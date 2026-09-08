Srbi i LŠ: Više nego lani, pomoć stiže sa istoka

Ove sezone pomoć je stigla sa istoka. Dvojica Srba će u dresu Slovana iz Bratislave igrati u Ligi šampiona – Aleksandar Popović i Svetozar Marković . Boje Sabaha iz Azerbejdžana braniće Veljko Simić.

Na prvi pogled – pobošljanje. Broj Srba koji će ove sezone igrati u Ligi šampiona je porastao u odnosu na period od pre godinu dana. Tada su bila šestorica, danas ih ima 11. Na drugu loptu, ipak, nema razloga za neko veliko oduševljenje tim podatkom, jer je sve manje naših fudbalera u najjačim evropskim klubovima, u ligama petice. A bez tog superkvaliteta ni reprezentaciji se ne piše dobro.

Na jugu Evrope igraće Luka Jović i Mijat Gaćinović u bojama AEK-a, koje će sa klupe predvoditi Marko Nikolić, ali njega računamo posebno. Nije geografski daleko odatle Ognjen Mimović sa Fenerbahčeom. Filip Kostić se iz Juventusa preselio ovog leta u PSV Ajndhoven i zaigraće ponovo u Ligi šampiona. A u Klub Brižu je momak kojeg naša javnost slabo poznaje Andrej Vasović, rođen i odrastao u Švajcarskoj. Kada su lige petice u pitanju, Srbiju predstavljaju Vanja Milinković Savić sa Napolijem, Aleksandar Stanković sa Interom i Andrija Maksimović sa Lajpcigom. Malo, premalo, zabrinjavajuće...

„Naravno da je zabrinjavajuće. I više od toga! Ako hoćemo napred, moramo da budemo realni. I vi novinari i pogotovo mi u Fudbalskom savezu. To je posledica rada ili nerada u poslednjih deset godina ili najmanje perioda između pet i deset godina. Nerada u smislu kvalitetnog rada. Nije isto raditi i raditi kvalitetno. To je ozbiljna razlika. A, mi, realno gledano, nismo radili. Nismo vodili računa ni o planu karijere igrača. Nikada. A, to je isto kapitalno. To je postalo bitno i kada se formiraju treneri, da se pravi plan karijere, a ne da ide po sistemu: prva ponuda, dva meseca rada, pa mesec“, pričao je Ranko Stojić u Mozzartovom podkastu „2x45“. Drugi deo priče je što će i igrači koji jesu u najjačim ligama sveta morati da „grebu“ za koji minut na terenu. Vanja Milinković Savić je posle promena trenera ostao bez mesta na golu Napolija, Andrija Maksimović tek kuca na vrata prvog tima Lajpciga, dok Aleksandar Stanković mora da bude strpljiv do šanse u sastavu Intera.

SLOVAN BRATISLAVA Ulaganje se isplaćuje ovom slovačkom klubu, pošto će drugi put u poslednje tri sezone igrati u Ligi šampiona. U timu će biti dvojica Srba, nekadašnjih igrača Partizana. Ono što golman Aleksandar Popović i štoper Svetozar Marković nisu uspevali u crno-belom dresu, da dođu do evropske elite, uspeli su u Bratislavi. Aleksandar Popović je ovog leta došao u Slovan kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor sa DAC Stredom. Zanimljiva je situacija da je prvak Slovačke odigrao ove sezone 12 mečeva na dva fronta, ali da su se golmani menjali, pa je srpski čuvar mreže branio na pet mečeva. Kada je Evropa u pitanju, stajao je ispred gola tokom svih 90 minuta protiv Iberije. U dve sezone u Partizanu Popović je bio standardan u mečevima Lige konferencije, tako da ima bogato evropsko iskustvo. Nastup u Ligi šampiona bi došao kao kruna. ***** IGRAJ MOZZART RELAX NA LIGI ŠAMPIONA **** A ako Popović dobije šansu na golu, ispred njega će biti Svetozar Marković, nekadašnji štoper i kapiten Partizana. Nije ni on dugo u Bratislavi, došao je zimus iz Plzenja i reklo bi se – nije pogrešio. Igraće u Ligi šampiona. Marković je odigrao skoro sve utakmica u kvalifikacijama, malo manje u domaćem prvenstvu, ali je jasno da trener Jaja Ture ima veliko poverenje u njega. Svetozar je do sada igrao u Ligi Evrope, Ligi konferencije, a ovo će mu biti vatreno krštenje u elitnom kupu.

„Kada sam došao u Slovan rekao sam da mi je želja da osvojim titulu i da igram u Ligi šampiona svake godine. Svi mi u svlačionici i klubu to želimo. Srećan sam što smo uspeli da se plasiramo, što ću prvi put u karijeri igrati u najjačem kupu. Ne mogu da dočekam prvu utakmicu“, pričao je Marković za klupski sajt. SABAH Jedno od iznenađenja kvalifikacija za Ligu šampiona dolazi sa krajnjeg istoka – iz Azerbejdžana. Doduše, Karabag je imao sjajne rezultate u Evropi minulih godina, pa kada je Sabah uspeo da skine takvog lidera tamošnjeg fudbala, jasno je da timu ne manjka kvaliteta. A, jedna od udarnih igala novog učesnika Lige šampiona je Veljko Simić. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde može saigračima da priča iz iskustva kako je to igrati u najjačem evropskom kupu. U sezoni 2018/19 je u crveno-belom dresu skupio pet nastupa protiv Napolija, PSŽ-a i Liverpula. Na tri utakmice je bio starter. A kada je Sabah u pitanju – nezamenjiv je. Odigrao je sve mečeve kvalifikacija, na šest dao po gol! Može se slobodno reći da Simić u Azerbejdžanu igra fudbal karijere.

„Momenat koji ću najviše pamtiti je gol koji smo postigli u poslednjim sekundama protiv Hapoela. Posle toga sam bio apsolutno ubeđen u prolaz i ulazak u LŠ. Emocija i momenat totalne euforije u tom momentu je nešto što samo fudbal može da pruži“, pričao je nedavno Veljko Simić za Mozzart Sport. AEK (©Reuters) Selimo se sada malo na jug. Lepše vreme, more i kolevka evropske civilizacije. I balkanska kolonija – AEK. Na terenu Luka Jović i Mijat Gaćinović, a sa klupe diriguje Marko Nikolić. Komotno može da se kaže da je ovo najlepša priča srpskog fudbala u Evropi ovog leta, iako AEK plovi pod grčkom zastavom. Luka Jović se preporodio u Atini. Srpski golgeter je klasičan primer kako nekad manje može da bude više. Posle godina neigranja, razočaranja, kada je bio maltene otpisan iz ozbiljnog fudbala, otišao je iz Milana i nije ganjao ni novac, ni ime kluba. Rešio je da se spusti stepenicu niže. Da bi više skočio. Izabrao je AEK, izabrao Nikolića i za godinu dana je postao kralj strelaca u Grčkoj, miljenik navijača atinskog kluba i nema dileme da je mogao već ovog leta da se vrati u neku ligu petice. Ali, nije osetio potrebu. Teško da bi mu igde bilo lepše nego u Atini. U revanšu sa Levskim, posle 0:0 u Bugarskoj, Jović je ekspresno postigao vodeći gol i otvorio vrata AEK-u da uđe u Ligu šampiona. Ove sezone šest utakmica – četiri gola. I taj broj će samo da raste i raste. A, nema dileme da će poseban motiv srpski golgeter imati kada na „Aja Sofiju“ dođe Real Madrid...