Ugrešićev prvenac nedovoljan da PAOK izbegne poraz u Atini
Vreme čitanja: 2min | ned. 06.09.26. | 23:14
Panatinaikos nadigrao crno-bele u trećem kolu Superlige Grčke – 3:1 (2:0)
Postigao je Ognjen Ugrešić po jedan gol od početka sezone u Mozzart Bet Superligi Srbije i kvalifikacijama za Ligu konferencije, naravno u dresu Partizana. Sada je dao i svoj prvenac u Superligi Grčke, pošto je u svojoj prvoj utakmici u tom takmičenju za PAOK zatresao mrežu Panatinaikosa u Atini. Nažalost po solunski klub, to nije bilo dovoljno da se izbegne prvi poraz u sezoni – 1:3 (0:2).
Za razliku od Kupa Grčke protiv OFI Krita (0:0) pre nedelju dana, sada Ugrešić nije bio starter. Ušao je sa klupe u 75. minutu, a u nadoknadi vremena je uspeo da postigne utešni pogodak za crno-bele.
Izabrane vesti
Dimitrios Bataulas je poslao odličnu poprečnu loptu za Džondžija Kenija, a on ju je odmah ubacio pred gol. Tu se na pravom mestu našao 20-godišnji Srbin i nije mu bilo teško da ubaci loptu u mrežu.
Kada je Ugrešić ulazio u igru derbi je već uveliko bio rešen. PAOK je već u 15. minutu ostao sa igračem manje posle direktnog crvenog kartona za Arica Elustonda. Brojčanu prednost Panatinaikos je iskoristio i do kraja poluvremena je stekao dva gola prednosti.
17.00: (1,92) Asteras (3,45) Iraklis (4,10)
U 29. minutu je argentinski vezista Visente Taborda je savladao Jirija Pavlenku na asistenciju Jorgosa Kirijakopulosa, a u 38. minutu je Endrjus Teteh duplirao prednost. Mogla je Panata da vodi i ubedljivije na poluvremenu, ali Visente Taborda u 45. minutu nije uspeo da realizuje jedanaesterac.
Kapiten PAOK-a Andrija Živković tokom pauze je ostao u svlačionici, ali ni ta izmena nije donela boljitak u igri gostiju. Štaviše, Teteh je postigao još jedan pogodak u 53. minutu, na asistenciju nekadašnjeg veziste Crvene zvezde Kingsa Kangve.
Izbor urednika
FudbalU Turskoj gori: Pljačka! Založili smo glave, ne damo da nas sapliću... Vlahoviću poništen čist gol (VIDEO)
Tek je crveni karton Sirila Desersa u 69. minutu zbog nesportskog ponašanja, koji je doneo brojčano izjednačenje na terenu, omogućio PAOK-u da prodiše. I preko Ugrešića stigne do počasnog pogotka.
Pomenimo i to, u poraženoj ekipi je svih 90 minuta na terenu proveo još jedan bivši zvezdaš Šerif Endijaj, ali bez konkretnog učinka. Ovo je PAOK-u bio prvi poraz u sezoni, posle trijumfa nad Levadijakosom i Atromitosom u prva dva kola. Panatinaikos je došao do druge pobede, s tim da je odigrao jedan meč manje. Odložio je prvo kolo zbog evropskih kvalifikacija.
*****
MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO
*****
GRČKA 1 – 3. KOLO
Subota
AEK – Aris 5:0 (1:0)
/Varga 11, 62, Marin 67, Koita 75, Zini 90/
Volos – Olimpijakos 1:1 (0:1)
/Komba 76 – Silva 45+3pen/
Nedelja
OFI Krit – Kifisija 2:0 (2:0)
/Andrucos 24, Buhalakis 32/
Atromitos – Kalamata 1:1 (1:0)
/Mutusami 1 – Stavropulos 52ag/
Panatinaikos – PAOK 3:1 (2:0)
/Taborda 29, Teteh 38, 53 – Ugrešić 90+2/
Levadijakos – Panetolikos 0:2 (0:0)
/Opoku 77, 90+4/
Ponedeljak
17.00: (1,92) Asteras (3,45) Iraklis (4,10)
***Kvote su podložne promenama