Srbi i LŠ: Više nego lani, pomoć stiže sa istoka

Vreme čitanja: 12min | uto. 08.09.26. | 12:56
Dvojica u Slovanu, jedan u Sabahu, ali samo trojica iz liga petice
Na prvi pogled – pobošljanje. Broj Srba koji će ove sezone igrati u Ligi šampiona je porastao u odnosu na period od pre godinu dana. Tada su bila šestorica, danas ih ima 11. Na drugu loptu, ipak, nema razloga za neko veliko oduševljenje tim podatkom, jer je sve manje naših fudbalera u najjačim evropskim klubovima, u ligama petice. A bez tog superkvaliteta ni reprezentaciji se ne piše dobro.
Ove sezone pomoć je stigla sa istoka. Dvojica Srba će u dresu Slovana iz Bratislave igrati u Ligi šampiona – Aleksandar Popović i Svetozar Marković. Boje Sabaha iz Azerbejdžana braniće Veljko Simić.
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Na jugu Evrope igraće Luka Jović i Mijat Gaćinović u bojama AEK-a, koje će sa klupe predvoditi Marko Nikolić, ali njega računamo posebno. Nije geografski daleko odatle Ognjen Mimović sa Fenerbahčeom. Filip Kostić se iz Juventusa preselio ovog leta u PSV Ajndhoven i zaigraće ponovo u Ligi šampiona. A u Klub Brižu je momak kojeg naša javnost slabo poznaje Andrej Vasović, rođen i odrastao u Švajcarskoj.
Kada su lige petice u pitanju, Srbiju predstavljaju Vanja Milinković Savić sa Napolijem, Aleksandar Stanković sa Interom i Andrija Maksimović sa Lajpcigom. Malo, premalo, zabrinjavajuće...
„Naravno da je zabrinjavajuće. I više od toga! Ako hoćemo napred, moramo da budemo realni. I vi novinari i pogotovo mi u Fudbalskom savezu. To je posledica rada ili nerada u poslednjih deset godina ili najmanje perioda između pet i deset godina. Nerada u smislu kvalitetnog rada. Nije isto raditi i raditi kvalitetno. To je ozbiljna razlika. A, mi, realno gledano, nismo radili. Nismo vodili računa ni o planu karijere igrača. Nikada. A, to je isto kapitalno. To je postalo bitno i kada se formiraju treneri, da se pravi plan karijere, a ne da ide po sistemu: prva ponuda, dva meseca rada, pa mesec“, pričao je Ranko Stojić u Mozzartovom podkastu „2x45“.
Drugi deo priče je što će i igrači koji jesu u najjačim ligama sveta morati da „grebu“ za koji minut na terenu. Vanja Milinković Savić je posle promena trenera ostao bez mesta na golu Napolija, Andrija Maksimović tek kuca na vrata prvog tima Lajpciga, dok Aleksandar Stanković mora da bude strpljiv do šanse u sastavu Intera.
SLOVAN BRATISLAVA
Ulaganje se isplaćuje ovom slovačkom klubu, pošto će drugi put u poslednje tri sezone igrati u Ligi šampiona. U timu će biti dvojica Srba, nekadašnjih igrača Partizana. Ono što golman Aleksandar Popović i štoper Svetozar Marković nisu uspevali u crno-belom dresu, da dođu do evropske elite, uspeli su u Bratislavi.
Aleksandar Popović je ovog leta došao u Slovan kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor sa DAC Stredom. Zanimljiva je situacija da je prvak Slovačke odigrao ove sezone 12 mečeva na dva fronta, ali da su se golmani menjali, pa je srpski čuvar mreže branio na pet mečeva. Kada je Evropa u pitanju, stajao je ispred gola tokom svih 90 minuta protiv Iberije. U dve sezone u Partizanu Popović je bio standardan u mečevima Lige konferencije, tako da ima bogato evropsko iskustvo. Nastup u Ligi šampiona bi došao kao kruna.
