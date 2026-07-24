Počinje nova era nemačkog fudbala: Klop do 2030. u ulozi mnogo većoj od selektorske

Kako bi preuzeo nacionalni tim, Klop je napustio poziciju globalnog direktora za fudbal u kompaniji Red Bul, gde je proveo prethodnih 18 meseci na funkciji čija zaduženja mnogima nisu bila najjasnija. Njegov dosadašnji poslodavac dao je dozvolu za prekid saradnje bez ikakvih daljih obaveza, dok će DFB u znak zahvalnosti uplatiti 1.000.000 evra u Red Bulovu humanitarnu fondaciju. " Nacionalni tim može da nas, Nemce, ujedini kao malo šta drugo. Upravo to ovaj zadatak čini tako posebnim za mene. Zahvalan sam na svemu što sam doživeo i naučio u Red Bulu tokom protekle godine i po dana, kao i na otvorenosti koja je omogućila ovaj dogovor. Sada se radujem ovom posebnom zadatku u nemačkom fudbalu, kom ćemo pristupiti zajedno, sa poniznošću i strpljenjem: stvaranju tima u kojem se borimo jedni za druge, tima koji uživa u fudbalu i iza kog ljudi u našoj zemlji mogu da stanu sa punim uverenjem ", rekao je Klop na predstavljanju.

Njegova uloga u reprezentaciji biće znatno šira od pukog biranja igrača i vođenja tima na terenu. Nemački fudbal se već godinama suočava sa dubokim sistemskim problemima, uključujući drastičan pad u razvoju mladih talenata i nedostatak klasičnih golgetera i vrhunskih defanzivaca. Njegov glavni zadatak, pojašnjavaju nemački mediji, biće da osmisli fundamentalne promene i povrati prepoznatljiv identitet i pobednički mentalitet posrnuloj fudbalskoj naciji.

"Za mene je Jirgen jedan od najboljih trenera na svetu. On čini svoje igrače boljima. On je takođe čovek koji inspiriše, vodi i ujedinjuje ljude. To je upravo ono što je nacionalnom timu potrebno”, rekao je potpredsednik FS Nemačke Hans Joakim Vacke.

Do smene na klupi je došlo usled Nagelsmanovog naglog pada, koji je počeo nakon Evropskog prvenstva 2024. godine i povlačenja ključnih lidera poput Tomasa Milera, Tonija Krosa, Ilkaja Gundogana i Manuela Nojera, koji se, doduše, vratio pred sam Mundijal. Ekipa je beležila slabe rezultate u Ligi nacija i kvalifikacijama za Mundijal, a atmosferu su dodatno narušile selektorove loše komunikacione veštine, kontroverzne kadrovske odluke i, jednom, ispadanje od Paragvaja na penale u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.

Tokom samog takmičenja, Klop je radio kao stručni konsultant za nemačku televiziju, što je stvorilo prilično neprijatnu i neobičnu dinamiku. Njegove taktičke analize i otvorene kritike na račun beživotne igre nacionalnog tima vršile su ogroman pritisak na Nagelsmana, dok se u javnosti brzo formiralo mišljenje da je upravo Klop jedino pravo rešenje za krizu.

Dok je Nagelsman delovao paralisano i defanzivno pred medijima nakon eliminacije, Klopova harizma i jasna vizija onoga što treba popraviti ujedinile su naciju u proceni da je upravo on ‘taj’. Stručnjaci su se složili da problemi nemačkog fudbala prevazilaze domete običnog trenera, zbog čega je Klop, sa svojim autoritetom i popularnošću, preuzeo odgovornost da sprovede reforme koje javnost već dugo priželjkuje.

Pa, da ga vidimo na delu. Nova era nemačkog fudbala danas je zvanično počela.