Nema ko da zaustavi Obradovićev Hapoel: I najlošije napadačko veče završeno pobedom

Kakvu sezonu igra Hapoel iz Jerusalima! Tim Saše Obradovića još uvek ne zna za poraz u Evrokupu i domaćem prvenstvu, a jedini neuspeh ove sezone doživeo je protiv Makabija u Liga kupu. U grupi A Evrokupa usamljen je na vrhu sa šest pobeda, a ništa drugačija situacija nije ni u izraelskom prvenstvu.

Hapoel Haemek nije mogao da ugrozi perfektnu sezonu tima iz Jerusalima, koji iako nije bio toliko efikasan, u slabijoj šuterskoj utakmici, petu pobedu u ligi ostvario je rezultatom 65:59.