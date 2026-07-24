Itudis bi da pazari kod Željka Obradovića
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 11:56
Džerijan Grent na radaru Hapoela
Hapoel je gotovo sklopio roster za narednu sezonu, ali se traži još jedan igrač koji bi bio podrška Vasiliju Miciću i Tomasu Satoranskom.
Kako navodi tamošnji Kanal 5, Crveni na radaru drže Džerijana Grenta.
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Iskusni Amerikanac ima ugovor s Panatinaikosom za narednu sezonu, dok je kod Dimitrisa Itudisa bio stabilan član rotacije, ali je pitanje kakav će status imati kod Željka Obradovića. Jedan od najboljih defanzivaca u elitnom takmičenju iz proteklih sezona dobio je konkurenciju u vidu Branka Badija, a sve ovo su okolnosti koje su naterale Hapoel da "ispipa teren".
Pomenuti izvor javlja da je tim iz Tel Aviva spreman da plati određeno obeštećenje, kako bi se ovaj transfer realizovao, a Amerikanac Grčku zamenio Izraelom. Ono što je vidljivo jeste da Grent ni lane nije bio toliko produktivan, niti sa tako značajnom ulogom, kao u takmičarskim 2023/2024, odnosno 2024/2025, pa deluje da bi ceo posao mogao da se realizuje.
Ono što se zna od ranije jeste da Dimitris Itudis na radaru ima još dvojicu igrača, koji bi mogli da budu rešenje za Crvene. Izralski Kanal 5 je takođe pisao o tome kako je nekadašnji šampion Evrokupa prilično zainteresovan za nekog od dvojica koji line Džamir Jang i Judžin Džrmen.
Takođe, ovakav razvoj događa možda je uslovljen i time što se još uvek ne zna sudbina Tamira Blata, koji je imao sve dogovoreno s Crvenima, da bi potom došlo do nesuglasica unutar stručnog štaba Hapoela o njegovom angažmanu.