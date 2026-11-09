Popovićev drastični rez: Tiho zbogom Miloša Degeneka ili samo privremeno odsustvo?

Razlog za kašnjenje objave bila je najava bojkota od strane grupe reprezentativaca, zabrinutih za sopstvenu bezbednost zbog nestabilne situacije u regionu. Da li je upravo to razlog izostanka velikog broja standardnih ili je posredi Popovićev plan da drastično podmladi selekciju tokom takmičarskog vakuuma, za sada nije zvanično objavljeno.

Tek, u sastavu za utakmice protiv aktuelnog šampiona Azije, Katara u Dohi (13. novembar), a potom i protiv Jordana u Amanu (17. novembar), nema nekih od nosilaca igre iz proteklog perioda, poput golmana Meta Rajana, vezista Džeksona Irvajna i Ejdana O’Nila, kao ni iskusnog defanzivca srpskog porekla Miloša Degeneka.

Pored njih, zbog povreda izostaju i standardni igrači poput Džordija Bosa, Kristijana Volpata i Mohameda Turea.

Za nas najintersantniji svakako je izostanak Degeneka, koji se nije našao na spisku nacionalnog tima prvi put otkako je Popović preuzeo kormilo Sokerusa u novembru 2024. godine.

Ovakva odluka selektora mogla bi da predstavlja i veliku prekretnicu u reprezentativnoj karijeri pouzdanog defanzivca, koji je već duže vreme na marginama državnog tima. Naime, Degenek je imao epizodnu ulogu na Mundijalu, a potom je sa klupe ispratio i dve septembarske prijateljske utakmice protiv Brazila.

Ovakav rasplet u reprezentaciji zasigurno je posledica i njegovog statusa u klupskom fudbalu. Degenek ove sezone teško dolazi do minuta u dresu kiparskog APOEL-a. Na početku sezone bio je starter na prva tri meča i odigrao jednu utakmicu u kupu, a zatim – nestao. Za sada ima tek 363 minuta na terenu.

Imajući u vidu i činjenicu da su mu 32 godine, fudbalska javnost u Australiji s pravom se pita da li je ovo zapravo tihi oproštaj Degeneka od Sokorusa ili tek privremeno odsustvo.

Zvaničnih informacija o izostancima iskusnih igrača za sada nema, a selektor je diplomatski izjavio da ova turneja služi za „razvoj i evoluciju tima za budućnost“ i isprobavanje novih snaga pred kvalifikacije za Mundijal 2030.

Popović je priliku iskoristio da ubaci svežu krv. Na spisku se našlo čak sedam potencijalnih debitanata, sa jasnim fokusom na rekonstrukciju odbrane. Prvo ime među novajlijama je štoper Sentral koust Marinersa, Dizel Herington, koga je klupski trener Džon Hačinson nedavno proglasio najboljim defanzivcem A-lige.

Sjajne partije donele su mu prvi poziv u reprezentaciju, gde će se pridružiti mlađem bratu Lukasu, članu engleskog Hala, koji se već ustalio u zadnoj liniji Sokerusa.

Zanimljivo je da ovo neće biti jedini par braće u selekciji Australije, pošto su u napadu pozvani i Kusini i Tete Jengi.

Među novim imenima i povratnicima su i napadač Portsmuta Tomas Vadingem, vezista Sankt Paulija Sem Klajn, Eli Adams iz Gamba Osake, Kili Adamson iz Kvins Park Rendžersa, kao i golman Tom Glaver. U tim se vraća i kreativni Danijel Arzani, koji igra u top formi u mađarskom Ferencvarošu.

Zasad ostaje neizvesno da li će Australija i gde odigrati utakmicu protiv Jordana, zakazanu za 17. novembar u Amanu. Sindikat profesionalnih fudbalera Australije (PFA) podigao je pravu uzbunu, prenevši stav igrača koji smatraju da meč sa Jordanom mora da se odloži ili premesti na neutralan teren. Australijanci podsećaju da je Indonezija iz istih, bezbednosnih razloga otkazala gostovanje u Jordanu.

Generalni direktor Fudbalskog saveza Australije Martin Kugeler potvrdio je da se situacija prati iz dana u dan i da je bezbednost igrača apsolutni prioritet.

Kao što je poznato, iz istih razloga nedavno je odložen Kup Azije koji je trebalo da se odigra u januaru u Saudijskoj Arabiji. Zasad, kontinentalno takmičenje je pomereno za decembar 2027.

Spisak Australije:

Golmani: Patrik Bič (Troa), Džo Gauči (Linkoln Siti), Tom Glaver (Omija).

Odbrana: Kili Adamson (KPR), Aziz Behič (Melburn Siti), Kejsi Bos (Ekscelzior Roterdam), Alesandro Čirkati (Benfika), Džejson Gerija (Albireks Nigata), Dizel Herington (CK Mariners), Lukas Herington (Hal), Džejkob Italijano (GAK), Hari Sutar (Lester).

Vezni igrači: Sem Klajn (St Pauli), Rajli Mekgri (Midlsbro), Konor Metkalf (St Pauli), Pol Okon-Engstler (Keln), Đani Stensnes (Viking), Patrik Jazbek (Nešvil).

Napad: Eli Adams (Gamba Osaka), Danijel Arzani (Ferencvaroš), Nestori Irankunda (Sporting Lisabon), Tomas Vadingem (Portsmut), Kusini Jengi (Sanfreće Hirošima), Tete Jengi (Mačida), Markus Junis (Brondbi).

Piše: Branko CVETOJEVIĆ