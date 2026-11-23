Jer, ne postoji nijedan – razloženo po slogovima ni-je-dan – koji je od sredine jula do danas pokazao da je vredan ostanka. Bez obzira na to da li je domaći ili stranac, tržišno vredan, planiran za prodaju, kapiten na prethodnim adresama, apsolutno nema pojedinca koji je opravdao očekivanja. Ni kod Saše Ilića , ni sad kod Aleksandra Stanojevića .

Da to stvarno može da se desi pokazalo se u istom klubu, samo u košarkaškoj sekciji. Tad je na autoritet Željka Obradovića uprava maltene bila primorana da renovira kompletnu ekipu, promeni krvotok, otera nepodobne ili nedovoljno kvalitetne i angažuje ceo novi tim. Stanojević bi 7. decembra, dan posle gostovanja u Kragujevcu, mirne duše mogao da izađe pred Rasima Ljajića , Danka Lazovića i Radosava Petrovića i da im otvoreno, kako samo on ume, izdeklamuje: „Ja sa ovima neću da radim. Sve ih oterajte i dovedite mi nove igrače .“ Niko mu "a" ne bi rekao.

Bilo bi to nešto neviđeno na ovdašnjim prostorima, čak i u istoriji svetskog fudbala teško da postoji sličan primer, ali ako je Partizan bio avangarda, šta ga to sprečava da taj status kakav mu je nalepio legendarni Ljubiša Tumbaković još jednom opravda? I izvrne svlačionicu naopačke.

Kad je trener promenjen, novi je rekao: „Što se tiče kvaliteta, ima ga, ima i brzine, kao i mladih igrača.“ Kad bi danas govorio na istu temu, teško da bi reči bile identične. To se uklapa u ono što je Bibars Natho istakao tokom gostovanja u podkastu „2x45“ kad je konstatovao da će Stanojevićev povratak doneti boljitak na kratke staze, ali da će na duge morati mnogo da se menja.

Kako je samo Izraelac bio u pravu. Zato što dobro poznaje Stanojevića, a još bolje vidi fudbal, mada i nije neka nauka da ovaj tim, letos selektiran rukama Danka Lazovića i Radosava Petrovića, nije kvalitetan. Nikakvi izgovori tu ne pomažu.

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Naravno da je teško izvesti „čišćenje svlačionice“, zbog ugovora igrača, finansijskog stanja u klubu, ali kad bi bilo dobre volje i umešnosti rukovodilaca to uopšte nije nemoguća misija. Vraški je teško odjednom ratosiljati se 25 igrača – ili onih koji se tako predstavljaju – ali neki mogu da budu vraćeni u omladince ili da budu prekomandovani u Teleoptik, neki da se prodaju – ako je to već cilj – neki da se vrate odakle su došli na pozajmice, a preostalima da se ponudi model prevremenog raskida saradnje.

I onda da se radi dan i noć da se dovedu bolji. Teško, skoro neizvodljivo, ali da su Nikoli Tesli rekli kako ne može da izmisli struju danas bi ceo svet bio u mraku.

Ako u bilo kom segmentu kluba smatraju da sa ovim igračima mogu da napreduju ili se izvuku iz kolapsa, onda su u još većem problemu nego što pokazuje pozicija na tabeli. Promene su neophodne – odmah.