Dok Janis leči povredu, Adebajo dominira i juri Batlerov rekord
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 11:35
Spolstru ne brine stanje grčkog superstara
Pronašao je Majami način kako da pobeđuje. Nakon neslavnog početka sezone razvila se sumnja da li Hit može da napravi ozbiljniji rezultat sa Janisom Adetokunbom i Bemom Adebajom, pa i uskoro 37-godišnjim Klejom Tompsonom. Ubrzo su te sumnje nestale, a iako tim Erika Spolstre nije u prvom redu favorita za titulu, definitivno će biti problem na Istoku.
Naravno, najvažnije je zdravlje, odnosno da Majami bude kompletan. U noći za nama to nije bio slučaj jer Janis nije igrao usled povrede prepone, međutim Hit je i bez njega pobedio Oklahoma Siti Tandere (koji su bili bez Šeja Gildžesa Aleksandera) i tako upisao sedmu vezanu pobedu sa 123:113. Bem Adebajo je bio u prvom planu i ostvario je tripl-dabl učinak od 24 poena, 15 skokova i 12 asistencija. Uz to je imao po dve blokade i ukradene, a impresivno je i što je meč završio bez ijedne izgubljene lopte.
Izabrane vesti
On se izjednačio sa Lebronom Džejmsom na večnoj listi igrača sa najviše tripl-dablova za Majami. Kralj je stao na devet, koliko sada ima i čovek koji je prošle godine na jednoj utakmici dao 83 poena. Prvi na listi je Džimi Batler sa 13 tripl-dablova i upravo je on sledeća Bemova meta.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
A što se tiče Janisa, trener Spolstra je posle meča rekao:
"Nisam previše zabrinut. Zapravo je zamalo igrao i večeras. Odradio je sve da bi igrao, ali mislim da je ovo bila dobra odluka i nas kao stručnog štaba, kao i medicinskog tima i samog Janisa. Imamo nekoliko dana do naredne utakmice, videćemo kako će oni proteći, ali optimističan sam".
Adetokunbo je pre susreta sa Tanderima igrao na svakoj utakmici, pa zaista Majami nije imao potrebu da rizikuje. Posebno jer je Grk nekoliko poslednjih mečeva igrao kroz bol. Zato se i odmorio ovog vikenda.
Naredni meč Majami igra u noći između srede i četvrtka protiv Filadelfije u okviru NBA kupa. Biće to derbi Istoka i po svemu sudeći obe ekipe će baratati kompletnim rosterima.
NBA - ponedeljak na utorak
01.00: (2.65) Šarlot (16.0) Memfis (1.60)
01.00: (1.60) Filadelfija (16.0) Portland (2.65)
01.30: (1.15) Minesota (20.0) Bruklin (6.50)
01.30: (1.20) Toronto (19.0) Milvoki (5.50)
01.30: (3.00) Indijana (16.0) Oklahoma (1.50)
02.00: (4.10) Čikago (17.0) Klivlend Kavalirs (1.30)
02.00: (2.40) Nju Orleans (15.0) Finiks (1.70)
02.30: (1.17) Hjuston (20.0) LA Klipers (6.00)
04.00: (1.10) LA Lejkers (23.0) Juta (8.00)
04.00: (4.70) Sakramento (17.0) San Antonio (1.25)
***kvote su podložne promenama