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A ako Popović dobije šansu na golu, ispred njega će biti Svetozar Marković, nekadašnji štoper i kapiten Partizana. Nije ni on dugo u Bratislavi, došao je zimus iz Plzenja i reklo bi se – nije pogrešio. Igraće u Ligi šampiona.
Marković je odigrao skoro sve utakmica u kvalifikacijama, malo manje u domaćem prvenstvu, ali je jasno da trener Jaja Ture ima veliko poverenje u njega. Svetozar je do sada igrao u Ligi Evrope, Ligi konferencije, a ovo će mu biti vatreno krštenje u elitnom kupu.
„Kada sam došao u Slovan rekao sam da mi je želja da osvojim titulu i da igram u Ligi šampiona svake godine. Svi mi u svlačionici i klubu to želimo. Srećan sam što smo uspeli da se plasiramo, što ću prvi put u karijeri igrati u najjačem kupu. Ne mogu da dočekam prvu utakmicu“, pričao je Marković za klupski sajt.
SABAH
Jedno od iznenađenja kvalifikacija za Ligu šampiona dolazi sa krajnjeg istoka – iz Azerbejdžana. Doduše, Karabag je imao sjajne rezultate u Evropi minulih godina, pa kada je Sabah uspeo da skine takvog lidera tamošnjeg fudbala, jasno je da timu ne manjka kvaliteta. A, jedna od udarnih igala novog učesnika Lige šampiona je Veljko Simić.
Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde može saigračima da priča iz iskustva kako je to igrati u najjačem evropskom kupu. U sezoni 2018/19 je u crveno-belom dresu skupio pet nastupa protiv Napolija, PSŽ-a i Liverpula. Na tri utakmice je bio starter. A kada je Sabah u pitanju – nezamenjiv je. Odigrao je sve mečeve kvalifikacija, na šest dao po gol! Može se slobodno reći da Simić u Azerbejdžanu igra fudbal karijere.
„Momenat koji ću najviše pamtiti je gol koji smo postigli u poslednjim sekundama protiv Hapoela. Posle toga sam bio apsolutno ubeđen u prolaz i ulazak u LŠ. Emocija i momenat totalne euforije u tom momentu je nešto što samo fudbal može da pruži“, pričao je nedavno Veljko Simić za Mozzart Sport.
AEK
Selimo se sada malo na jug. Lepše vreme, more i kolevka evropske civilizacije. I balkanska kolonija – AEK.
Na terenu Luka Jović i Mijat Gaćinović, a sa klupe diriguje Marko Nikolić. Komotno može da se kaže da je ovo najlepša priča srpskog fudbala u Evropi ovog leta, iako AEK plovi pod grčkom zastavom.
Luka Jović se preporodio u Atini. Srpski golgeter je klasičan primer kako nekad manje može da bude više. Posle godina neigranja, razočaranja, kada je bio maltene otpisan iz ozbiljnog fudbala, otišao je iz Milana i nije ganjao ni novac, ni ime kluba. Rešio je da se spusti stepenicu niže. Da bi više skočio. Izabrao je AEK, izabrao Nikolića i za godinu dana je postao kralj strelaca u Grčkoj, miljenik navijača atinskog kluba i nema dileme da je mogao već ovog leta da se vrati u neku ligu petice. Ali, nije osetio potrebu. Teško da bi mu igde bilo lepše nego u Atini.
U revanšu sa Levskim, posle 0:0 u Bugarskoj, Jović je ekspresno postigao vodeći gol i otvorio vrata AEK-u da uđe u Ligu šampiona. Ove sezone šest utakmica – četiri gola. I taj broj će samo da raste i raste. A, nema dileme da će poseban motiv srpski golgeter imati kada na „Aja Sofiju“ dođe Real Madrid...
