Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 11:47
Bivši reprezentativac Austrije odradio današnji trening, što znači da bi trebalo da bude spreman za gostovanje Gentu
Govorio je Albert Rijera, posle pobede nad Radnikom , o vrlo neveseloj kadrovskoj situaciji, i da baš nije optimista kada je reč o oporavku pojedinih igrača za susret u Gentu. Ozbiljne probleme ima španski stručnjak, posebno u špicu napada pošto je Bamba Dijeng povrđen, Marko Arnautović se borio sa prehladom tokom reprezentativne pauze, dok je Aleksandar Katai suspendovan za susret u Flandriji.
Morao je da improvizuje Albert Rijera sa Mirkom Ivanićem u duelu sa Radnikom. Videlo se da je kapiten crveno-belih van zone svojih najboljih delovanja, iako je imao nekoliko prilika da podeblja ličnu statistiku i pre finiša meča.
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Međutim, malo lepih vesti stiže sa Marakane ovog jutra. Od bolesti se oporavio Marko Arnautović i po priloženim snimcima odradio trening tri dana uoči susreta u Gentu. To znači da će konkurisati za startnu postavu, tako da je sada sve na Albertu Rijeri.
Međutim, nije Rijera imao previše poverenja u iskusnog napadača u prethodnom periodu. Arnautović je bio puki epizodista tokom evropskih bitaka. Odigrao je samo devet minuta u Luganu.
Odlučio se Rijera da da prednost Dijengu u duelu sa Kopenhagenom, čak je zadržao na klupi Marka Arnautovića protiv Intera iz Andore u trenucima kada su crveno-beli jurili prednost. Odlučio se da umesto Dijenga šansu da Lučiću i – pogodio.
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Postoji mala šansa da Dijeng bude spreman, ali se negde naslućuje da bi Marko Arnautović mogao da bude jedina realna opcija u špicu.
Kako igra ove sezone, nije nikakva garancija da će Zvezda sa Arnautovićem u postavi delovati bolje. Ali barem će imati igrača na prirodnoj poziciji. Trening je danas odradio i Mihailo Ristić.