Obradović analizirao poraz od Barselone: Potpuno mi je jasno zašto smo izgubili utakmicu

Trofejni strateg se potom osvrnuo na velike padove u igri svog tima, izgubljene lopte, ali i očajan učinak sa linije penala (15/24) koji je na kraju napravio ključnu razliku:

„To je košarka, morate biti koncentrisani svih 40 minuta, a mi imamo previše oscilacija. U prvom poluvremenu smo imali sedam izgubljenih lopti. Moramo da shvatimo šta znači dobra prednost – bilo da je to četiri ili šest poena, ili kako da zadržite momentum kada vodite sa 15 razlike. U tim trenucima nismo uspeli da ostanemo na istom nivou. To je naš najveći problem. U trećoj četvrtini, koja nam je bila najbolja, imali smo samo jednu izgubljenu loptu, a u poslednjoj tri, ali je tamo problem bila odbrana. Takođe, ponovo smo loše šutirali slobodna bacanja, 15 od 24 nije procenat kakav želimo. Promašili smo devet penala, a Barselona samo tri, i to na kraju pravi razliku.”

Na pitanje o samoj završnici, poslednjem napadu na manje od tri sekunde do kraja i šutu Silvana Fransiska za pobedu, srpski trener odbio je da traži alibi u nedostatku sreće, ističući da je meč izgubljen mnogo ranije, dok je navijačima u dvorani uputio posebnu zahvalnost.

„Ako se dobro sećam, imali smo ubacivanje sa strane na manje od tri sekunde do kraja. To nije nimalo laka situacija, obično primite loptu, napravite dribling ili dva i šutirate. Nikada neću verovati da je taj jedan detalj važniji od svega što se dešavalo tokom 39 minuta i 56 sekundi. Neću se zadržavati na tome, to je igra, ako uđe – imali ste sreće. Sreća ovoga puta nije bila na našoj strani i to nije bitno. Što se tiče navijača, atmosfera je bila neverovatna i hvala im, znaju koliko nam njihova podrška znači. Ekipa se borila, nemam zamerki na zalaganje, ali smo im dozvolili da se lako vrate. Sećam se trenutka pri rezultatu 37:31 za nas, imali smo dva mala faula da damo, a oni su pogodili dve trojke. To je odlučilo utakmicu, a ne poslednji šut Fransiska ili bilo kog drugog igrača.”