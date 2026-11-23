Amerikanac je u kratkoj izjavi za Basket News komentarisao to što Obradovića prate glasine "strogog stručnjaka" koji voli da podvikne. "To je smešno. Znate kakav je on tip trenera i svi mi pokušavamo da se prilagodimo tome. Svako od ovih igrača u Panatianikosu igra na vrhunskom nivou. Samo pokušavamo da pronađemo način da se međusobno pomognemo i bićemo dobri".

Pričao je o tome kako koji od dvojice trenera razmišlja.

"Očigledno je. Možete videti stil igre koji gaje ovi treneri. Ataman je bio taj koji se oslanja na bekove, mnogo pik-en-rola, širenja igre i sve što ide uz to. Kod Obradovića je više stvar balansa. Imamo tim koji je napravljen za to i pretpostavljam da će sve biti kako treba", rekao je Nan.

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Panatinaikos izlazi iz nešto težeg perioda. Atinjani su neočekivano zabeležili poraz od Barselone kod kuće, potom izgubili na gostovanje Virtusu u Bolonji, a onda pobeđen Žalgiris u Kaunasu. Nimalo jednostavno neće biti Zelenima da sutra od 20.30 savladaju Valensiju u Roć areni, ali je jasno da ako budu imali Kendrika Nana na prepoznatljivom nivou, onda vrlo lako mogu da dođu do velikog skalpa u Španiji.

Sjajni bek je zbog povrede propustio prvih šest kola Evrolige, dok je u utakmicama u kojima je igrao prosečno beležio 19,9 poena, 2,9 asistencija i 3,4 skoka.