Slučaj Džona Končara: Od euforije, do krize i rastanka za mesec dana

Momak srpskog porekla i Tajrik Džons nisu ni otputovali sa ekipom u Solun, gde će danas od 16.30 igrati protiv Arisa. Međutim, obojica igrača nalaze se nar soteru za predstojeću utakmicu sa Makabijem u Evroligi.

Ono što je zanimljivo u slučaju Končara jeste da je on bio vrlo pozitivan po dolasku u klub, da bi se situacija preokrenula za 180 stepeni u periodu kraćem od mesec dana. Istakao je da mu je ovo prvi put da je u Grčkoj, veliko je pitanje da li je uopšte i bio u Evropi pre ovog, što dodatno ptvrđuje da mu je veoma teško da se adaptira na ovdašnju kulturu, bez obzira na korene.

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Igra koji je prikazao daleko je od prelazne ocene. Debitovao je u porazu od Crvene zvezde i to sa pristojnom minutažom od 20 minuta, ali sa mizernim učinkom od tri skoka, dve asistencije, isto toliko blokada i uz šut iz igre 0/4. Istakao je posle meča da mu se atmosfera svidela, ali očigledno da je duboko u sebi već tada znao da nije to-to.

"Bila je sjajna atmosfera. Želeli smo da pobedimo, morao sam bolje da igram u napadu. Ovde je svaki posed lopte važan, moram biti fokusiran u svakoj fazi", rekao je Končar.

Još gore je bilo u prošloj rundi protiv Dubaija. Ponovo nije upisao poene (šut iz igre 0/6), uz asistenciju i ukraden loptu, što je zaista skromno. Na kraju, došlo se do toga da je Končar na ivici toga da batali evropsku avanturu za manje od mesec dana, a njegov primer mogao bi da bude za nauk i drugim NBA igračima koji misle da će lako, ne dolazi se u Evropu tek tako.