Badžo zakucao kukavičku Vošu: Zvezda jesenji šampion

Možda i ključni detalj prvenstva, jer je Rijerina ekipa otišla na ogromnih plus 11 i osigurala jesenju titulu.

Bilo je tempa, ali ne baš mnogo sadržaja. Istina, mogao je meč da ode na obe strane.Međutim, ako ovakvu Crvenu zvezdu Vojvodina nije pobedila, biće potrebno da se zapitaju u Novom Sadu kako i šta rade. Počev od trenera Marka Savića do sportskog direkora Vladimira Jugovića, pa sve do predsednika Zbiljića. Jer pitanje je kada će dobiti sledeću šansu da se na ovakav način takmiče sa Crvenom zvezdom, vidno izmorene posle brojnih evropskih utakmica i bez nekoliko važnih igrača poput Elšnika, Ristića i Dijenga. Kažemo bilo je tempa, ali ne zna se ko je ostao više dužan navijačima. Arnautović standardno loš, Kostov u stelt modu, Handel kritičan, Ivanić samo u drugom poluvremenu primetan... To je što se tiče jedne strane.

Na drugoj je i kapiten Zukić bio nekako nedorečen, uz samo jedan pokušaj glavom u prvom poluvremenu. Nije bilo ni konkretnog učinka Njegoša Petrovića, mladi Sukačev je bio isuviše opterećen defanzivnim zadacima. Domaćin je bio suviše pasivna, i nedovoljno dobra da kazni raspojasanog šampiona posle izlaska Krunića.

Očekivala sa vatra od prvog minuta derbija na Karađorđu, ali bez obzira na bodovni deficit trener Vojvodine Marko Savić odlučio se da čeka Crvenu zvezdu i eksplaotiše prosotr iza leđa odbrambene trojke u sastavu Lukasen, Nakajama i Stefan Gudelj. Srpski šampion je autoritativno uzeo loptu, promašio zicer već u trećem minutu, ali potom na već karakterističan način trošio vreme u poslednjoj trećini. Previše su komplikovali učenici Alberta Rijere i kada su serijom preciznih pasova dolazili do prostora.

Crvena zvezda je delovala značajno bolje nego protiv Intera iz Andore, ali ne dovoljno dobro. Mladi Matej Gaštarov, ovog puta na poziciji Timija Maks Elšnika radio je ozbiljan posao utrčavanjem u prazan prostor. Dva puta je bio jako blizu gola, posebno u drugoj situaciji kada je u poslednjem trenutku intervenisao Kokanović.

Bilo je tempa, žestokih faulova, međutim malo i poteza onih kojisu navikli navijače da pune oči. Kapiten Vojvodine Zukić nije bio primetan baš kao i Mirko Ivanić i mladi Kostov. Crveno-beli su uglavnom pokušavali preko desnog boka gde je dejstvovao probuđeni Lučić.