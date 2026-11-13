Tadić: Spremali smo prekide, a onda iz takve situacije primimo rani gol
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 23:15
Kapiten "Orlova" kritičan prema sebi i saigračima posle poraza od Nemačke
Još vruće glave, neposredno posle poraza od Nemačke, Dušan Tadić nije tražio alibije za još jedan razočaravajući rezultat "orlova". Tadić je podvukao da je ključna greška napravljena još na samom početku, kada su gosti došli do vođstva posle kornera i time trasirali put čitavom duelu.
Da stvar bude gora, Paunovićevi izabranici upravo su se plašili opasnosti iz prekida.
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"Imali smo dobrih i loših momenata, ali odlučilo je to što smo veoma loše otvorili utakmicu, loše se branili iz prekida. To treba da nam bude oružje i radili smo na tome pre utakmice, ali... Kad primiš rani pogodak, protivnik dobije dodatnu snagu i onda je sve mnogo teže."
Prema Tadićevim rečima, recept za predstojeći meč s Grčkom, ali i inače treba da bude ono što smo prikazali u određenom delu drugog poluvremena.
"Treba da se trudimo da podignemo momentum i da ponovimo igru iz drugog poluvremena. U tom periodu smo ih malo više pritisnuli, iako nismo mogli mnogo da se krećemo. Dali smo ipak taj gol i imali šansu Cvetkovića, ali posle dva crvena kartona nije bilo realno da ostvarimo bolji rezultat. Ostaje nam da analiziramo sve i da nam mečevi poput ovog, protiv ovako fantastične ekipe, m služe za nauk i za ono ključno što sledi, a to su kvalifikacije za Evropsko prvenstvo", zaključio je Tadić.
Strelac jedinog gola za Srbiju Srđan Babić, koji je večeras postigao i autogol, bio je iskren u miks zoni.
"Znali smo šta možemo da očekujemo. Izuzetno jaka ekipa i ofanzivno i defanzivno. Želeli smo da popravimo utisak od one prošle utakmice u Minhenu, ali nažalost nismo uspeli."