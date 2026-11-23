Međutim, malo lepih vesti stiže sa Marakane ovog jutra. Od bolesti se oporavio Marko Arnautović i po priloženim snimcima odradio trening tri dana uoči susreta u Gentu. To znači da će konkurisati za startnu postavu, tako da je sada sve na Albertu Rijeri.

Međutim, nije Rijera imao previše poverenja u iskusnog napadača u prethodnom periodu. Arnautović je bio puki epizodista tokom evropskih bitaka. Odigrao je samo devet minuta u Luganu.

Odlučio se Rijera da da prednost Dijengu u duelu sa Kopenhagenom, čak je zadržao na klupi Marka Arnautovića protiv Intera iz Andore u trenucima kada su crveno-beli jurili prednost. Odlučio se da umesto Dijenga šansu da Lučiću i – pogodio.

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Postoji mala šansa da Dijeng bude spreman, ali se negde naslućuje da bi Marko Arnautović mogao da bude jedina realna opcija u špicu.