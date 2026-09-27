Arnautović, Dragović… Marković

Momak srpskih korena, rođen i odrastao u Austriji, suštinski nije ni imao dilemu za koju reprezentaciju će igrati. Pokušavao je FSS da ga pridobije, kontaktirao njega i porodicu, nudio mu budućnost u dresu Orlova, ali mladi vezista nikada nije davao lažnu nadu Srbiji i jasno je stavio do znanja da za njega postoji samo Austrija.

Prošao je sve njene mlađe selekcije, igrao za U-15, U-16, U-17 i U-21 reprezentaciju, pa je budućnost u A timu bio logičan sled događaja. Za bečku Austriju, u kojoj je ponikao, profesionalni debi upisao je prošle sezone sa 17 godina. Odigrao je 13 mečeva, a ove sezone je već standardan i igrao je na 11 od 12 utakmica u Evropi i prvenstvu. Većinu kao starter.

U Austriji ga odavno najavljuju kao najveći talenat njegove generacije, a Ralf Rangnik se nije mnogo kockao i kalkulisao. Pozvao ga je sada, nije mu dao šansu u nedavnom meču protiv Izraela, ali jeste večeras kada je rezultat već bio ubedljiv.

Teoretski, i dalje postoji mogućnost da Marković u budućnosti zaigra za Srbiju. Pravila kažu da igrač do 21. godine može da odigra najviše tri takmičarska meča za jednu reprezentaciju, a onda se opredeli za drugu. I da sačeka tri godine na novi debi.

U Markovićevom slučaju je to malo verovatno i izvesno je da je Srbija izgubila igrača koji bi mogao da krene stopama Aleksandra Dragovića, Marka Arnautovića, Saše Kalajdžića…