Mijat Gaćinović broji četvrtu godinu u dresu AEK-a. To dovoljno govori koliko se dobro i komotno oseća tamo. Pogotovo otkako ima veliko srpsko i balkansko društvo u klubu. Na pet od sedam utakmica je univerzalac iz Novog Sada igrao, upisao je jednu asistenciju. Ali, igraće Atinjani ove sezone ogroman broj utakmica i biće mesta za sve. Biće prilike i za Mijata da oseti čari igranja u Ligi šampiona.
PSV AJNDHOVEN
Nemačka, Italija, Turska, a na kraju ponovo Holandija. Kao da je Filip Kostić u 33. godini hteo da na neki način zatvori krug karijere, jer je još golobrad direktno iz kragujevačkog Radničkog otišao u Holandiju, u Groningen. Pa iz njega dalje u svet.
Iako je imao na stolu ponudu AEK-a i dugo se lomio da li da pojača tamošnji balkanski klan, Kostić je izabrao PSV Ajndhoven. I za sada se još traži u novom klubu, odigrao je svega dve utakmice u domaćem prvenstvu, skupio 32 minuta fudbala.
Arnold Brugink, nekadašnji holandski reprezentativac i vezista PSV-a, smatra da će Kostić, uz ostale iskusne igrače u timu, biti veliko pojačanje za Filipsovce.
„Ako imate Filipa Kostića na levom beku, pa Gertrudu i Perišića u timu... To su momci koji znaju kako se rade stvari na terenu“, objasnio je Brugink.
U prevodu, biće vremena i prilike za Kostića da uskoči u prvu postavu PSV-a. Zanimljivo je da ga u timu vide kao levog beka, dok ga je Veljko Paunović u reprezentaciji pomerio na „matičnu“ poziciju krila.
FENERBAHČE
Tokom celog leta očekivalo se da Ognjen Mimović ode iz Fenerbahčea. Pominjali su se razni klubovi kao njegove moguće naredne destinacije, ali se nekako verovalo da će kada ode Seol, srpski reprezentativac uzeti povratnu kartu za Beograd i obući ponovo dres Crvene zvezde.
Kada je postalo jasno da ga Zvezda neće doveti u roku za licenciranje za Ligu konferencije, ukazalo se iznenađenje: Fenerbahče je registrovao Ognjena Mimovića za Ligu šampiona!
Iznenađenje je zbog toga što srpski bek do sada nije odigrao nijednu utakmicu u žuto-plavom dresu, iako je u januaru 2025. stigao u Istanbul. Išao je na pozajmice u Zenit, pa u Pafos, te sada ostaje nada da ga nije Fenerbahče registrovao za Ligu šampiona čisto da bi popunio broj, nego da će se Mimović ravnopravno boriti za mesto u timu. Uostalom, njemu mečevi sa najjačim timovima Evrope nisu nepoznanica, u dresu Crvene zvezde igrao je protiv Benfike, Štutgarta, Milana, PSV Ajndhovena i Jang Bojsa.
KLUB BRIŽ
Momak o kojem Srbija gotovo ništa ne zna, ali se svi nadamo da će izabrati da igra za našu reprezentaciju, pa da ćemo vrlo brzo o njemu znati sve – Andrej Vasović.
Rođen je u Švajcarskoj, prošao školu Lucerna, zaigrao za prvi tim, a u februaru postigao prvi gol u seniorskom fudbalu. Ipak, kakav je talenat u pitanju govori to što ga je ovog leta doveo Klub Briž, a znamo da Belgijanci jako retko promašuju u procenama mladih fudbalera. I Vasovićev izbor kluba je pun pogodak, najbolji primer je Aleksandar Stanković, kojeg je posle godinu dana u crno-plavom dresu Inter otkupio nazad. Pomalo je neverovatno da je i Vasović iz Lucerna došao u Klub Briž. Nadamo se da će mu, kao Stankoviću, izbor biti i dres reprezentacije Srbije, iako je do sada igrao za mlađe kategorije Švajcarske.
