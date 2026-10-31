Novi trener, nove ideje, nove situacije: Stanojević u dilemi oko Vukotića i Kostića

Povratnik na Partizanovu klubu, ipak, ističe da će mu trebati nešto više vremena kako bi rešio sve dileme koje ima oko pozicija pojedinih igrača. U najavi utakmice sa Zemunom govorio je Stanojević i na koga konkretno misli.

"Novi trener, nove ideje, nove situacije. Gledao sam, Milić je igrao dobro određeni period i Evropu, Mitrović ima sjajnu karijeru, izuzetan karakter, lider je ove ekipe, igrao - ne igrao. Sada igrate sa jakim karakterima da probate da rešavate neke stvari, ali i ostali su dali odgovor. Imam jasnu ideju, ali svaki trening vam donosi nešto drugačije. Jedino ne znam oko Vukotića, da li da igra malo ispred ili iza, ali to su slične pozicije, ne bih ga stavio na bokove. Aleksića ispred, Milovanović može više pozicija. Imam još nedefinisano oko Kostića, da li na boku ili u sredini, moramo da tražimo rešenje. Ja imam jasnu sliku, ali pričamo u stručnom štabu i sačekaćemo kraj polusezone, tada ću vam reći gde ih vidim. Ni ja ih nisam dobro upoznao".

Osvrnuo se Partizanov trener i na raspored i zdravstveno stanje u timu. Trenutno je van stroja samo Šaka Traore.

"Relativno je lakši raspored. Gostovanje u Nišu je uvek teško, bez obzira kakav tim imaju, ali opet ste oprezni zbog situacije. Sad je svaka utakmica teška, ne zbog rivala, nego zbog nas. Moramo da iskoristimo ovaj trenutak i moramo da pobedimo ove utakmice... Drago mi je što igramo na našem stadionu. Maksimalno smo fokusirani. Nama je svaka utakmica bitna, kao i naredna u kupu, kao i ona posle toga. Spremamo tri utakmice u nedelju dana. Svi su zdravi i svi su spremni, pa ćemo danas odlučiti. Traore je često imao povrede, zatekao sam ga povređenog, za desetak dana će se priključiti ekipi. Svi ostali su zdravi, uz sitne probleme".

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Otkrio je Aleksandar Stanojević i na čemu je radio s ekipom od svog dolaska.

"Šta smo mogli da radimo? Pokazali smo šta se radi, mi smo sjajni izvođači prekida, kad imate takve izvođače, to je uvek pretnja. Radili smo faze u visokom presingu, zoni, dali neke zahteve u odbrani, ali sve minimalno. Uglavnom smo radili na želji, rekao sam im da igrač Partizana mora da bude ponosan i da ne da na sebe", naglasio je povratnik među crno-bele posle rada u turskom Fatih Karagumruku.

Tokom konferencije za medije premotan je film na gostovanje u Nišu. Prizano je Stanojević da mu je laknulo zbog pobede u prvom meču.

"Odahnuo sam do danas, ali danas je novi uzdah, novi izazov, pa idemo dalje. Čekamo sledeću utakmicu... Generalno, rekao sam igračima, nije da je Radnički imao neke velike šanse. Dali su jedan evrogol, a prvi je bio posle naše greške, ali generalno nisu stvorili previše šansi. To ćemo prvo da rešimo, ono što ja najviše volim, da budemo stabilni pozadi, ali najbitnije je da se utakmica pobedi, a posle će sve ostalo. Prva reakcija igrača je bila dobra, što je prirodno kad dođe novi trener, nova energija, ali uvek postoji strah od greške usled bremena kluba, to je najveći problem, pogotovo pred našim navijačima. Zato je potrebno da bude dobra atmosfera. Zadovoljan sam utakmicom u Nišu".

Nikola Čumić je protiv Radničkog upisao prvenac u crno-belom dresu.

"Čumić je imao mnogo šansi dok je igrao, imao je dobre utakmice, imao je stative... Ako radi stvari koje tražim od njega, biću zadovoljan, ne mora da postigne gol. Bolje je ako da gol, do sada je mogao da postigne tri, ali neka radi ono što trener traži od njega, da izgara i to je dovoljno".

17.00: (1,20) Partizan (6,00) Zemun (13,0)

Tokom prethodnim meseci među igračima Partizana bilo je i slučajeva nediscipline. Objasnio je Aleksandar Stanojević kako će pokušati to da spreči.

"Iskreno, pratio sam iz medija, ne iznutra, baš zato što su mi prijatelji nisam hteo da slušam unutrašnje tračeve iz poštovanja prema njima. Ja sam samo rekao igračima: 'Respekt je jedina stvar koja me zanima'. Meni disciplina nije ako ustanemo svi u isto vreme, svi jedemo zajedno ili tako nešto, nego respekt prema grbu. Ništa mi ne znači kazna, najveća kazna je ako neko ne ispoštuje situaciju. Na tome najviše radimo, da svi pokažu poštovanje prema saigračima, prema klubu. To su vrednosti koje ćemo postavljati i koje postavljamo".

Posle povratka u srpski fudbal na Čairu, na redu je i povratak u Humsku.

"Postoji neki poseban osećaj zbog toga, uvek razmišljate kako će vas navijači primiti. Ne treba da budem hvaljen i da očekujem neku veliku podršku, ostvario sam svoje snove sa Partizanom, nemam emocije te vrste, važno mi je da navijači nastave da bodre ekipu. Saša Ilić je jedan drugi faktor, to je što jeste i hvala Bogu da je to publika prepoznala. Sad se samo nadam da će prepoznati da i ovim igračima treba podrška", dotakao se Stanojević i podrške s tribina, koju je uprkos slabim rezultatima, imao njegov prethodnik na Partizanovoj klupi.

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subota

17.00: (17,0) Mačva (8,00) Crvena zvezda (1,15)

nedelja

14.00: (2,10) IMT Novi Beograd (3,60) Čukarički (3,35)

15.00: (3,30) OFK Beograd (4,20) Vojvodina (2,00)

16.00: (1,90) Radnički 1923 (3,70) Novi Pazar (3,90)

17.00: (1,20) Partizan (6,00) Zemun (13,0)

ponedeljak

19.00: (2,55) Mladost Lučani (3,35) Radnik Surdulica (2,80)

19.00: (5,60) Radnički Niš (4,00) Železničar Pančevo (1,57)

***kvote su podložne promenama