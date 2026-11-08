Nema ko da zaustavi Obradovićev Hapoel: I najlošije napadačko veče završeno pobedom
Vreme čitanja: 2min | ned. 08.11.26. | 21:55
Tim iz Jerusalima i dalje ne zna za poraz u domaćem prvenstvu i Evrokupu
Kakvu sezonu igra Hapoel iz Jerusalima! Tim Saše Obradovića još uvek ne zna za poraz u Evrokupu i domaćem prvenstvu, a jedini neuspeh ove sezone doživeo je protiv Makabija u Liga kupu. U grupi A Evrokupa usamljen je na vrhu sa šest pobeda, a ništa drugačija situacija nije ni u izraelskom prvenstvu.
Hapoel Haemek nije mogao da ugrozi perfektnu sezonu tima iz Jerusalima, koji iako nije bio toliko efikasan, u slabijoj šuterskoj utakmici, petu pobedu u ligi ostvario je rezultatom 65:59.
Izabrane vesti
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Do pete prvenstvene pobede u prvenstvu Jerusalimci su pritom stigli bez Lorenca Brauna i Devontea Kakoka, koji se nisu našli u sastavu za ovaj meč.
Kada se pogleda šuterska statistika, izraelski klubovi imali su gotovo identičan učinak. Obe ekipe pogodile su po 21 šut iz igre, a slične probleme imale su i sa linije slobodnih bacanja. Tim Saše Obradovića promašio je deset penala, dok su gosti imali jedan promašaj više.
Ipak, košarkaši iz Jerusalima bili su znatno raspoloženiji u skoku, pa se loše šutersko veče nije pretvorilo u prvi poraz. Nisu, međutim, mogli da se opuste sve do same završnice, pošto nijedna ekipa nije uspevala da stekne osetniju prednost. Kada je bilo najpotrebnije, domaćin je bio sigurniji, a nakon što je na tri minuta do kraja stigao do sedam poena prednosti, nije dozvolio rivalu da se vrati u utakmicu.
Iako je ovo bila napadački najslabija utakmica Hapoela ove sezone, ekipa Saše Obradovića uspela je da sačuva savršen učinak. Sada je očekuje teži izazov, pošto će u narednom kolu gostovati Makabiju iz Tel Aviva koji im je i naneo jedini poraz u Liga Kupu.
Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bili su Kenet Lofton sa 13 poena i Džejlen Smit sa 11. Kod gostiju Si Džej Elebi upisao je 15, a pratio ga je Rafi Menko sa 12 poena.