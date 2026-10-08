Anegdote čoveka koji je prvi znao ime Zlatne lopte: O koverti na stolu, Realovom uticaju, Embapeu i Jamalu...

U razgovoru za Marku, Fere je ispričao kako je Luka Modrić zanemeo kada ga je zvao, zbog čega je Karim Benzema zvučao ravnodušno, zašto se Kristijano Ronaldo naljutio na njega... Ali, dotakao se i aktuelnih kampanja Kilijana Embapea i Lamina Jamala, pokušaja potkupljivanja, Realovog uticaja...

S obzirom da ste više od dve i po decenije bili na čelu organizacije, kako ste doživljavalo rivalstvo Lionela Mesija i Kristijana Ronalda u trci za Zlatnu loptu?

"Između 2008. i 2017. godine njih dvojica su je monopolizovali, ali to je zato što su bili najbolji na svetu. Bili su dva vanzemaljca", konstatovao je Paskal Fere.

Ko je više lobirao, Mesijev ili Kristijanov tim?

"Tačno je da su ljudi oko Ronalda, posebno u Real Madridu, znali dokle smeju da idu u okvirima pravila igre. Taj klub je institucija i njegov uticaj se oseća u svetu fudbala i kada je Zlatna lopta u pitanju. Mnogo je osvajača iz Real Madrida, kao i iz Barselone, tako da postoji poseban odnos sa španskim klubovima".

Da li vas je Florentino Perez nekada savetovao, pod znacima navoda?

"Ne. Zlatna lopta je velika stvar i oko nje kruže mnoge glasine i laži. Kao predsednik velikog kluba on voli ovaj trofej, ali kao i drugima, objašnjeno mu je šta ga čeka na gala večeri i to bi bilo to. Nikada mi nije poslao poruku, niti je indirektno nešto pokušao".

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Ipak, bilo je onih koji su pokušavali da izvrše uticaj i da vas potkupe. Jedan menadžer vam je ostavio kovertu na stolu?

"Tako je. Jedan menadžer je želeo da se sastanemo. Njegov klijent je, naravno, bio među nominovanima te godine. Nakon što mi je objašnjavao koliko je dobar i isticao njegove rezultate, pitao me je da li mogu da promovišem njegovu kandidaturu kod žirija. Rekao sam mu da ne mogu, a onda sam morao na trenutak da ustanem od stola zbog telefonskog poziva koji sam imao. Kada sam se vratio on nije bio tu, ali je na stolu stajala koverta. Uzeo sam je i ostavio na recepciji. Ne znam šta je bilo u njoj, niti sam ikada saznao. Kasnije sam nekoliko puta naleteo na tog agenta, ali nikada nije pomenuo kovertu, niti mi je rekao njen sadržaj", uverava nekadašnji glavni urednik Frans fudbala.

U opisu vašeg posla bilo je da pozovete dobitnika nagrade. Koji poziv vam je ostao u posebnom sećanju?

"Bila su se dva poziva koji se ističu više od drugih. Prvi je kada sam zvao Luku Modrića 2018. godine da mu kažem da je pobedio. Nekoliko nedelja ranije sam otišao da se sastanem sa njim, kao i sa svim ostalim kandidatima koji su ušli u najuži krug. Njima se saopštava da su među nekoliko konkurenata i da ću onoga koji pobedi pozvati određenog datuma kako bismo mogli da počeno sa pripremama. Kada su glasovi prebrojani pozvao sam Luku Modrića, ali se on nije javljao na telefon. Nekoliko minuta kasnije pozvao me je nazad i ja sam mu preneo vest. Odjednom je nastao muk. Onda je zaplakao i govorio kako mu je to neverovatno. Nekoliko dana kasnije kada sam otišao da ga vidim na intervjuu priznao je da, kada sam ga pozvao, nije mogao da se javi na telefon od uzbuđenja. Bio je toliko prestravljen da nije mogao da govori.

Drugi put bilo je kada sam pozvao Karima Benzemu. Iznenadilo me je koliko je bio hladan i ravnodušan, kao da ga nije interesovalo. Onda, nekoliko dana kasnije kada smo se videli, izvinio se i objasnio šta se zapravo dogodilo. Rekao mi je da je bio na stolu za masažu, okružen saigračima i da, iako je želeo da vrišti od sreće, nije smeo jer je bio okružen saigračima i time bi im otkrio vest, a znao je da mora da je drži u tajnosti".

Kada se dogodio Realov bojkot pre dve godine, Paskal Fere više nije bio na mestu glavnog urednika Frans fudbala.

"To je bio prvi put da ime pobednika nije bilo poznato to same svečanosti ali, koliko ja znam, tajna nije poštovana do kraja. U Realu su saznali ime pobednika i prilično se naljutili zbog izbora. Teško mi je, ipak, da pričam na tu temu kada nisam više bio uključen u čitav proces".

Da li mislite da je dobra ideja da se ime pobednika čuva do samog proglašenja?

"To je dobra ideja jer garantuje veće uzbuđenje i neizvesnost na samoj ceremoniji. Tako se jača magija i težina Zlatne lopte. Ali, mislim da istovremeno, za igrače i njihove porodice, kao i klubove, to nije baš praktično".