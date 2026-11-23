Dobre vesti za Partizan Mozzart Bet: Luka Vildoza među putnicima za Dubai
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 11:48
Argentinac je zbog problema sa skočnim zglobom propustio poslednje dve utakmice
Partizan Mozzart Bet ostvario je veliku abaligašku pobedu juče u Beogradskoj areni, kada je pred svojim navijačima srušio Dubai. Međutim, daleko važniji meč biće onaj koji se igra u sredu od 17 časova u Koka-kola areni u kojoj crno-beli gostuju timu iz Emirata u 14. kolu Evrolige.
Poznato je da stanje sa povredama nije sjajno, ali pred današnji let u Dubai koji je po rasporedu od 13 časova, stigle su dobre vesti za Parni valjak. Naime, Đoan Penjaroja će u nadolazećem okršaju protiv šampiona Jadrana, možda, moći da računa na Luku Vildozu.
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Argentinac je zbog problema sa skočnim zglobom propustio prošlonedeljni evroligaški okršaj u Pioniru protiv Bešiktaša, kao i jučerašnju utakmicu sa Dubaijem. Vildoza se našao na spisku putnika za Emirate saznaje Mozzart Sport, a njegovo eventualno igranje u Koka-kola areni dalo bi Penjaroji dodatnu opciju kada je reč o poziciji organizatora igre.
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Nekadašnji plej atinskih velikana ove sezone ima ulogu igrača koji treba da skine pritisak sa leđa Karliku Džonsu i rastereti ga, a njegove prosečne brojke u elitnom takmičenju iznose 6,6 poena, 1,6 skokova, 2,5 asistencija i 1,8 ukradenih lopti.
U stroj se polako vraća Derek Vilis. Krilni centar se povredio na samom startu sezone (prvo kolo Evrolige protiv milanske Olimpije), dok je sinoć bio u rosteru. Međutim, Vilis nije dobio priliku da protiv Dubaija upiše povratničke minute. Kada je reč o izostancima, poznato je da nema Lamara Stivensa koji čeka snimanje u narednim danima. Takođe, Penjaroja nije za prošli meč sa Dubaijem mogao da računa na Itana Tompsona, dok se Kevarijus Hejs odmarao.