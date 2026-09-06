Biće opet prašine u Španiji: Da li je ovo start za direktan crveni karton? (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 06.09.26. | 23:09
Sporna situacija na meču Espanjol - Sevilja (1:1)
Bilo je dosta reči oko situacije na utakmici Betis - Real Madrid kad je Mark Bartra ranije ušao u kazneni prostor prilikom penala Kilijana Embapea. Bila je to prva situacija u španskom šampionatu koja se smatra kontroverznom. Međutim, samo nekoliko dana kasnije, opet se desila situacija o kojoj može da se diskutuje, s tim da su glavni akteri bili igrači Espanjola i Sevilje (1:1).
Naime, igran je 56. minut kad je Adama Sangante oborio Roberta Fernandeza i dobio direktan crveni karton. Na prvu nema dileme, štoper Sevilje je bio poslednji igrač odbrane i startovao je na napadača Espanjola u situaciji kad je bio u gol-šansi. Međutim, kad se malo bolje pogleda situacija - Sangante je imao kontakt sa loptom i uspeo je da je skloni od protivničkog igrača koji je tek onda pao.
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Očigledno da je sudija Migel Sesma Espinosa požurio sa ovom odlukom i u Sevilji će imati šta da kažu na ovu temu. Pogotovo što su bili blizu pobede jer je novajlija Lukas Stasin postigao prvenac nakon jako loše reakcije odbrane Espanjola na izveden aut, a nešto ranije su domaći uspeli da dođu do vodećeg gola preko Omara El Hilalija, ali je posle dugog gledanja VAR snimka ustanovljeno da je marokanski bek bio u malom ofsajdu.
Bio je to momenat koji je osokolio goste da krenu odlučnije napred i uspeli da dođu do vođstva, mogli su da omirišu pobedu, ali je na kraju Espanjol uspeo da izjednači u osmom minutu nadoknade posle loše reakcije odbrane Sevilje koja je Markosa Sančeza ostavila potpuno samog, a ovaj je iz odbitka uspeo da savlada Odiseasa Vlahodimosa. Gosti su se žalili arbitru da je bio ofsajd, ali ovog puta nisu bili u pravu. Mnogo više mogu da se žale na situaciju kad je Sangante isključen.
PRIMERA – 4. KOLO
Petak
Betis - Real Madrid 1:0 (0:0)
/Perot 81/
Subota
Atletik Bilbao - Atletiko Madrid 3:0 (0:0)
/Niko Vilijams 46, Navaro 48, Sanset 90/
Rajo Valjekano - Rasing Santander 3:2 (2:2)
/Raciu 17, Kameljo 43, 47 - Kanales 4, Garsija 28/
Viljareal - Deportivo La Korunja 2:3 (1:1)
/Pepe 19, Traore 76ag - Luismi 43, Edašuri 79, Obamejan 88/
Nedelja
Valensija – Barselona 0:5 (0:2)
/Jamal 6, 85, Lopez 22, Rafinja 55, Pedri 79/
Alaves - Osasuna 5:2 (2:0)
/Boje 27, 51, 68, Dijas 36, Ibanjes 90 - Budimir 46, 64pen/
Malaga - Levante 0:0
Espanjol - Sevilja 1:1 (0:0)
/Fernandez 90+8 - Stasin 85/
Ponedeljak
19.00: (2,50) Hetafe (2,85) Selta (3,30)
21.30: (2,90) Elče (3,35) Sosijedad (2,45)
***kvote su podložne promenama