Vezista jedva zagrebao u seniore, a plaćen 41.000.000? Njukasl doveo 'mašinu za duele'

Traje leto velikih promena za Njukasl. Kasa je puna, slilo se u nju blizu 190.000.000 evra od prodaja Entonija Gordona i Sandra Tonalija, a sada bi valjalo taj novac trošiti i nadomestiti ogroman kvalitet koji se osuo sa severa Engleske. A najveće popune biće neophodne u veznom redu budući da je i sudbina jednog od ključnih igrača Bruna Gimaraisa neizvesna nakon što je Brazilac tražio klubu da ga pusti u Arsenal.

Vezista Šon Ster je nedavno stigao iz Ajaksa za 23.500.000 evra, ali ne deleluje kao igrač spreman da momentalno uskoči u kopačke Sandra Tonalija. Njukasl je sada izdvojio gotovo duplo više novca za novog vezistu i ovog petka realizovao transfer 20-godišnjeg Alađija Bambe iz Monaka.