 2005.

Ovaj poraz mogao bi da košta Kopenhagen prvog mesta na tabeli. Trenutno ga deli sa Midtjilandom, ali Vukovi tek treba da odigraju svoj meč 15. kola Superlige. U ponedeljak će gostovati Brendbiju.

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DANSKA 1 – 19. KOLO

Ponedeljak

19.00: (2,45) Brendbi (3,70) Midtjiland (2,60)

***Kvote su podložne promenama