Klop redom hvalio, Grudu najviše: Sigurno se i u Lajpcigu raduju

Što se tiče dešavanja na terenu, selektor Nemačke mogao je samo pohvalno da govori o svom timu. Pitali su ga gostujući novinari koji su u velikom broju došli u Srbiju o većini nemačkih reprezentativaca.

"Jako sam zadovoljan kako smo igrali u prvom poluvremenu, ali morali smo da damo više golova. Na početku smo dugog puta i nema smisla da već sada kritikujem. Tim sve više postaje jedinstven, čeka nas veliki ispit protiv Holandije. Nadam se da će biti top utakmica i radujem joj se".

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Ogromne probleme Orlovima zadavao je Brajan Gruda.

"Gruda odlično igrao, ali razgovarao sam već sa njim, ne može stalno da dribla jer se onda protivnik prilagodi tome. Moraš i da centriraš, dodaješ, ulaziš unutra. Žrtvovali su se igrači, dobro su trčali i to je jako važno u fudbalu. Brajan je pokazao danas da može da igra odlično. Ne želim da mu zabranim da dribla, samo moramo da radimo i na drugim varijantama. U Lajpcigu se sigurno svi raduju jer ne igra uvek ovako kao večeras. Sjajan je momak i danas je i meni bilo zadovoljstvo da ga gledam… Svi su danas odlično funkcionisali i igrali smo kao što smo želeli, uspešno smo vršili pritisak, igrali dugim loptima, driblali, centrirali... Nije bilo mnogo situacija da smo morali da se branimo".

Iako je Nemačka zaslužila visoku ocenu za današnju partiju, Klop kaže da može još bolje.

"Imamo mnogo prostora da budemo bolji, ali danas smo se odlično pokazali i probaćemo tako da nastavimo. Radujemo se ponedeljku i utakmici sa Holandijom".

Osvrnuo se selektor Nemačke i na to da strelci za njegov tim često nisu igrači iz špica napada.

"Davaće i oni golovi. Dobra ekipa je cela ekipa, a ne samo napadači. Bitno je da napadamo sa svih pozicija. Ako samo napadači daju golove, onda ni to nije sjajno", zaključio je poznati trener.