Andrej Kostić se seli u Roterdam

Vreme čitanja: 1min | sre. 19.08.26. | 10:49
Očekivano, Milan šalje bivšeg napadača Partizana na jednogodišnju pozajmicu u Spartu
Kada je ovog leta italijanski velikan Milan otkupio Andreja Kostića od Partizana za 3.500.000 evra, znalo se da crnogorski fudbaler neće odmah dobiti šansu u prvom timu rosonera. Odradio je pripreme sa prvotimcima, ali pred njega su bila postavljena dva scenarija – da igra za omladince u Primaveri ili da ode negde na pozajmicu.
Kako Mozzart Sport saznaje, desiće se onaj drugi, svakako bolji scenario za razvoj 19-godišnjeg napadača.
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Kostić će narednu sezonu provesti na pozajmici u holandskom prvoligašu Sparti iz Roterdama, gde je predviđeno da bude prva opcija u napadu. Prema informacijama koje smo dobili, Milan nije želeo nikome da pusti mladog fudbalera za opciju otkupa ili procente od dalje prodaje, zato što ga ima u ozbiljnim planovima.
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Ovako, Milan će pokriti čitavu njegovu platu, a Kostić će imati priliku da skuplja minutažu u Erediviziji, jednoj od najboljih liga za razvoj ofanzivnih fudbalera. Takođe, Italijani će platiti Sparti bonus za određeni broj odigranih utakmica, kao i za broj golova.
Na Kostiću je sada samo da proba da se izbori za što bolji učinak. Podsetimo, u dresu Partizana je na 42 utakmice postigao 12 pogodaka i zabeležio jednu asistenciju. Sada će probati u Holandiji da dodatno pomeri granicu i tako ubedi stručni štab Milana da mu je mesto na San Siru.
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