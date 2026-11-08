In memoriam: Dževad Prekazi
Vreme čitanja: 2min | ned. 08.11.26. | 21:21
Preminuo nekadašnji as Partizana
Loše vesti za sve navijače Partizana. U danu kada su crno-beli poraženi od Mačve (1:2), stigla je informacija da se na carstvo nebesko preselio Dževad Prekazi.
Vest o smrti nekadašnjeg prvotimca Parnog valjka potvrdio je klub iz Humske, uz napomenu da će mesto i vreme sahrane biti naknadno saopšteni-
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Prekazi je pre tri godine pretrpeo moždani udar, kasnije se govorilo da se od toga oporavio, ali njegovo srce je definitivno stalo u nedelju, u 69. godini života.
Dževad Prekazi je rođen u Kosovskoj Mitrovici 1957. godine, tamo je i počeo da igra fudbal u Remontu, da bi kao tinejdžer stigao u Humsku, najpre u omladinsku školu Partizana, da bi dve godine kasnije debitovao za seniore.
Dejstvovao je na poziciji levokrilnog napadača i bio je uticajan, igrao je sedam godina i doprineo osvajanju tri titule prvaka u velikoj Jugoslaviji (1976, 1978. i 1983). Doprineo je i osvajanju Mitropa kupa 1978. Na 175 utakmica postigao je 23 gola u dresu Parnog valjka.
Kasnije je prešao u splitski Hajduk, gde je bio osvajač Kupa Jugoslavije, potom je igrao za Baltimor Blast iz Sjedinjenih Američkih Država, da bi posebno obožavan bio u Istanbulu, u dresu Galatasaraja. Na Bosforu je igrao šest sezona i za to vreme je bio dvaput prvak Turske. Koliko je cenjen pokazuje podatak da jedna ulica u Istanbulu i dalje nosi njegovo ime. Dževad je još bio član Altaja i Bakirkojspora, da bi 1991. okončao karijeru u Trudbeniku.
Po okončanju igračke, Dževad Prekazi se posvetio trenerskoj karijeri. Vodio je Železnik u dva navrata, a radio je i sa mlađim kategorijama OFK Beograda, Sinđelića i Partizana.
„Dževad Prekazi je oduvek isticao da je Partizan bio njegova druga kuća u koju je često svraćao i redovno je pratio rezultate crno-belih. Preki, hvala na svemu i počivaj u miru“, istakli su crno-beli.