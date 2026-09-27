OCENE - SRBIJA: VMS ponovo najbolji, Strahinja bez straha, ali Srbija bez lopte

Kosta Nedeljković Odbrana

(do 59. minuta) S obzirom na malu minutažu, ne samo ove sezone, nego u dve poslednje, očekivalo se da će Holanđani mnogo više mučiti Nedeljkovića. Ipak, iako Gakpo, pa posle njega Van Bomel jesu prolazili, lomili ka unutra, nisu stvarali neke kolosalne prilike iz toga. Mnogo više vetrova je bilo u poslednjih pola sata, kada su gosti dodali gas i krenuli po pobedu, a onda im se dodatno otvorislo kada je Srbija probala da se drugi put vrati u igru. Nije bilo mnogo Nedeljkovića u ofanzivi, nije bilo ni prilike, ali jednom kada je prešao na polovinu Holandije stvorio je veliku šansu za Joveljića.