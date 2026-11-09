Kaljeni čelik od suza i sumnji: Ma, koga briga što voli Ronalda?

Pogled preko ramena i zaključak - Fermin je (uz sitne razlike u poziciji) postao sve ono što je njegov klasić Gavi (povrede su nažalost odigrale ogromnu ulogu) trebalo da bude. Ali kao što to obično biva u životu "Nije kome namenjeno, nego kome suđeno". A sudbinu, ipak morate malo i da zaslužite.

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Zbog ponosa i prkosa, zbog bespoštednog rada, zbog sirove energije, teško da svetu elitnog fudbala u poslednje dve godine postoji fudbaler koji je više napredovao od Fermina.

Setimo se, da je sezonu 2022/23 proveo u trećeligašu Linaresu. Dade 12 i namesti pet pogodaka u Terseri. Ali to nije dovoljno za prvi tim Barselone. Ma, šta kažeš? I sam je mislio da će uslediti nova pozajmica, da će skočiti makar do Segunde, kad ono, međutim. Ćavi Ernandez ga je poveo na američku turneju leta 2023, a Fermin uđe s klupe i raspali po lopti levicom. Ni manje, ni više nego golčina Real Madridu. Mesto u prvom timu - kupljeno!

Debitantska sezona brojala je preko 40 utakmica (mahom sa klupe) i čak 11 golova! U narednoj upisa 46 nastupa, osam pogodaka i deset asistencija, a u prošloj postade dabl-dabl mašina - 13 pogodaka i 17 asistencija! Transformisao se u momka kojem ne smeta to što svi gledaju u Jamala, Rafinju, ranije i Levandovskog. On će svoju energiju razneti svuda po terenu, a onda razneti i protivnika.

"Fermín je čista energija. Ima tehnički kvalitet, sposobnost da u završnici akcije produkuje energiju koja se prenosi na druge“, rekao je selektor Španije Luis de la Fuente još 2024. godine. I nema sumnje da bi se Lopez dana zvao šampionom sveta da letos, uoči Mundijala, nije bio povređen. Ali to je sada manje važno.

Ferminovoj ličnosti jedan detalj još daje na težini. Nije se momentalno dopao Hansiju Fliku u predsezoni 2024. Nemac je to lično priznao, a mladi Španac situaciju shvatio ozbiljno. On je taj koji svakoga dana mora da se znoji više od Jamala, Rafinje, Pedrija...