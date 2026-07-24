Vezista jedva zagrebao u seniore, a plaćen 41.000.000? Njukasl doveo 'mašinu za duele'
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 12:10
Iz Monaka na Sent Džejmsis park stigao je Alađi Bamba
Traje leto velikih promena za Njukasl. Kasa je puna, slilo se u nju blizu 190.000.000 evra od prodaja Entonija Gordona i Sandra Tonalija, a sada bi valjalo taj novac trošiti i nadomestiti ogroman kvalitet koji se osuo sa severa Engleske. A najveće popune biće neophodne u veznom redu budući da je i sudbina jednog od ključnih igrača Bruna Gimaraisa neizvesna nakon što je Brazilac tražio klubu da ga pusti u Arsenal.
Vezista Šon Ster je nedavno stigao iz Ajaksa za 23.500.000 evra, ali ne deleluje kao igrač spreman da momentalno uskoči u kopačke Sandra Tonalija. Njukasl je sada izdvojio gotovo duplo više novca za novog vezistu i ovog petka realizovao transfer 20-godišnjeg Alađija Bambe iz Monaka.
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Premijerligaš će klubu iz Kneževine uplatiti 36.000.000 evra fiksno, još 5.000.000 u vidu potencijalnih bonusa, a član Lige 1 će zadržati pravo na 15 odsto novca od naredne prodaje.
Druga strana medalje je pitanje koje stoji i uz Stera: da li je momak koji u nogama ima svega 990 minuta seniorskog fudbala, spreman da pravi razliku u Premijer ligi? U Njukaslu su procenili da je talentovani Francuz poreklom iz Gvineje igrač na kojeg se treba opkladiti i otuda prilično visoko obeštećenje.
Iako mu je iskustvo prilično skromno (25 utakmica i dve asistencije za Monako), Bamba je kupio čelnike Njukasla sa nekoliko vrhunskih statističkih parametara. Predstavlja mašinu za dobijanje duela (u proseku 9,1 na svakih 90 minuta) i u toj kategoriji mu na nivou čitave Lige 1 nema ravnog ako se fokusiramo na igrače sa 500+ odigranih minuta. Takođe, među najboljih pet je veznih fudbalera lige u kategorijama uspešnih startova (3,6 na 90 minuta), vazdušnih duela (1,9 na 90 minuta) i uspešnih driblinga (1,6 na 90 minuta).
Njukasl je ovog leta kupio pomenutog Stera, iz Hofenhajma je stiglo krilo Bazumana Ture, a iz Remsa golman Iven Žauen za ukupan dosadašnji letnji ceh od 95.000.000 evra. Sa dolaskom Bambe skočio je na 130.350.000 (bez uključenih bonusa).