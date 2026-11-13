Burno u Paunovićevoj kabini

Zbog žutih kartona za prigovore sudijama u Minhenu i Ajndhovenu, Veljko Paunović večeras nije mogao da vodi reprezentaciju Srbije protiv Nemačke sa predviđenog mesta za selektore kraj aut-linije. Utakmicu je gledao iz kabine u medija centru stadiona Rajko Mitić, dok je umesto njega ulogu dirigenta kraj terena preuzeo Portugalac Nuno Gomeš.

U finišu meča iz pomenute kabine čule su se burne reakcije i lupanje po prozoru zbog crvenih kartona za Vanju Dragojevića i Andriju Živkovića, koji u ponedeljak neće moći da igraju protiv Grčke u Volosu.