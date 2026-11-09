Lalatović: Rekao sam igračima da odigraju za Ljajića, da ne bude tragičar već heroj
Vreme čitanja: 3min | pon. 09.11.26. | 10:13
"Želeo sam da odigramo za isključenog kapitena, za naše navijače, za Novi Pazar, za naše porodice i nas, da dobijemo utakmicu. Tako je i bilo", kaže trener Plavih sa Jošanice
Ponovo se po završetku utakmice između fudbalera Novog Pazara i Mladosti radovao – Nenad Lalatović. Uzorak možda nije toliko reprezentativan zbog kvantiteta, s obzirom da je harizmatični stručnjak samo tri puta bio akter vojevanja starih rivala iz zapadnog regiona, ali je i posle 15. runde tekućeg izdanja Mozzart Bet Superlige i Pazarovog trijumfa pred domaćim auditorijumom od 2:0 ostao čist poput 24 karatnog zlata.
Na tri različita stadiona u dva grada, tačnije gradu i opštini, Lalatović bi uvek nadmudrio kolegu iz suprotnog tabora. Najpre mu je kao šefu struke Mladosti pre više od dve godine, dok se renovirala travnata podloga na sportskom zdanju kraj Jošanice, čestitao tadašnji trener Pazaraca Nikola Trajković. Tim iz Lučana slavio je minimalcem na Atletskom stadionu. A onda je Lalatović osetio čari one druge klupe. Početkom marta je matirao Nenada Mijailovića u Dragačevu (2:0), što je sada ponovio i protiv Radovana Ćurčića na Gradskom stadionu.
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Nije Lalatovićev odnos prema poslednjim dostignućima Mladosti promenila ni pobeda njegovih izabranika na krilima strelca za vođstvo Ivana Davidovića i najkorisnijeg na terenu sa asistencijom i realizovanim penalom Fejsala Mulića.
"Ja sam i pre našeg susreta rekao da sam iznenađen igrama Mladosti u dosadašnjem delu sezone, gde sve zasluge pripadaju kolegi Ćurčiću. Čestitam mu na odličnim rezultatima otkako je letos preuzeo Lučance. Njemu i Nešku Milovanoviću od srca želim da pobede u narednoj utakmici, ma ko da im je protivnik", kazao je Lalatović.
Trener Novog Pazara prebacio je loptu u sopstveno dvorište.
"Čestitam mojim igračima, tako se igra i bori za Pazar. Hvala publici. E, ovako se voli klub. Zbog toga sam ovde, zato sam se vratio. Milina je raditi u porodičnoj atmosferi, a mi je imamo. Milina je biti trener, igrač i navijač Novog Pazara kada se odigra kao što smo mi protiv Mladosti. U miru i spokoju ćemo se spremati tokom pauze zbog obaveza reprezentacije. Čekaju nas OFK Beograd, Crvena zvezda i Vojvodina, što je jako težak raspored".
U sličnom minutu i gotovo na istom delu terena gde je tri sedmice ranije ostao bez Pape Gadija u porazu od IMT-a (1:2), domaćin je sada izgubio kapitena Adema Ljajića. Senegalca i pazarsku ekipu u okršaju sa Traktoristima skupo je koštao start na Ismaelu Kasasu u zoni daleko od opasne po gol, a dugogodišnjeg reprezentativca Srbije na "tanak led" navukao je Branko Jovičić. Ovog puta se ostatak tima izborio sa hendikepom i stigao do bodova.
"Nije bilo lako ostati bez Ljajića i igrati nekih 70 minuta sa igračem manje. Isto nam se desilo protiv IMT-a. Rekao sam igračima na poluvremenu da odigraju za kapitena, ako žele da smo drugari, braća, da smo porodica. Svi volimo i poštujemo Adema, pa da ne bude on krivac jer je dobio crveni karton. Neka bude – heroj. Želeo sam da odigramo za njega, za naše navijače, za Pazar, za naše porodice i nas, da dobijemo utakmicu. Tako je i bilo. Postigli smo dva gola sa igračem manje, što najbolje pokazuje kako smo odigrali. Taktički smo se dobro pripremili, igrači su sve ispoštovali", konstatovao je Lalatović.
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Prirodno, posle Ljajićevog isključenja došlo je do određenih pomeranja u linijama tima. Trener Plavih zadržao je najisturenijeg Mulića još nekih 40 minuta u igri, da bi zauzvrat od gorostasnog napadača dobio dva hokejaška poena – asistenciju i gol.
"Kada smo ostali sa igračem manje, prebacili smo se u formaciju 4-4-1 i non-stop pomerali naspram lopte. Nakon našeg drugog gola sam to promenio u 5-4, ubacio još jednog štopera i pojačao poslednju liniju da bismo odgovorili na duge lopte Mladosti, dobili duele i suzili prostor pred našim golom. Promenio sam taktiku i meč priveo kraju na željeni način. Nismo primili gol, postigli smo dva i osvojili za nas velika tri boda. Sada ih imamo 19. Polako idemo ka gornjem delu tabele", zaključio je Nenad Lalatović.