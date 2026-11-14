Argentina pala na Bombonjeri, Forlanovi momci slavili u derbiju i zagorčali početak ere bez Mesija

Iako je Argentina tokom prvog poluvremena bila konkretnija i stvorila nekoliko izglednih prilika, nije uspela da pronađe put do mreže velikog rivala. Na odmor se otišlo bez golova, a onda je u nastavku usledio potpuni preokret u odnosu snaga na terenu. Urugvaj je poveo posle nesvakidašnjeg kiksa Leonarda Balerdija. Argentinski defanzivac je prilikom pokušaja da otkloni opasnost nespretno reagovao i poslao loptu u sopstvenu mrežu, čime je gostima praktično poklonio prednost.

Taj pogodak dodatno je uzdrmao domaćina, što su Urugvajci ubrzo iskoristili. Maksi Arauho je duplirao vođstvo gostiju golom glavom posle kornera i doveo Argentinu u izuzetno težak položaj pred njenim navijačima. Ipak, domaći nisu odustajali. Hulijan Alvares je, posle asistencije Đanluke Prestijanija, uspeo da smanji na 1:2 i vrati nadu da bi Argentina mogla da izbegne poraz. Međutim, do izjednačenja nije došlo, pa je Urugvaj odneo pobedu sa jednog od tri najpoznatija stadiona Južne Amerike.

Posle istorijskih uspeha sa Mesijem, uključujući osvajanje Svetskog prvenstva 2022. godine, Argentina je zakoračila u nepoznato. A prvi korak u životu bez čoveka koji je godinama bio njen zaštitni znak pokazao se kao veoma bolan.

Vredi istaći i da posebnu težinu pobedi Urugvaja daje činjenica da je sa klupe predvodio legendarni Dijego Forlan, koji je u avgustu ove godine imenovan za privremenog selektora posle ostavke Marsela Bijelse, podnete nakon eliminacije u grupnoj fazi Svetskog prvenstva. Nekadašnji proslavljeni napadač, koji istovremeno vodi i urugvajsku reprezentaciju do 20 godina, dobio je priliku da predvodi seniorski tim tokom jesenjih prijateljskih utakmica, a njegov mandat trebalo bi da traje do marta 2027. godine, kada će Fudbalski savez Urugvaja odlučiti o eventualnom produžetku saradnje.

Četrdesetsedmogodišnji Forlan prethodno je imao dva kratka trenerska angažmana, u Penjarolu 2020. i Atletiko Atenasu 2021. godine, a trijumf nad Argentinom na Bombonjeri predstavlja jedan od najznačajnijih rezultata njegove dosadašnje trenerske karijere.