Biće opet prašine u Španiji: Da li je ovo start za direktan crveni karton? (VIDEO)

Bilo je dosta reči oko situacije na utakmici Betis - Real Madrid kad je Mark Bartra ranije ušao u kazneni prostor prilikom penala Kilijana Embapea. Bila je to prva situacija u španskom šampionatu koja se smatra kontroverznom. Međutim, samo nekoliko dana kasnije, opet se desila situacija o kojoj može da se diskutuje, s tim da su glavni akteri bili igrači Espanjola i Sevilje (1:1).

Naime, igran je 56. minut kad je Adama Sangante oborio Roberta Fernandeza i dobio direktan crveni karton. Na prvu nema dileme, štoper Sevilje je bio poslednji igrač odbrane i startovao je na napadača Espanjola u situaciji kad je bio u gol-šansi. Međutim, kad se malo bolje pogleda situacija - Sangante je imao kontakt sa loptom i uspeo je da je skloni od protivničkog igrača koji je tek onda pao.