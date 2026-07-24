Itudis bi da pazari kod Željka Obradovića

Iskusni Amerikanac ima ugovor s Panatinaikosom za narednu sezonu, dok je kod Dimitrisa Itudisa bio stabilan član rotacije, ali je pitanje kakav će status imati kod Željka Obradovića. Jedan od najboljih defanzivaca u elitnom takmičenju iz proteklih sezona dobio je konkurenciju u vidu Branka Badija, a sve ovo su okolnosti koje su naterale Hapoel da "ispipa teren".

Pomenuti izvor javlja da je tim iz Tel Aviva spreman da plati određeno obeštećenje, kako bi se ovaj transfer realizovao, a Amerikanac Grčku zamenio Izraelom. Ono što je vidljivo jeste da Grent ni lane nije bio toliko produktivan, niti sa tako značajnom ulogom, kao u takmičarskim 2023/2024, odnosno 2024/2025, pa deluje da bi ceo posao mogao da se realizuje.