Hezonji odlazak iz Madrida sve komplikovaniji! U Realu besni na Hrvata
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 12:11
Pominju se i kazne
Iako je Mario Hezonja čvrsto rešen da potraži novu priliku u NBA ligi nakon odlaska iz Real Madrida, situacija oko njegovog ugovora i klauzula postaje sve komplikovanija.
Hrvat ima pravo da iskoristi NBA izlaznu klauzulu iz ugovora, ali isključivo ako zapravo potpiše ugovor u SAD – ta klauzula se ne može aktivirati ako pređe u bilo koji drugi evropski tim. Zbog toga su se u košarkaškim krugovima pojavile spekulacije da bi njegovi agenti mogli da mu pronađu formalni "dvostrani" ili "Exhibit 10" ugovor sa nekom NBA franšizom, kako bi ga klub otpustio baš pred start sezone u Evropi i time mu otvorio vrata za potpis sa nekim evroligašem.
Izabrane vesti
Međutim, iz izvora bliskih najjačoj ligi sveta stiže jasno upozorenje. NBA neće dozvoliti ovakve finansijske i pravne malverzacije koje bi mogle da naruše ugled lige, naročito u trenutku kada je projekat NBA Evrope u punom jeku, piše Eurohoops.
Ukoliko neka franšiza napravi ovakav ustupak samo da bi pomogla igraču da izbegne obaveze, NBA liga će pokrenuti detaljnu istragu i izreći rigorozne novčane kazne. To znači da ako Hezonja potpiše minimalni ugovor u SAD, potencijalni otkaz ili prelazak ne bi mogao da se desi tako lako niti pre sredine sezone.
Sa druge strane, u Real Madridu su izuzetno nezadovoljni načinom na koji Hezonjin tabor vodi pregovore. Madriđani već pripremaju pravni osnov kako bi tražili finansijsku kompenzaciju ukoliko se hrvatski košarkaš ubrzo vrati u neki drugi evropski klub.
Interesantno je da uprkos ogromnoj prašini koja se podigla, novi trener Reala Pedro Martinez, po rečima upućenih izvora, uopšte nije nezadovoljan razvojem situacije. Sve ove kontradiktornosti u "slučaju Hezonja" mogu se rešiti bez prevelike drame samo na jedan način – ukoliko Hrvat uspe da obezbedi pravi, standardni ugovor u NBA ligi.