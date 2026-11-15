Slučaj Džona Končara: Od euforije, do krize i rastanka za mesec dana
Vreme čitanja: 2min | ned. 15.11.26. | 10:24
Krilni igrač se nalazi u fazi da se oseća nesigurno, nespokojno i pod pritiskom jer se nije dobro prilagodio na Olimpijakos
Kao grom iz vedra neba pojavila se informacija da Džon Končar želi da napusti Olimpijakos. Što? Još uvek niko sa sigurnošću ne zna. Da li će se to i desiti? Pa, deluje da ćemo uskoro dobiti odgovor na to pitanje.
Međutim, kako sada stvari stoje deluje da je iskusni krilni igrač u adaptacionoj krizi. Ugledni Eurohoops navodi da je Končar u fazi da se oseća nesigurno, nespokojno i pod pritiskom jer se nije prilagodio na sve ono što ga je u Grčkoj sačekalo.
Izabrane vesti
Momak srpskog porekla i Tajrik Džons nisu ni otputovali sa ekipom u Solun, gde će danas od 16.30 igrati protiv Arisa. Međutim, obojica igrača nalaze se nar soteru za predstojeću utakmicu sa Makabijem u Evroligi.
Ono što je zanimljivo u slučaju Končara jeste da je on bio vrlo pozitivan po dolasku u klub, da bi se situacija preokrenula za 180 stepeni u periodu kraćem od mesec dana. Istakao je da mu je ovo prvi put da je u Grčkoj, veliko je pitanje da li je uopšte i bio u Evropi pre ovog, što dodatno ptvrđuje da mu je veoma teško da se adaptira na ovdašnju kulturu, bez obzira na korene.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Igra koji je prikazao daleko je od prelazne ocene. Debitovao je u porazu od Crvene zvezde i to sa pristojnom minutažom od 20 minuta, ali sa mizernim učinkom od tri skoka, dve asistencije, isto toliko blokada i uz šut iz igre 0/4. Istakao je posle meča da mu se atmosfera svidela, ali očigledno da je duboko u sebi već tada znao da nije to-to.
"Bila je sjajna atmosfera. Želeli smo da pobedimo, morao sam bolje da igram u napadu. Ovde je svaki posed lopte važan, moram biti fokusiran u svakoj fazi", rekao je Končar.
Još gore je bilo u prošloj rundi protiv Dubaija. Ponovo nije upisao poene (šut iz igre 0/6), uz asistenciju i ukraden loptu, što je zaista skromno. Na kraju, došlo se do toga da je Končar na ivici toga da batali evropsku avanturu za manje od mesec dana, a njegov primer mogao bi da bude za nauk i drugim NBA igračima koji misle da će lako, ne dolazi se u Evropu tek tako.