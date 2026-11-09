Kaljeni čelik od suza i sumnji: Ma, koga briga što voli Ronalda?

Vreme čitanja: 7min | pon. 09.11.26. | 10:17
Koliko sada smešno deluje Čelsijeva ponuda od 40.000.000 evra
Nije bio preodređen, niti mu je staza uspeha bila ucrtana na fudbalskoj mapi Španije i Evrope. Nije bio projekat Barselone, već samo dečak koji je morao težim putem. La Masija ume da bude surova životna škola. Ali ako vas ne lansira direktno u prvi tim Barselone, katapultiraće vas u neki, manje poželjan svet. A tamo ste prepušteni sebi. Ili ćete se istopiti ili postati kaljeni čelik.
Kalio se Fermin Lopez kroz mnogo sumnji, suza, previranja, seansi kod psihologa, pa kroz treću ligu Španije. Od statusa "odbačenog", "nedovoljno atraktivnog", "još nedoraslog", postao je Barselonino blago. Sinoć je sa dva sjajna gola rešio okrenuo Atletiko Madrid i rešio derbi na Metropolitanu. Spektakularan način da se obeleži 100. nastup u Primeri.
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Pogled preko ramena i zaključak - Fermin je (uz sitne razlike u poziciji) postao sve ono što je njegov klasić Gavi (povrede su nažalost odigrale ogromnu ulogu) trebalo da bude. Ali kao što to obično biva u životu "Nije kome namenjeno, nego kome suđeno". A sudbinu, ipak morate malo i da zaslužite.
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Zbog ponosa i prkosa, zbog bespoštednog rada, zbog sirove energije, teško da svetu elitnog fudbala u poslednje dve godine postoji fudbaler koji je više napredovao od Fermina.
Setimo se, da je sezonu 2022/23 proveo u trećeligašu Linaresu. Dade 12 i namesti pet pogodaka u Terseri. Ali to nije dovoljno za prvi tim Barselone. Ma, šta kažeš? I sam je mislio da će uslediti nova pozajmica, da će skočiti makar do Segunde, kad ono, međutim. Ćavi Ernandez ga je poveo na američku turneju leta 2023, a Fermin uđe s klupe i raspali po lopti levicom. Ni manje, ni više nego golčina Real Madridu. Mesto u prvom timu - kupljeno!
Debitantska sezona brojala je preko 40 utakmica (mahom sa klupe) i čak 11 golova! U narednoj upisa 46 nastupa, osam pogodaka i deset asistencija, a u prošloj postade dabl-dabl mašina - 13 pogodaka i 17 asistencija! Transformisao se u momka kojem ne smeta to što svi gledaju u Jamala, Rafinju, ranije i Levandovskog. On će svoju energiju razneti svuda po terenu, a onda razneti i protivnika.
"Fermín je čista energija. Ima tehnički kvalitet, sposobnost da u završnici akcije produkuje energiju koja se prenosi na druge“, rekao je selektor Španije Luis de la Fuente još 2024. godine. I nema sumnje da bi se Lopez dana zvao šampionom sveta da letos, uoči Mundijala, nije bio povređen. Ali to je sada manje važno.
Ferminovoj ličnosti jedan detalj još daje na težini. Nije se momentalno dopao Hansiju Fliku u predsezoni 2024. Nemac je to lično priznao, a mladi Španac situaciju shvatio ozbiljno. On je taj koji svakoga dana mora da se znoji više od Jamala, Rafinje, Pedrija...
Nije želeo Fermin iz Barselone ni leta 2025. godine kada je Čelsi poslao zvaničnu ponudu od 40.000.000 evra. Nasmejali su se Katalonci koji bez 70.000.000 evra na talonu nisu želeli ni da počnu pregovore. O, kako samo danas tih 40.000.000 evra deluje komično. Jer nekih šest, sedam meseci kasnije, marta 2026, Fermin se našao među fudbalerima koji su tržišno najviše poskupeli! Prema proceni specijalizovanog Transfermarkta, skočio je sa 50.000.000 na 100.000.000, a danas vredi 110.000.000.
I dok se fudbalska planeta od avgusta ponovo divi Jamalu (13 golova i 12 asistencija) i Rafinji (19 golova i tri asistencije), Fermin je treća, najefikasnija figura u Barseloni. Od sinoć ima osam postignutih i sedam spakovanih golova saigračima.
A ne zaboravimo da je početkom godine imao platu manju od 1.000.000 evra. Međutim, na insistiranje Hansija Flika, klub je blindirao Fermina ugovorom do 2031. godine. Izgleda da Dekova letošnja otrovna strelica ka Feranu Toresu i reči da će "njegov odlazak klub nadomestiti igračima koji su već tu", nije bila otrovna strelica, već živa istina.
Nosi sedmicu, iako nije klasičan napadač pokazuje instinkt ubice, a po društvenim mrežama se mogu naći i snimci iz La Masije kako nakon golova imitira Ronaldovo "Siuuuuu". Nije to baš najbolja ideja kada nosite dres Barselone.
I sinoć mu je proslava zaličila na Ronaldovu, i to iz jednog davnog El Klasika kada je pokazivao navijačima Barselone "da je stigao". Ali sa ovakvim brojkama, tribine mu neće zameriti. A kada smo kod brojki, od početka sezone 2025/26, Fermin ima 21 gol i 24 asistencije za 4.063 minuta na terenu. Poređenja radi, njegov vršnjak Džud Belingem je u istom periodu odigrao samo 40 minuta manje, uz učinak od 13 pogodaka i devet asistencija.
To što mu je Kristijano Ronaldo, izvesno, idol iz dečačkih dana, nije i ne treba da bude važno. Bitno je da je Fermin uvek gladan i da je Barselonina dvoglava aždaja dobila još jedne čeljusti.