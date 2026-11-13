OCENE – SRBIJA: Nevidljivi SMS i Tadić, Gudelj i Sukačev spoznali šta je nemoć

Veljko Paunović Trener

Obećali su svi iz reprezentacije Srbije da će nastaviti tamo gde su stali prošlog meseca. Samo što je nastavak došao na pogrešnu utakmicu: umesto da su produžili tamo gde su stali u Ajndhovenu, oni su se „nakalemili“ na skandalozno izdanje iz Minhena. Sve je na Marakani izgledalo kao da se samo nastavila ta utakmica sa Alijanc arene. Mogu mečevi da se izgube na razne načine, ovaj je jedan od najgorih. Srbija nije igrala fudbal. Srbija je trčala za loptom, trčala za protivnikom. A, kada bi do lopte došla, odmah je predavala rivalu, operisana od ikakve ideje šta sa njom da radi. Teško je setiti se da li se više od dva puta desilo za 90 minuta da su Paunovićevi puleni povezali tri dodavanja. Apsolutna havarija od igre. Jedina olakšavajuća okolnost za selektora je što je poslao na teren ono što je imao. Nije mogao mnogo da bira oko sastava. Ali, od ovog što je Srbija radila na terenu bolele su oči...