Još jedan adut za tu nadu – Andrej Vasović navija za Crvenu zvezdu i to je otkrio u razgovoru za klupski sajt.
„Svako dete sanja da igra u Ligi šampiona i veoma sam uzbuđen što ću imati priliku da debitujem u njoj. Kada sam bio dete moj omiljeni klub je bila Crvena zvezda i maštao sam kako igram to takmičenje za nju. To je klub koji je osvojio titulu pre nego što sam se rodio. Kasnije sam pratio Real Madrid u Ligi šampiona, pa ako bih mogao da biram voleo bih da debitujem na ‘Santijagu Bernabeu’ protiv Reala. To bi bilo kao san“, pričao je Vasović.
Pitanje je koliko će Andrej imati prilike odmah da zaigra u elitnom kupu, pošto je do sada odigrao samo devet minuta za Klub Briž protiv Lomela. Ali, vreme radi za njega.
LAJPCIG
Bila je loša vest za srpski fudbal to što se Andrija Maksimović zaglavio u Red Bul Lajpcigu prošle sezone, bez bilo kakve šanse da pokaže na terenu šta zna. Ali, dva su nagoveštaja stigla da bi to moglo da se promeni.
Prvo, smenjen je tokom leta trener Ole Verner, a jedan od razloga je bio, navodno, status Andrije Maksimovića. A, drugo, pre neki dan iako je Lajpcig ubedljivo poražen od Verdera, mladi srpski vezista je dobio šest minuta na terenu i za to vreme je stigao da upiše asistenciju za gol. Nadamo se da je to vesnik boljeg statusa, više prilika za „srpskog Mesija“.
I Maksimović je prošao dril Lige šampiona. U dresu Crvene zvezde je igrao protiv Intera, Monaka, Barselone, Štutgarta, Milana, PSV Ajndhovena i Jang Bojsa. I nije razočarao, naprotiv.
Pre žreb ove sezone Maksimović je poželeo da igra u Ligi šampiona protiv – Crvene zvezde.
„To bi mi definitivno bio najznačajniji trenutak u sezoni, da igram protiv Crvene zvezde. Bez dileme, sanjam o tome da nas žreb spoji“, rekao je Andrija.
Ništa od toga ove sezone, ali makar da gledamo Maksimovića ponovo pod zvezdicama najjačeg evropskog kupa. Možda već protiv Koma u četvrtak.
NAPOLI
Čudni su putevi fudbalski. Vanja Milinković Savić je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Napolija u Ligi šampiona. Čuvao je mrežu na sedam utakmica, beležio neke spektakularne odbrane gde ga je trener Antonio Konte ljubio u čelo posle utakmice.
Ali, Konte je otišao, došao Masimilijano Alegri, koji je VMS-a gotovo precrtao. Spekulisalo se tokom leta gde će srpski golman nastaviti karijeru, pominjali su se klubovi iz Italije i Engleske, a na kraju je ostao u gradu podno Vezuva. Sa nedefinisanim statusom. Na tri utakmice u novoj sezoni Milinković-Savić je bio rezerva.
Opet, Aleks Meret se nije proslavio na golu, primio je četiri gola na poslednje dve utakmice, Napoli obe izgubio, tako da možda ima nade za Vanju.
Pitanje je kako će na to gledati selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović, koji je vratio Vanju na gol, ali sada bi bilo logično da su ispred njega Đorđe Petrović i Predrag Rajković, jer redovno brane.
INTER
Jedna od bitnijih godina u karijeri Aleksandra Stankovića. Bio je sjajan u Lucernu, još bolji u Klub Brižu, sa kojim se predstavio evropskoj javnosti i u Ligi šampiona. Odigrao je toliko dobru sezonu, da ga je Inter otkupio nazad, kao svoje dete i to za 23.000.000 evra. Ali...
