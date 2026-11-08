In memoriam: Dževad Prekazi

Dževad Prekazi je rođen u Kosovskoj Mitrovici 1957. godine, tamo je i počeo da igra fudbal u Remontu, da bi kao tinejdžer stigao u Humsku, najpre u omladinsku školu Partizana, da bi dve godine kasnije debitovao za seniore.

Prekazi je pre tri godine pretrpeo moždani udar, kasnije se govorilo da se od toga oporavio, ali njegovo srce je definitivno stalo u nedelju, u 69. godini života.

Dejstvovao je na poziciji levokrilnog napadača i bio je uticajan, igrao je sedam godina i doprineo osvajanju tri titule prvaka u velikoj Jugoslaviji (1976, 1978. i 1983). Doprineo je i osvajanju Mitropa kupa 1978. Na 175 utakmica postigao je 23 gola u dresu Parnog valjka.

Kasnije je prešao u splitski Hajduk, gde je bio osvajač Kupa Jugoslavije, potom je igrao za Baltimor Blast iz Sjedinjenih Američkih Država, da bi posebno obožavan bio u Istanbulu, u dresu Galatasaraja. Na Bosforu je igrao šest sezona i za to vreme je bio dvaput prvak Turske. Koliko je cenjen pokazuje podatak da jedna ulica u Istanbulu i dalje nosi njegovo ime. Dževad je još bio član Altaja i Bakirkojspora, da bi 1991. okončao karijeru u Trudbeniku.

Po okončanju igračke, Dževad Prekazi se posvetio trenerskoj karijeri. Vodio je Železnik u dva navrata, a radio je i sa mlađim kategorijama OFK Beograda, Sinđelića i Partizana.

„Dževad Prekazi je oduvek isticao da je Partizan bio njegova druga kuća u koju je često svraćao i redovno je pratio rezultate crno-belih. Preki, hvala na svemu i počivaj u miru“, istakli su crno-beli.