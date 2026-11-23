Kendrik Nan poredi Željka i Atamana: Očigledno je...
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 11:54
"To je smešno. Znate kakav je on tip trenera i svi mi pokušavamo da se prilagodimo tome"
Ovo je treća sezona u kojoj Kendrik Nan nosi dres Panatianikosa i nema dileme da je apsolutni lider od prvog momenta kada je kročio na parket u zelenom dresu. Amerikanac se pitao za igru kod prethodnog trenera Ergina Atamana u čijoj je eri osvojio Evroligu i MVP priznanje, kao i sada kod Željka Obradovića.
Njegov poenterski učinak, hrabrost u odlučujućim momentima teško ko može da nadoknadi, a sada je Nan uporedio kako je to biti igrač kod turskog, a kako kod najtrofejnijeg evropskog trenera.
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Amerikanac je u kratkoj izjavi za Basket News komentarisao to što Obradovića prate glasine "strogog stručnjaka" koji voli da podvikne.
"To je smešno. Znate kakav je on tip trenera i svi mi pokušavamo da se prilagodimo tome. Svako od ovih igrača u Panatianikosu igra na vrhunskom nivou. Samo pokušavamo da pronađemo način da se međusobno pomognemo i bićemo dobri".
Pričao je o tome kako koji od dvojice trenera razmišlja.
"Očigledno je. Možete videti stil igre koji gaje ovi treneri. Ataman je bio taj koji se oslanja na bekove, mnogo pik-en-rola, širenja igre i sve što ide uz to. Kod Obradovića je više stvar balansa. Imamo tim koji je napravljen za to i pretpostavljam da će sve biti kako treba", rekao je Nan.
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Panatinaikos izlazi iz nešto težeg perioda. Atinjani su neočekivano zabeležili poraz od Barselone kod kuće, potom izgubili na gostovanje Virtusu u Bolonji, a onda pobeđen Žalgiris u Kaunasu. Nimalo jednostavno neće biti Zelenima da sutra od 20.30 savladaju Valensiju u Roć areni, ali je jasno da ako budu imali Kendrika Nana na prepoznatljivom nivou, onda vrlo lako mogu da dođu do velikog skalpa u Španiji.
Sjajni bek je zbog povrede propustio prvih šest kola Evrolige, dok je u utakmicama u kojima je igrao prosečno beležio 19,9 poena, 2,9 asistencija i 3,4 skoka.