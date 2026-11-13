Vilbekin izvukao pobedu Alimpijeviću i Bešiktašu u Francuskoj
Vreme čitanja: 4min | pet. 13.11.26. | 23:11
Asvel dominirao u većem delu meča, ali na kraju veoma bitan trijumf kluba iz Istanbula
Košarkaši Bešiktaša vraćaju se iz Francuske sa ogromnim brejkom u koferima, pošto su u triler završnici 11. kola Evrolige srušili Asvel rezultatom 95:91! Četa srpskog stratega Dušana Alimpijevića pokazala je šampionski karakter, digla se iz rezultatskog minusa u drugom poluvremenu, režirala potpuni preokret i na kraju preko prekaljenog Skotija Vilbekina ugrabila peti trijumf u dosadašnjem toku elitnog takmičenja.
Francuski predstavnik znatno je bolje otvorio susret, nametnuo paklen ritam i prvu deonicu rešio u svoju korist sa 28:25. Domaćin nije popuštao ni tokom drugog kvartala, pa je na veliki odmor otišao sa opipljivom zalihom od devet poena prednosti (52:43), ostavivši goste pred ozbiljnim ispitom.
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Međutim, iz svlačionice je izašao neki potpuno drugačiji Bešiktaš. Alimpijevićevi ratnici zaključali su prilaze košu, podigli agresivnost na maksimum i pronašli ubitačna rešenja u napadu, gde su ton igri davali Loni Voker, Judžin Omoruji i Venjen Gabrijel. Kako se prednost Asvela topila, tako je raslo samopouzdanje turskog velikana, a erupciju oduševljenja na klupi gostiju i potpuni preokret doneo je Furkan Korkmaz gromovitim zakucavanjem.
U poslednjim minutima nervi su bili zategnuti do pucanja, igralo se na jednu loptu, a tada je na scenu stupilo suvo iskustvo Skotija Vilbekina. Američki bek preuzeo je odgovornost kada se lomilo, pogodio hirurški precizan šut kojim je odbio poslednji očajnički nalet domaćih i tako zakatančio pobedu svog tima.
Vilbekin je ujedno poneo i epitet najefikasnijeg pojedinca u pobedničkom taboru sa 16 poena, dok su ga u stopu pratili Dejvid Dežulijus sa 15 poena i šest asistencija, kao i Venjen Gabrijel sa identičnim košgeterskim učinkom uz šest uhvaćenih lopti. Dvocifrenu partiju u sastavu iz Istanbula zaokružili su Loni Voker (13 poena) i svestrani Judžin Omoruji, koji je flertovao sa dabl-dablom uz 10 poena, sedam skokova i šest asistencija.
Kod Asvela, koji je upisao sedmi ovosezonski poraz, jedini na visini zadatka od početka do kraja bio je sjajni Tremont Voters sa 26 poena i tri asistencije. Po 13 poena dodali su Peti Mils i Bodijan Masa (uz po dva skoka i dve asistencije), ali francuski klub nije imao dovoljno municije u finišu da zaustavi furiozan nalet gostiju.
U narednoj, 12. rundi Evrolige, Bešiktaš će pred svojim vatrenim navijačima ugostiti madridski Real, dok ekipu Asvela očekuje novo veliko iskušenje i gostovanje Fenerbahčeu u Istanbulu.
EVROLIGA - 11. kolo
Sreda
Pariz - Fenerbahče 111:109
/Nilikina 22 - Horton Taker 32/
Partizan Mozzart Bet - Baskonija 80:66
/Džekiri 17 - Duarte 15/
Četvrtak
Makabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv 80:73
/Klark 14 - Micić 14/
Olimpijakos - Dubai 101:72
/Furnije 28 - Bejkon 20/
Olimpija Milano - Žalgiris 83:86
/Gudurić 20 - Valančijunas 17/
Valensija - Bajern Minhen 102:87
/Bruks 14 - Obst 22/
Real Madrid - Crvena zvezda 105:83
/Luvavu 22 - Karter 18/
Petak
Efes - Virtus 101:85
/Lojd 22 - Alston 15/
Panatinaikos - Barselona 74:76
/Nan 19 - Robinson 24/
Asvel - Bešiktaš 91:95
/Voters 26 - Vilbekin 16/