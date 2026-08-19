Andrej Kostić se seli u Roterdam

Kostić će narednu sezonu provesti na pozajmici u holandskom prvoligašu Sparti iz Roterdama, gde je predviđeno da bude prva opcija u napadu. Prema informacijama koje smo dobili, Milan nije želeo nikome da pusti mladog fudbalera za opciju otkupa ili procente od dalje prodaje, zato što ga ima u ozbiljnim planovima.

21.00: (2,60) NEC Najmehen (3,70) Bode Glimt (2,50)

Ovako, Milan će pokriti čitavu njegovu platu, a Kostić će imati priliku da skuplja minutažu u Erediviziji, jednoj od najboljih liga za razvoj ofanzivnih fudbalera. Takođe, Italijani će platiti Sparti bonus za određeni broj odigranih utakmica, kao i za broj golova.

Na Kostiću je sada samo da proba da se izbori za što bolji učinak. Podsetimo, u dresu Partizana je na 42 utakmice postigao 12 pogodaka i zabeležio jednu asistenciju. Sada će probati u Holandiji da dodatno pomeri granicu i tako ubedi stručni štab Milana da mu je mesto na San Siru.

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