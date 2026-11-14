Tragedija u Španiji dobila epilog: Golmanu 12 utakmica suspenzije, tužilaštvo ne očekuje optužnicu

Disciplinska komisija odlučila je da golmana Andore kazni sa 12 utakmica suspenzije, što predstavlja najstrožu sankciju koju pravilnik dozvoljava za prekršaj opisan u sudijskom izveštaju. "Dvanaest utakmica predstavlja maksimalnu kaznu koju Disciplinski pravilnik predviđa za činjenice navedene u zapisniku sa utakmice“ , saopšteno je iz Fudbalskog saveza Španije.

U obrazloženju odluke navodi se da je sudijski zapisnik jedini dokument na osnovu kojeg je vođen disciplinski postupak. Komisija je ustanovila da se radilo o nasilnom startu, sa visoko podignutom nogom i prekomernom silom, u situaciji kada je lopta bila u igri. Posebno je naglašeno da su tragične posledice starta uzete u obzir kao otežavajuća okolnost, zbog čega je izrečena maksimalna dozvoljena kazna prema članu 102 Disciplinskog pravilnika. Ipak, iz Saveza su istakli da Komisija nema pravo da prekorači granicu propisanu pomenutim članom, bez obzira na težinu posledica.

Odluka o kazni prvobitno je bila odložena, dok je nadležni takmičarski organ u međuvremenu odlučio da utakmica Tenerifa i Andore bude registrovana rezultatom 2:2, koji je bio na snazi u trenutku prekida. Fudbaleri Andore vratili su se treninzima u ponedeljak, nedelju dana nakon smrti De Migela. Prethodno su se okupili na dobrovoljnom treningu, tokom kojeg su minutom ćutanja odali počast preminulom fudbaleru.

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Dok je na sportskom planu doneta odluka, pitanje eventualne krivične odgovornosti golmana Andore i dalje je otvoreno, mada su izgledi da protiv njega bude pokrenut postupak veoma mali. Španska policija je po službenoj dužnosti otvorila istragu zbog sumnje na moguće ubistvo iz nehata, ali protiv Ovona za sada nije podignuta optužnica. Glavni tužilac u Santa Kruz de Tenerifeu, Hose Luis Sančez-Hauregi, ocenio je da je krivično gonjenje golmana malo verovatno.

Prema španskom zakonodavstvu, svaka smrt koja nije nastupila prirodnim putem podleže istrazi, što ne znači da će protiv osobe koja je učestvovala u događaju automatski biti podignuta optužnica. Pravni stručnjaci ukazuju na princip takozvanog dozvoljenog sportskog rizika, prema kojem se sudari i povrede nastali tokom igre, bez namere da se protivniku nanese ozbiljna povreda, ne smatraju nužno krivičnim delima.

Da bi Ovono odgovarao za ubistvo iz nehata prema članu 142. Krivičnog zakonika Španije, bilo bi neophodno dokazati postojanje zakonom relevantne nepažnje, kao i uzročnu vezu između njegovog postupanja i smrtnog ishoda. Za teži oblik ovog dela posebno je značajno da li je postupanje predstavljalo grubo odstupanje od dužne pažnje i da li je opasnost mogla da bude predviđena.

Tragedija sa Tenerifa tako je dobila disciplinski epilog, ali ne i konačan pravni rasplet. Dok Ovona čeka višemesečna pauza zbog suspenzije, prema dosadašnjim ocenama španskog tužilaštva malo je verovatno da će se zbog ovog slučaja naći i pred krivičnim sudom.