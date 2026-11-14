Konačno je pao i taj rekord: Salah "Panenkom" postao najbolji strelac u istoriji Egipta

I to je učinio na način dostojan velikog jubileja. Umesto snažnog udarca, odlučio se za popularnu "Panenku", prevario protivničkog golmana i stigao do 70. pogotka za reprezentaciju Egipta. Time je konačno prestigao legendarnog Hosama Hasana, dosadašnjeg rekordera i svog doskorašnjeg selektora, koji je tokom reprezentativne karijere postigao 69 golova.

Salah je za seniorsku reprezentaciju Egipta debitovao 3. septembra 2011. godine, a nešto više od 15 godina kasnije postao je najefikasniji fudbaler u istoriji nacionalnog tima. Iako je tokom karijere osvojio brojne individualne i klupske trofeje, sa reprezentacijom još nije uspeo da se domogne titule prvaka Afrike.

Dok su Egipćani slavili svog rekordera, na severu kontinenta dogodilo se jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg toka kvalifikacija. Libija je kao gost savladala Tunis sa 2:0 i ozbiljno ugrozila šanse jednog od najredovnijih učesnika Kupova afričkih nacija da se plasira na naredni turnir.

Tunišani su učestvovali na prethodnih 17 izdanja kontinentalnog šampionata, što predstavlja rekordno dug niz, ali su sada bez pobede i na poslednjem mestu grupe H, iz koje prva dva tima na tabeli obezbeđuju plasman.

Za Libiju, koja je poslednji put na Kupu afričkih nacija učestvovala još 2012. godine, ovaj trijumf ima ogroman značaj. Ekipa je napredovala na drugo mesto u grupi i bodovno se izjednačila sa Ugandom, dok je Tunis ostao prikovan za dno tabele.

Zanimljivo je bilo i u Johanesburgu, gde su učesnik nokaut faze Mundijala Južna Afrika i Kenija odigrale nerešeno 2:2. Domaćin je rano poveo autogolom Amosa Vanjale, ali je Majkl Olunga iz jedanaesterca izjednačio neposredno pred odlazak na odmor. Relebohile Mofokeng je u 77. minutu vratio prednost Južnoafrikancima, koji su bili nadomak važnog trijumfa.

Ipak, Kenija, koju sa klupe predvodi nekadašnji napadač Ajaksa, Porta, Blekburna, Selte, Vest Hema i upravo reprezentacije Južne Afrike... Beni Makarti, nije odustala. Rajan Ogam je u 90. minutu preciznim udarcem sa oko 18 metara pogodio donji levi ugao i doneo gostima bod. Južna Afrika je uprkos remiju zadržala prvo mesto u grupi D, sa bodom prednosti u odnosu na Gvineju.

KVALIFIKACIJE ZA KUP AFRIČKIH NACIJA – 3. KOLO

Četvrtak

Gana - Somalija 2:0 (1:0)

/Ađetej 45+2, Afena Gijan 62/

DR Kongo - Sijera Leone 3:1 (2:0)

/Visa 4, Mutusuami 35, Kajembe 58 - Beko 83/

Ekvatorijalna Gvineja - Zimbabve 0:0

Kamerun - Namibija 2:0 (2:0)

/Alijum 16, Nsongo 29/

Senegal - Sudan 4:1 (1:1)

/Džekson 31, Dija 61, Mbaje 64, Mbup 86 - Abuagla 45/

Madagaskar - Gvineja Bisao 1:1 (0:0)

/Kadi 59 - Naga 84/

Obala Slonovače - Gambija 2:1 (2:1)

/Jalkuje 17, Vai 24 - Barou 38/

Gvineja - Eritreja 2:1 (1:0)

/Suma 13, Bari 53 - Lundgren 89/

Benin - Centralnoafrička Republika 4:1 (3:1)

/Imuran 7, Aloko 31, Tosin 36, 56 - Mafuta 19/

Petak

Komori - Kongo 0:0

Mozambik - Etiopija 0:1 (0:0)

/Markneh 87/

Zambija - Burundi 1:1 (0:0)

/Čilufja 65 - Girumugiša 83/

Burkina Faso - Mauritanija 1:0 (0:0)

/Kabore 90+4/

Zelenortska Ostrva - Liberija 4:2 (3:1)

/Santos 5, Tavares 38, Livramento 43, Sančes Fernandes 90+1 - Njenetu 36, Kosija pen 90+5/

Gabon - Lesoto 2:0 (0:0)

/Buanga 65, 79/

Nigerija - Tanzanija 3:1 (1:1)

/Jusuf 2, Arokodare 52, 60 - Msanga 32/

Južna Afrika - Kenija 2:2 (1:1)

/Vanjala ag 9, Mofokeng 77 - Olunga pen 44, Ogam 90/

Tunis - Libija 0:2 (0:1)

/Ali Jusef pen 44, El Huni 62/

Egipat - Malavi 5:0 (3:0)

/Maher 6, Marmuš 10, Hani 39, Salah 84, 90+5 pen/

Mali - Ruanda 3:2 (1:1)

/Dumbija 43, Jeo 63, Kamara 84 - Kvizera 29, Kavita 54/

Maroko - NIger 5:1 (3:1)

/Zabiri 4, Hakimi 27, 45+3, En Nesiri 77, Ufkir 90 - Abdurahman 41/

Subota

17.00: (1,53) Uganda (3,70) Bocvana (6,25)

20.00: (1,18) Alžir (6,25) Togo (14,0)

20.00: (1,07) Angola (9,50) Južni Sudan (18,0)

***Kvote su podložne promenama