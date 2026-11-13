Tadić: Spremali smo prekide, a onda iz takve situacije primimo rani gol

" Imali smo dobrih i loših momenata, ali odlučilo je to što smo veoma loše otvorili utakmicu, loše se branili iz prekida. To treba da nam bude oružje i radili smo na tome pre utakmice, ali... Kad primiš rani pogodak, protivnik dobije dodatnu snagu i onda je sve mnogo teže ."

Prema Tadićevim rečima, recept za predstojeći meč s Grčkom, ali i inače treba da bude ono što smo prikazali u određenom delu drugog poluvremena.

"Treba da se trudimo da podignemo momentum i da ponovimo igru iz drugog poluvremena. U tom periodu smo ih malo više pritisnuli, iako nismo mogli mnogo da se krećemo. Dali smo ipak taj gol i imali šansu Cvetkovića, ali posle dva crvena kartona nije bilo realno da ostvarimo bolji rezultat. Ostaje nam da analiziramo sve i da nam mečevi poput ovog, protiv ovako fantastične ekipe, m služe za nauk i za ono ključno što sledi, a to su kvalifikacije za Evropsko prvenstvo", zaključio je Tadić.