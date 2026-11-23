„ Ova pobeda je zaista bila veoma važna, rekao bih da je najvažnija u sezoni, ali ne smemo da zaboravimo ni prethodne utakmice. Da nismo ostvarili pobede u tim mečevima, ni ovaj trijumf ne bi imao toliki značaj. Sve je povezano i svaki osvojeni bod nam mnogo znači. Od prvog minuta smo verovali da možemo da pobedimo. Čak i kada smo gubili, nismo prestajali da verujemo u preokret. Imali smo taj osećaj da ćemo na kraju slaviti. Uz poštovanje prema Radničkom, koji takođe ima veoma dobru ekipu, bio sam siguran da ćemo pobediti “, istakao je napadač Čukaričkog.

Iza njega je komplikovan period, jer je tri meseca bio van tima, u međuvremenu je došlo i do promene na klupi, otišao je Marko Jakšić, a angažovan Mihajlo Trajković iz omladinaca i belo-crni su počeli da nižu dobre rezultate.

„Naša pozicija je sada svakako mnogo bolja. Još pre pet ili šest nedelja počeli smo da verujemo da možemo da izborimo plasman u plej-of, a sada želimo da se borimo do samog kraja i za izlazak u Evropu! Biće veoma teško. Moramo dodatno da podignemo nivo igre, ali verujem da imamo zaista kvalitetnu ekipu i da zaslužujemo priliku da se borimo za takav cilj. Imamo mlade, izuzetno talentovane fudbalere, ali i igrače sa velikim iskustvom i snažnim karakterom. Mislim da posedujemo sve što je potrebno za uspeh. Ipak, to moramo svakodnevno da dokazujemo, najpre na treninzima, a potom i na utakmicama. Samo na taj način možemo da ostvarimo ono što želimo.“

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Kad je reč o saradnji sa Urošem Miladinovićem, Albanac sa grčkim pasošem ima samo reči hvale.

„O njemu zaista ne moram mnogo da govorim! Svi u Srbiji znaju da je ubedljivo najtalentovaniji igrač. Za sve nas je veoma važno što imamo priliku da igramo sa njim, ali meni lično ta saradnja posebno znači. Uroš odlično razume moj način igre, što mi mnogo olakšava posao na terenu. Posebno je dobar kada igra jednostavan fudbal, bez nepotrebnog komplikovanja. Tada njegove sposobnosti dolaze do punog izražaja i može da pruži fantastične partije, baš kao što je to bio slučaj na ovoj utakmici“, dodao je Durmišaj.