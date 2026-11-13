Vilbekin izvukao pobedu Alimpijeviću i Bešiktašu u Francuskoj

Košarkaši Bešiktaša vraćaju se iz Francuske sa ogromnim brejkom u koferima, pošto su u triler završnici 11. kola Evrolige srušili Asvel rezultatom 95:91! Četa srpskog stratega Dušana Alimpijevića pokazala je šampionski karakter, digla se iz rezultatskog minusa u drugom poluvremenu, režirala potpuni preokret i na kraju preko prekaljenog Skotija Vilbekina ugrabila peti trijumf u dosadašnjem toku elitnog takmičenja.

Francuski predstavnik znatno je bolje otvorio susret, nametnuo paklen ritam i prvu deonicu rešio u svoju korist sa 28:25. Domaćin nije popuštao ni tokom drugog kvartala, pa je na veliki odmor otišao sa opipljivom zalihom od devet poena prednosti (52:43), ostavivši goste pred ozbiljnim ispitom.