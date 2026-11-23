On se izjednačio sa Lebronom Džejmsom na večnoj listi igrača sa najviše tripl-dablova za Majami. Kralj je stao na devet, koliko sada ima i čovek koji je prošle godine na jednoj utakmici dao 83 poena. Prvi na listi je Džimi Batler sa 13 tripl-dablova i upravo je on sledeća Bemova meta.

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A što se tiče Janisa, trener Spolstra je posle meča rekao:

"Nisam previše zabrinut. Zapravo je zamalo igrao i večeras. Odradio je sve da bi igrao, ali mislim da je ovo bila dobra odluka i nas kao stručnog štaba, kao i medicinskog tima i samog Janisa. Imamo nekoliko dana do naredne utakmice, videćemo kako će oni proteći, ali optimističan sam".

Adetokunbo je pre susreta sa Tanderima igrao na svakoj utakmici, pa zaista Majami nije imao potrebu da rizikuje. Posebno jer je Grk nekoliko poslednjih mečeva igrao kroz bol. Zato se i odmorio ovog vikenda.

Naredni meč Majami igra u noći između srede i četvrtka protiv Filadelfije u okviru NBA kupa. Biće to derbi Istoka i po svemu sudeći obe ekipe će baratati kompletnim rosterima.

NBA - ponedeljak na utorak

01.00: (2.65) Šarlot (16.0) Memfis (1.60)

01.00: (1.60) Filadelfija (16.0) Portland (2.65)

01.30: (1.15) Minesota (20.0) Bruklin (6.50)

01.30: (1.20) Toronto (19.0) Milvoki (5.50)

01.30: (3.00) Indijana (16.0) Oklahoma (1.50)

02.00: (4.10) Čikago (17.0) Klivlend Kavalirs (1.30)

02.00: (2.40) Nju Orleans (15.0) Finiks (1.70)

02.30: (1.17) Hjuston (20.0) LA Klipers (6.00)

04.00: (1.10) LA Lejkers (23.0) Juta (8.00)

04.00: (4.70) Sakramento (17.0) San Antonio (1.25)

***kvote su podložne promenama