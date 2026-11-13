Burno u Paunovićevoj kabini

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Vreme čitanja: 1min | pet. 13.11.26. | 23:24
Lupanje i galama posle isključenja
Zbog žutih kartona za prigovore sudijama u Minhenu i Ajndhovenu, Veljko Paunović večeras nije mogao da vodi reprezentaciju Srbije protiv Nemačke sa predviđenog mesta za selektore kraj aut-linije. Utakmicu je gledao iz kabine u medija centru stadiona Rajko Mitić, dok je umesto njega ulogu dirigenta kraj terena preuzeo Portugalac Nuno Gomeš.
U finišu meča iz pomenute kabine čule su se burne reakcije i lupanje po prozoru zbog crvenih kartona za Vanju Dragojevića i Andriju Živkovića, koji u ponedeljak neće moći da igraju protiv Grčke u Volosu.
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Očigledno je selektor Paunović bio nezadovoljan odlukama španskog sudije Havijera Alberole.
Iako je inicijalna informacija bila da će Paunovićev pomoćnik odraditi neprijatan izlazak pred medije posle novog poraza Orlova u Ligi nacija (1:3), Paunović se ipak našao za govornicom.