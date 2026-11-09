Bez „efekta Stanoje“: Ako su na klupu mogli Milić, Mitrović i Đurđević, zašto ne može i Simić?

Niko nije ni očekivao da nevolje budu kao rukom odnesene preko noći, ali ne zaboravite da je Partizanu dva gola dao i Radnički u Nišu, da mu je fenjeraš Zemun pretio u završnici meča, da je čak i protiv srpskoligaša Budućnosti u Valjevu kapitulirao. Nije samo reč o primljenim golovima, nego i o načinu na koji protivnici razvijaju akcije, dolaze ispred ili ulaze u kazneni prostor. Znaju da je crno-beli tim ranjiv i ako ga pritisnu, onda ga obično primoraju na kapitulaciju.

Zato se posle četiri utakmice, koliko je za manje od dve sedmice predvodio tim, ne može konstatovati da je efekat Stanojevićevog angažmana vidljiv. Ekipa je i dalje pod traumom lošeg početka sezone, panična i stidljiva, bez jasnih automatizama, na kojima bi tek trebalo da se radi. A tako nije bilo u njegova prva dva mandata, jer je čim je došao tim prodisao. Sad se muči.

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Novi trener je pokušao promenom štopera, tako što je sklonio Sidneja Limu, jer nije zagovornik da u poslednjoj liniji igraju stranci, rehabilitovao Stefana Milića, ali Partizan i dalje nije siguran. Čak i kada je dobijao utakmice, ispoljavao je manjkavosti. Ako je Lima preseljen na klupu, a odranije se među rezervistima nalazi Stefan Mitrović, ako od večitog derbija u prvenstvu ne igra Vukašin Đurđević, šta je to što sprečava crno-bele da isto učine i sa Nikolom Simićem? Naravno da mladi štoper nije jedini krivac što samo OFK Beograd ima slabiju odbranu, ali njegove reakcije – ili njihov izostanak – loša postavljanja, kašnjenja i manjak otresitosti u duelima jasno ukazuju da je zreo za „hlađenje“.

Od svih igrača crno-belih Simić ima najveću minutažu, ali to ne znači da je najbolji. Od svih igrača se njemu najmanje spočitavaju greške, a to mora da znači da su čelnici i treneri u pravu.