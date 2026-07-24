Hezonji odlazak iz Madrida sve komplikovaniji! U Realu besni na Hrvata

Međutim, iz izvora bliskih najjačoj ligi sveta stiže jasno upozorenje. NBA neće dozvoliti ovakve finansijske i pravne malverzacije koje bi mogle da naruše ugled lige, naročito u trenutku kada je projekat NBA Evrope u punom jeku, piše Eurohoops.

Ukoliko neka franšiza napravi ovakav ustupak samo da bi pomogla igraču da izbegne obaveze, NBA liga će pokrenuti detaljnu istragu i izreći rigorozne novčane kazne. To znači da ako Hezonja potpiše minimalni ugovor u SAD, potencijalni otkaz ili prelazak ne bi mogao da se desi tako lako niti pre sredine sezone.

Sa druge strane, u Real Madridu su izuzetno nezadovoljni načinom na koji Hezonjin tabor vodi pregovore. Madriđani već pripremaju pravni osnov kako bi tražili finansijsku kompenzaciju ukoliko se hrvatski košarkaš ubrzo vrati u neki drugi evropski klub.

Interesantno je da uprkos ogromnoj prašini koja se podigla, novi trener Reala Pedro Martinez, po rečima upućenih izvora, uopšte nije nezadovoljan razvojem situacije. Sve ove kontradiktornosti u "slučaju Hezonja" mogu se rešiti bez prevelike drame samo na jedan način – ukoliko Hrvat uspe da obezbedi pravi, standardni ugovor u NBA ligi.