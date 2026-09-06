Ugrešićev prvenac nedovoljan da PAOK izbegne poraz u Atini

Dimitrios Bataulas je poslao odličnu poprečnu loptu za Džondžija Kenija, a on ju je odmah ubacio pred gol. Tu se na pravom mestu našao 20-godišnji Srbin i nije mu bilo teško da ubaci loptu u mrežu.

Kada je Ugrešić ulazio u igru derbi je već uveliko bio rešen. PAOK je već u 15. minutu ostao sa igračem manje posle direktnog crvenog kartona za Arica Elustonda. Brojčanu prednost Panatinaikos je iskoristio i do kraja poluvremena je stekao dva gola prednosti.

17.00: (1,92) Asteras (3,45) Iraklis (4,10)

U 29. minutu je argentinski vezista Visente Taborda je savladao Jirija Pavlenku na asistenciju Jorgosa Kirijakopulosa, a u 38. minutu je Endrjus Teteh duplirao prednost. Mogla je Panata da vodi i ubedljivije na poluvremenu, ali Visente Taborda u 45. minutu nije uspeo da realizuje jedanaesterac.

Kapiten PAOK-a Andrija Živković tokom pauze je ostao u svlačionici, ali ni ta izmena nije donela boljitak u igri gostiju. Štaviše, Teteh je postigao još jedan pogodak u 53. minutu, na asistenciju nekadašnjeg veziste Crvene zvezde Kingsa Kangve.