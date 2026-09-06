Milanovo magično dete bacilo Juventus na ivicu provalije, Gati izronio u 90+2 i ukrao trijumf
Vreme čitanja: 12min | ned. 06.09.26. | 22:49
Srceparajuć scenario za Rosonere, na kraju Juventus mnogo zadovoljniji bodom u velikom derbiju Serije A (1:1)
Do pre nekoliko meseci bio je samo još jedan talentovani tinejdžer koji je kalio formu na pozajmici u drugoligašu Katancaru, a sutra ujutru biće prva tema na svim naslovnim stranama sportske štampe na Apeninima. Alfađo Sise, devetnaestogodišnji ofanzivni vezista kog je Milan prošle zime vizionarski otkupio od Verone, izrastao je u najveću senzaciju italijanskog fudbala pod vođstvom Rubena Amorima. Nakon što je već na debiju protiv Torina nagovestio vanserijski potencijal, ovaj momak poreklom iz Gvineje i rodom iz Treviza, večeras je u istom gradu doživeo zvezdani trenutak. Ušao je u igru u 61. minutu umesto Dijega Moreire, a samo sedam minuta kasnije, u 68. minutu, suvom individualnom majstorijom doveo je Milan u vođstvo u 68. minutu velikog derbija protiv Juventusa.
Ipak, fudbal je večeras navijačima Juventusa i Milana priredio veliku dramu i od već viđenog poraza domaćina napravio ludo slavlje u Torinu zbog osvojenog jednog boda. Veliku pobedu u gostima i status apsolutnog heroja, Milanovom čudu od deteta ukrao je defanzivac Juventusa Federiko Gati, koji je u 90+2. minutu nakon centaršuta Kopmajnersa zatresao mrežu za konačnih 1:1. Gati je u igru ušao samo četiri minuta ranije. Ipak, Strahinja Pavlović i saigrači nisu uspeli da izdrže do kraja, poklekli su pod naletom Spaletijevih rezervista, tako da oba tima sada imaju po sedam bodova od mogućih devet iz dosadašnja tri kola. Maksimalnih devet imaju samo Inter i Roma.
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Kada se podvuče crta, Juventus je apsolutno zaslužio ovaj bod, ako ne i sva tri. Domaći tim je dugo držao Milan u loncu pod pritiskom, diktirao tempo i konfiskovao loptu. Da je ovaj meč sa klupe Milana vodio Masimilijano Alegri, italijanski mediji bi danima pisali o bunkeru i pobedi za dlaku. Amorim se svesno zatvorio, ali je na kraju kažnjen za preveliku pasivnost.
Milan je u prvom poluvremenu bio potpuno nemoćan u napadu, bez ijedne kreirane šanse i sa samo jednim šutem Rabioa koji je završio nebu pod oblake. Juventus je ređao šanse. Prvo je Niko Gonzales u 12. minutu okrenuo jednim driblingom Strahinju Pavlovića i zapretio, da bi u 25. i 38. minutu raspucani Konseisao propisno namučio Majka Menjana.
Kada je Konseisao pogodio stativu na startu drugog dela, a vezni red sa očajnim Rabioom, nevidljivim Moreirom i bledim Modrićem potpuno pukao, Amorim je bacio kockice. Napravio je trostruku izmenu, uveo je Čukvuezea, Loftus Čika i vunderkinda Alfađa Sisea.
Samo osam minuta na terenu bilo je dovoljno Siseu da prekine post dug tri i po godine (Milan nije dao gol Juventusu od maja 2023. i Olivijea Žirua, tačno 659 minuta igre!). Čukvueze je poslao loptu, Sise je primio na levoj strani kaznenog prostora, jednom elegantnom fintom sklonio Lokatelija i preciznim desnim spoljnim felšom pogodio dalji ugao Vikariovog gola za 0:1.
Nakon gola, Milan se ponovo duboko povukao. Spaleti je bacio sve karte na napad uvođenjem Boge, Kopmajnersa i Voltemadea. Kazna je stigla u sudijskoj nadoknadi. Nakon prekida sa strane, Federiko Gati se najbolje snašao u skoku pored zaspalog Loftus Čika i spakovao loptu u mrežu za eksploziju na stadionu. Meč je završen u tradicionalnom stilu starog rivalstva, opštom tučom i koškanjem igrača na centru igrališta.
Nakon ovog remija, i Juventus i Milan se nalaze na po sedam osvojenih bodova, što je dva boda manje u odnosu na vodeći tandem Inter i Romu.
Spaleti mora da brine o slabom učinku Kolo Muanija, dok Amorim ima ozbiljan zadatak da probudi igru Milana, jer od lepršavog fudbala iz prethodnih kola večeras nije viđeno gotovo ništa. Ali, jedno je sigurno, Milan je u Siseu dobio nebrušeni dijamant.
SERIJA A – 3. KOLO
Petak
Đenova - Komo - 1:4 (1:3)
/Osmajić 19 - Baturina 25, Diao 30, 78, Pas 40/
Subota
Fjorentina - Torino 1:2 (0:0)
/Pelegrino 47 - Mandragora 73, Adams 82/
Inter - Napoli 3:2 (0:0)
/Martinez 56, 90+1, Tiram 82 - Politano 50, Hejlund 53/
Roma - Atalanta 2:1 (0:0)
/Ermoso 89, Soule 90+3 - Ederson 47/
Nedelja
Parma - Monca 1:1 (0:1)
/Lontani 60 - Robinson 38/
Frozinone - Venecija 3:2 (2:0)
/Raimondo 21, 39, Kvernadze 83 - Jeboa 66, Sagrado 74/
Bolonja - Sasuolo 2:2 (0:1)
/Pikoli 50, Dovbik 90+1 - Doig 19, Adžić 56/
Juventus - Milan 1:1 (0:0)
/Gati 90+2 - Sise 68/
Ponedeljak
18.00: (2,00) Kaljari (3,35) Leče (4,00)
20.45: (2,95) Udineze (3,15) Lacio (2,55)
***kvote su podložne promenama