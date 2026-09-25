Anćeloti promenio više od pola tima, Brazil razočarao u Australiji

U prvom meču nakon mundijalske traume protiv Norveške, Brazil je gostovao u Australiji. I jedva se spasao poraza srećnim golom u poslednjim momentima meča – 1:1. Jeste u pitanju prijateljski meč, ali za Brazil je svaka utakmica važna i ovakvi rezultati samo dodatno kvare loš ambijent oko nacionalnog tima u zemlji petostrukih prvaka sveta.

Anćeloti je napravio korenite promene u odnosu na poslednji meč koji je Brazil igrao na SP u četvrtfinalu protiv Norveške. Samo četvorica igrača iz te utakmice su danas bili starteri. A utisak još gori…

Na golu je umesto Alisona startovao Korintijansov golman Ugo Souza (27) kojem je to drugi meč u reprezentaciji. U štoperkskoj liniji je „preživeo“ veteran Markinjos, a umesto Gabrijela je ovaj put sa njim u tandemu igrao Vitor Reis iz Mančester Sitija kojem je to bio debi za Selesao. Na desnom beku je umesto otpisanog veterana Danila počeo debitant Mateuzinjo iz Korintijansa, a na levom je opet igrao Daglas Santos iz Zenita koji je bio starter i na Mundijalu. Par centralnih veznih su činili tragičar iz četvrtfinala Bruno Gimaraes i Botafogov Danilo Santos, a ispred je bila pomenuta ofanzivna četvorka.

I nikakav pomak nije viđen… Nova lica nisu donela ništa novo. Poraza ih je spasao rezervista Rajan.

Čak ni Rafinja, koji u Barseloni igra u senzacionalnoj formi, nije ličio na igrača iz klupskog fudbala. Štaviše, bio je među najslabijim pojedincima i pokazao veliki sebičluk kada je u dobroj šansi propustio da doda loptu do Estevaoa koji je bio slobodan. Ako onaj Rafinja iz Barselone ne liči na ovog iz Brazila, onda su Anćelotijevi problemi mnogo dublje prirode. Brazil je spor, bezidejan, neprijatan za gledanje… Neki igrači kao da se trude da nametnu svoj ego nad ostatkom ekipe i promovišu se kao lideri, što sve utiče na širu sliku.

Borbeni Australijanci su to znali da iskoriste. Od početka su imali inicijativu i stvarali šanse bez respekta prema favoritu. Brazil se mučio, a jedini koji je pomalo odskakao bio je Estevao. Ostali su bili nevidljivi. Vinisijus, Rafinja, a pogotovo izolovani Endrik koji je završio u džepu iskusnog Harija Sutara. Inače, pored Sutara, sjajan posao u poslednjoj liniji su odradili skupoceno Benfikino pojačanje Alesandro Ćirkati i tinejdžer Lukas Herington koji je minulog leta prešao u Hal Siti za skoro 15.000.000 evra. Veteran Behič na levom i Džejkob Italijano na desnom beku su zatvorili bočne koridore Brazilcima i obezbedili Australiji mirnoću.

Sa nešto više energije su Brazilci ušli u drugo poluvreme, ali su potom primili gol. Buduća prva zvezda australijske reprezentacije Nestori Irankunda pokazao je zašto Oziji polažu tolike nade u njega. Postigao je sjajan gol iz slobodnog udarca, mada se mora istaći i da je Ugo Souza reagovao loše.