Milanovo magično dete bacilo Juventus na ivicu provalije, Gati izronio u 90+2 i ukrao trijumf

Do pre nekoliko meseci bio je samo još jedan talentovani tinejdžer koji je kalio formu na pozajmici u drugoligašu Katancaru, a sutra ujutru biće prva tema na svim naslovnim stranama sportske štampe na Apeninima. Alfađo Sise, devetnaestogodišnji ofanzivni vezista kog je Milan prošle zime vizionarski otkupio od Verone, izrastao je u najveću senzaciju italijanskog fudbala pod vođstvom Rubena Amorima. Nakon što je već na debiju protiv Torina nagovestio vanserijski potencijal, ovaj momak poreklom iz Gvineje i rodom iz Treviza, večeras je u istom gradu doživeo zvezdani trenutak. Ušao je u igru u 61. minutu umesto Dijega Moreire, a samo sedam minuta kasnije, u 68. minutu, suvom individualnom majstorijom doveo je Milan u vođstvo u 68. minutu velikog derbija protiv Juventusa.

Ipak, fudbal je večeras navijačima Juventusa i Milana priredio veliku dramu i od već viđenog poraza domaćina napravio ludo slavlje u Torinu zbog osvojenog jednog boda. Veliku pobedu u gostima i status apsolutnog heroja, Milanovom čudu od deteta ukrao je defanzivac Juventusa Federiko Gati, koji je u 90+2. minutu nakon centaršuta Kopmajnersa zatresao mrežu za konačnih 1:1. Gati je u igru ušao samo četiri minuta ranije. Ipak, Strahinja Pavlović i saigrači nisu uspeli da izdrže do kraja, poklekli su pod naletom Spaletijevih rezervista, tako da oba tima sada imaju po sedam bodova od mogućih devet iz dosadašnja tri kola. Maksimalnih devet imaju samo Inter i Roma.