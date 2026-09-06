Neće nemački milioni nigde, Kokanović je još potreban na Karađorđu

Nakon prvih 45 minuta Vojvodina je po svemu prikazanom zaslužila da ima prednost, pa čak i dvocifrenu. Ali, zahvaljujući jednom pomračenju Dragana Kokanovića kada je faktički proigrao protivničkog vezistu Mihaila Meskija u šesnaestercu Vojvodine za vođstvo Zemuna i brojnih neverovatnih promašaja Novosađana, na pauzu se otišlo pri rezultatu 1:1.

Blistala je večeras kompletna veza i navala Novosađana, a ponajviše se istakao momak koji se nedavno oporavio od preloma ključne kosti – Marko Veličković . Talentovani Nišlija je ponovo sve podsetio o kakvom se talentu radi, što je umela da prepozna i publika na Karađorđu, koji je svaki potez raspložene „desetke“ umela da pozdravi.

Ono što svakako može da zabrine Savića i njegov stručni štab je realizacija njegovih igrača pred golom, jer je posle gostovanja u Novom Pazaru u petom kolu, Voša večeras promašila prilike koje ne bi smela. Ne ukoliko želi rezultatski da kruniše ovu igru koja na poslednjih nekoliko mečeva deluje tečno kao sat.

Nakon što su gosti došli do vođstva u devetom minutu, usledila je totalna ofanziva Lala, nakon koje, nikom na stadionu, uključujući i igrače i stručni štab Zemuna nije bilo jasno kako je mreža Mladena Živkovića ostala netaknuta. U nekoliko navrata iskusni čuvar mreže je odbranio udarce i sa peterca, međutim iako ne treba ništa oduzeti od tih intervencija 37-godišnjeg golmana, slaba realizacija igrača u crveno-belom bio je glavni razlog zašto je su Zemunci još bili u prednosti nakon polovine prvog poluvremena. Lazar Ranđelović je komotno mogao da upiše tri asistencije u tom intervalu, ali su se Kokanović, pa i Zukić i Sukačev propisno obrukali u nekoliko stopostotnih prilika.

I kada se činilo da je najezda domaćih konačno malo splasla i da je ekipa Nenada Kisa došla do daha, Voša je izjednačila. Sjajno je Petar Sukačev slabijom nogom po levoj strani odigrao za Marka Veličkovića, a Vošin rekovalescent podbo loptu tako da Nardinu Mulahusejnoviću ostao najlakši deo posla.

Mogli su domaćini na isteku prvog dela da preko bosanskohercegovačkog napadača dođu i do potpunog preokreta, ali je udarac glavom Mulahusejnovića završio na prečki, dok je pokušaj Sukačeva iz kornera koji je usledio „liznuo“ prečku. Oba puta je lopta na okviru gola završila posle intervencije čuvara mreže gostiju Živkovića, koji je tokom ovih 45 minuta kada je delovalo kao da mu je mreža začarana dobio i dodatno na sampouzdanju.

Nastavio je golman iz Požarevca i nakon pauze da iz gola vadi i ono što se brani i ono što se ne brani, a na žalost Vojvodine, Mulahusejnović je nastavio da promašuje kolosalne šanse. Međutim, daleko od toga da je momak iz Gračanice odigrao lošu utakmicu. Naprotiv. Konstantno je ulazio u šanse i stvarao dodatni prostor za saigrače, ali broj promašenih prilika iz meča u meč postaju simpomatični.

Možda bi se posle meča više govorilo o brojnim Vošinim promašajima da po zalasku sat vremena igre, Dragan Rosić nije ukrotio ukrotio jedan udarac Dimitrija Tabakovića. Momak rodom iz Zemuna bio je vidno motivisan da se upiše u listu strelaca večeras na Karađorđu, ali ga je golman Vojvodine u tome sprečio u nekoliko navrata.

Ali ono što nije pošlo za nogom Tabakoviću, jeste na drugonj starni godinu dana starijem Kokanoviću, koji je u međuvremenu promašio i drugi zicer na utakmici. Međutim, treća sreća je bila večeras za momka koji je trebalo da napusti Karađorđe pre nekoliko dana i odmetne se u Cvajtu. Posle još jednog ubačaja sa levog boka, lopta je savršeno sela 24-godišnjem vezisti i ovo je bila pozicija iz koje nije mogao da promaši – 2:1.