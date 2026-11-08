Badžo zakucao kukavičku Vošu: Zvezda jesenji šampion

Vreme čitanja: 5min | ned. 08.11.26. | 20:57
Crveno—beli golom Badža pobedili Vojvodinu i osigrali jesenju titulu – 1:0
Nije to ništa novo. Vreme prolazi, Rijerina Crvena zvezdane ne blista. Crveno-beli su korektno delovali u prvom poluvremenu, u nastavku su se bukvalno raspali kao mnogo puta u Evropi ove jeseni, ali to Vojvodina nije iskoristila i bar nagovestila kuvanje u šampionskoj trci.
Zvezda je bila prosečna, ali je pod vođstvom Alberta Rijere kolovijalno rečeno odradila Milojevku na travi Karađorđa. Posle jednog od najslabijih međusobnih mečeva beogradskih i novosadskih crveno--belih, šampion je smogao snage da u 86. minutu odigra smislenu akciju Ivanić je spustio loptu do Handela, ovaj do Badža kome nije bilo teško da savlada Rosića – 1:0.
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Možda i ključni detalj prvenstva, jer je Rijerina ekipa otišla na ogromnih plus 11 i osigurala jesenju titulu.
Bilo je tempa, ali ne baš mnogo sadržaja. Istina, mogao je meč da ode na obe strane.Međutim, ako ovakvu Crvenu zvezdu Vojvodina nije pobedila, biće potrebno da se zapitaju u Novom Sadu kako i šta rade. Počev od trenera Marka Savića do sportskog direkora Vladimira Jugovića, pa sve do predsednika Zbiljića. Jer pitanje je kada će dobiti sledeću šansu da se na ovakav način takmiče sa Crvenom zvezdom, vidno izmorene posle brojnih evropskih utakmica i bez nekoliko važnih igrača poput Elšnika, Ristića i Dijenga. Kažemo bilo je tempa, ali ne zna se ko je ostao više dužan navijačima. Arnautović standardno loš, Kostov u stelt modu, Handel kritičan, Ivanić samo u drugom poluvremenu primetan... To je što se tiče jedne strane.
Na drugoj je i kapiten Zukić bio nekako nedorečen, uz samo jedan pokušaj glavom u prvom poluvremenu. Nije bilo ni konkretnog učinka Njegoša Petrovića, mladi Sukačev je bio isuviše opterećen defanzivnim zadacima. Domaćin je bio suviše pasivna, i nedovoljno dobra da kazni raspojasanog šampiona posle izlaska Krunića.
Očekivala sa vatra od prvog minuta derbija na Karađorđu, ali bez obzira na bodovni deficit trener Vojvodine Marko Savić odlučio se da čeka Crvenu zvezdu i eksplaotiše prosotr iza leđa odbrambene trojke u sastavu Lukasen, Nakajama i Stefan Gudelj. Srpski šampion je autoritativno uzeo loptu, promašio zicer već u trećem minutu, ali potom na već karakterističan način trošio vreme u poslednjoj trećini. Previše su komplikovali učenici Alberta Rijere i kada su serijom preciznih pasova dolazili do prostora.
Crvena zvezda je delovala značajno bolje nego protiv Intera iz Andore, ali ne dovoljno dobro. Mladi Matej Gaštarov, ovog puta na poziciji Timija Maks Elšnika radio je ozbiljan posao utrčavanjem u prazan prostor. Dva puta je bio jako blizu gola, posebno u drugoj situaciji kada je u poslednjem trenutku intervenisao Kokanović.
Bilo je tempa, žestokih faulova, međutim malo i poteza onih kojisu navikli navijače da pune oči. Kapiten Vojvodine Zukić nije bio primetan baš kao i Mirko Ivanić i mladi Kostov. Crveno-beli su uglavnom pokušavali preko desnog boka gde je dejstvovao probuđeni Lučić.
Crvena zvezda je imala posed od oko 75 posto, međutim vrlo lako je mogla da završi poluvreme sa deficito. Pravo je čudo kako Mulahujesnović nije ubacio loptu u mrežu posle udarca glavom kapitena Zukića. Kolarević se povremeno javljao i pravio probleme, baš koliko i Gaštarov.
Zvezda je ponovo izlazila iz poslednje linije i tu je Luksen dijagonalnim pasovima ka Gaštarovu cepao povučene linije novosadskog tima. Sve dok nije pogrešio neposredno pre šanse Mulahusejnovića.
Mogli su i morali bolje u završnici Arnautović, Kostov, pa i Vladimir Lučić...
Vojvodina je drugom poluvremenu delovala mnogo svežije. Malo je nedostajalo da dođe do vođstva posle udarca Suča i Kokanovića. Zvezda je u tom trenutku bila baš slaba. Loše iznosila loptu. Ali period dobre igra Vojvodine je brzo završern. Ubrzao je Rijera tim uvođenjem Bukarija. Išao je derbi ka nuli, ali je na opisan način Badžo izniknuo u heroja.
VOJVODINA – CRVENA ZVEZDA 0:1 (0:0)
/Badžo 87/
Novi Sad
Stadion: Karađorđe
Sudija: Danilo Nikolić
VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić 6,5 – Sukačev 6, Mašović 6, Suč 6, Nikolić 6 (od 75. Davidov) – Zukić 5,5, Petrović 5,5 – Ranđelović 5 (od 84. Vukanović), Kokanović 6 (od 84. Baros), Kolarević 6 (od 75. Đakovac) – Mulahusejnović 5 (od 75. Stanisavljević).
CRVENA ZVEZDA (4-3-2-1): Mateus 6,5 – Gudelj 6,5, Lukasen 6, Gaštarov 6,5, Nakajama 6 – Krunić 6,5 (od 59. Badžo 6,5), Lučić 6 (od 70. Bukari), Handel 5,5 – Kostov 5, Ivanić 6 – Arnautović 5 (od 85. Kim).
Igrač utakmice: Mahmudo Badžo
MOZZART BET SUPERLIGA, 15. KOLO
Subota
Zemun - IMT 1:1 (0:0)
/Kalat 51 - Kasas 87/
Čukarički - Radnički Niš 2:1 (0:1)
/Jovanović 65, Miladinović 75 - Vidović 4/
Železničar - Radnički Kragujevac 3:1 (1:1)
/Pantović 26p, Ankeje 49, Pantović 92 – Milikić ag 16/
Nedelja
Novi Pazar - Mladost 2:0 (1:0)
/Davidović 37, Mulić 69p/
Radnik - OFK Beograd Mozzart Bet 2:1 (1:0)
/Spasić 43, David Stojanović 94 - Hord 86/
Partizab - Mačva 1:2 (1:2)
/Zubairu 16 - Đurić 9, Knežević 36/
Vojvodina - Crvena zvezda 0:1 (0:0)
/Badžo 86/
***Kvote su podložne promenama