Sada dolazimo do zvrčke. Iako trener Kristijan Kivu obožava Stankovića i uvek o njemu govori u superlativu, mladi vezista mora da se bori za svoje mesto pod suncem. Mora da bude strpljiv, a u isto vreme gladan igre, da se bori kao zverka za šansu na terenu. Nema sumnje da će Ale, kako mu je nadimak, biti baš takav, ima po kome da mu dođe.
Za sada samo sedam minuta na terenu protiv Monce, ali duga je sezona. Šansa će se ukazazi, mora se biti strpljiv. I srpska fudbalska javnost će s pažnjom pratiti tok karijere Stankovića juniora, jer ga svi vide kao dirigenta u sredini terena Orlova za narednu deceniju. Ušao je „s obe noge“ u tim Srbije i niko odatle ne može da ga pomeri.
Samo još da „puni“ noge minutima u Seriji A i Ligi šampiona i možemo svi mirni da spavamo.
SRBI BEZ SRBIJE
Ako gledamo pasoše, srpske boje braniće još dvojica fudbalera u Ligi šampiona: Mile Svilar i Aleksandar Pavlović. I kako god sad da ih tretiramo, polovina publike će biti nezadovoljna.
Ako kažemo da ih gledamo kao Srbe, javiće se mnogi da kažu kako oni to nisu čim neće da igraju za našu reprezentaciju. Ako kažemo da nisu Srbi u Ligi šampiona, jer nisu u isto vreme i Orlovi, javiće se drugi da kažu kako to nema veze, jer im poreklo jeste srpsko. I u pravu su i jedni i drugi.
Mile Svilar je jedan od najboljih, ako ne i najbolji golman Serije A. Branio je fantastično za Romu, pa i pored šuškanja da bi mogao da ode u neki još veći klub, ostao je na Olimpiku. I dok je Svilar jedno vreme bio Orao, pa se razočarao, Aleksandar Pavlović je odmah izabrao Nemačku. Skupio je vezista Bajerna već 15 nastupa za Elf, igrao na Svetskom prvenstvu... Dakle, neće igrati pod srpskom zastavom, ali od svih pobrojanih igrača njegove su najveće šanse da se okiti trofejom Lige šampiona.
Uz Svilara i Pavlovića mogli bismo da dopišeo i Luana Srdanovića, koji je ovog leta za 3.000.000 evra prešao iz Serveta u Lil, ali je za sada igrao samo za drugi tim i jednom bio na klupi seniora. Luanu je otac iz Srbije, dolazio je ovde na odmore, ali kako je rođen u Ženevi igra za mlađe švajcarske selekcije, barem za sada.
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
18.45: (1,75) AEK Atina (3,90) LASK (4,50)
18.45: (2,55) Klub Briž (3,35) Aston Vila (2,75) - MR
21.00: (1,75) Borusija Dortmund (4,00) Viljareal (4,20)
21.00: (4,70) Porto (3,90) Mančester Siti (1,80) - MR
21.00: (2,30) Lil (3,40) Betis (3,10) - MR
21.00: (1,60) Real Madrid (4,40) Inter (5,00)
Sreda
18.45: (1,08) Barselona (13,0) Fajenord (20,0)
18.45: (1,23) Štutgart (6,75) Viking (11,0)
21.00: (1,75) Liverpul (3,90) Atletiko Madrid (4,50)
21.00: (4,90) Napoli (3,60) Arsenal (1,75)
21.00: (1,05) PSŽ (14,0) Slovan Bratislava (35,0)
21.00: (1,90) Sporting (3,50) Galatasaraj (4,10)
Četvrtak
18.45: (3,15) Fenerbahče (3,45) Roma (2,25)
18.45: (1,43) PSV (4,60) Šahtjor (7,25)
21.00: (1,10) Bajern (10,0) Bode/Glimt (16,0)
21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)
21.00: (1,10) Manečster Junajted (11,0) Sabah (18,0)
21.00: (2,60) Slavija (3,35) Lans (2,70)
***Kvote su podložne promenama