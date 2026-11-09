Gabrijel umesto Gabriela

Momak koji igra na poziciji desnog krila, pod ugovorom je sa klubom do 2029. godine, ali sva je prilika da će se on mnogo pre naći u nekom od velikih evropskih klubova. Interesenata je prilično i pitanje je samo ko će ponuditi najviše.

Početkom marta potpisao je profesionalni ugovor sa klubom iz Osla i mnogi ga već sad porede sa kapitenom Arsenala Martinom Edegorom. Sada već bivši trener Volerange, Geir Beke, kaže da odavno nije video tako dobrog mladog igrača.

"Mnogo podseća na Martina Edegora, kada je on bio u tom uzrastu. Nikada nisam trenirao takvav talenat koji je bio bolji u tim godinama", priznao je Geir koji je letos preuzeo kormilo Mosa.

19.00: (2,90) Kristijansund (4,10) Volerenga (2,15)

Sportski direktor Volerenge Joakim Jonson svestan je kakvog igrača imaju u svojim redovima.

"Mislim da je od svih talenata Norveškoj on otišao najdalje. Ekstremno daleko. To još ne znači da je ostvario svoj cilj, ali u velikoj je prednosti u odnosu na ostale. On je nešto što e retko može videti u norveškom fudbalu", priznao je Jonson.

Ovaj momak još ima pravo da bira za koga će igrati na seniorskom nivou i to je šansa za Srbiju. Još jedna koju smo dobili poslednjih godina, mada je Rajković trenutno član reprezentacije Švedske do 16 godina. Nema sumnje da bi to bio velik posao da se ubedi da promeni nacionalni dres, jer Norvežani znaju šta imaju u rukama. Ipak, vredi pokušati.

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Zanimljivo je videti gde bi Rajković mogao da zaigra uskoro, za godinu, dve. Arsenal i Čelsi su odavno pokazali da su zainteresovani, a onda se u trku uključila Barselona. Potom i Mančester Junajted, što nije bez značaja, posebno za njega.

Klub sa Old Traforda je trenutno u krizi, ali to ne znači da ne prati mlade i talentovane igrače širom planete i da ne pokušava da ih angažuje. Mada neke i gubi. Nedeljama unazad jedna od priča koja ne silazi sa stubaca ostrvske štampe je odlazak izuzetno talentovanog Džej Džej Gabrijela. Momak koji je 6. oktobra proslavio 16. rođendan, rešio je da ode i trenutno trenira sa igračima Real Madrida, sa kojim će u januaru moći da potpiše ugovor.

"Barselona ili Real? Očigledno Real. Moj san je da jednog dana osvojim Zlatnu loptu", rekao je Gabrijel nedavno reporterima u Madridu.

A gde će Rajković, koji je pet meseci mlađi od njega? Možda baš u Junajted, gde bi zamenio Džej Džej Gabrijela!

"Trudim se da ne razmišljam previše o svim tim ponudama, ali lepo je čuti sve to. Od dečačkih dana navijam za Mančester Junajted, ali sada sam koncentrisan samo na igranje za Volerangu", rekao je nedavno za jednu norvešku televiziju.

Dotle, Volerenga ove večeri gostuje Kristijansundu u 26. kolu prvenstva Norveške. Pet kola pre kraja, Voleranga je bezbedna u sredini tabele, ali zato su domaćinu preko potrebni bodovi u borbi za opstanak, pa nema sumnje da će biti zanimljivo.

NORVEŠKA, 26. KOLO

Ponedeljak

19.00: (2,90) Kristijansund (4,10) Volerenga (2,15)

*** kvote su podložne promenama