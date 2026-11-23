Partizan Mozzart Bet ostvario je veliku abaligašku pobedu juče u Beogradskoj areni, kada je pred svojim navijačima srušio Dubai. Međutim, daleko važniji meč biće onaj koji se igra u sredu od 17 časova u Koka-kola areni u kojoj crno-beli gostuju timu iz Emirata u 14. kolu Evrolige.

Poznato je da stanje sa povredama nije sjajno, ali pred današnji let u Dubai koji je po rasporedu od 13 časova, stigle su dobre vesti za Parni valjak. Naime, Đoan Penjaroja će u nadolazećem okršaju protiv šampiona Jadrana, možda, moći da računa na Luku Vildozu.