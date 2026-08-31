“Najslabije evropsko takmičenje”, a svi Zvezdini protivnici gotovo savršeni

Pisali smo već to , u nedelju je Lugano u Superligi Švajcarske kao gost savladao Sion sa 2:1, dok je s istim rezultatom u prvenstvu Belgije Gent bio bolji od aktuelnog šampiona Klub Briža. Ono što nam je odmah zapalo za oko je da su oba tima odlično startovala u domaćim šampionatima i od početka sezone su beležili samo pobede. Lugano je prvi na tabeli sa četiri trijumfa i 12 bodova, dok je Gent u Belgiji sakupio devet poena i nalazi se iza Šarlroe zato što je odigrao jedan meč manje.

Generalno, prvi utisak je da su fudbaleri Crvene zvezde dobro prošli na žrebu za Ligu konferencije, pošto su izbegli sve potencijalne protivnike iz Liga petice, kao i Ajaks i Bragu, koji spadaju u širi krug favorita za osvajanje trećeg po kvalitetu klupskog takmičenja UEFA. Protivnici jedinog preostalog srpskog predstavnika redom će biti Lugano, Kopenhagen, Inter Eskaldes, Gent, Iberija 1999 i Trabzon. Na prvi pogled, znatno bolje nego da crveno-beli moraju da izađu na crtu Brajtonu, Atalanti, Monaku ili Frajburgu, ali na drugi...

Ni ostali Zvezdini protivnici nisu uopšte loši na startu sezone. Kopenhagen je u prva tri kola Superlige Danske imao sve tri pobede, pre nego što ga je iznenadio Viborg i savladao sa 0:4. Ovog ponedeljka ima lepu priliku da uhvati priključak za vodećim triom na tabeli (Nordsejalnd, Viborg i Brendbi imaju po 13 poena), pošto mu od 19 časova u goste dolazi poslednjeplasirani Sonderjisk. Ako savlada fenjeraša biće na -1. 19.00: (1,30) Kopenhagen (5,30) Sonderjisk (8,00) Trabzon, predvođen Mohamedom Salahom, danas ima priliku da se probije na čelo Superlige Turske. Trenutno su tamo Galatasaraj i Genčlerbirligi sa po sedam bodova, dok tim iz grada sa obale Crnog mora ima četiri poena i utakmicu manje. Od 20.30 časova će gostovati novom prvoligašu Amedu, na čijoj klupi sedi nekadašnji strateg Anderlehta, Albanac Besnik Hasi. Trabzon je na premijeri u prvenstvu Turske odigrao 1:1 sa Kasimpašom, a potom je pre nedelju dana kod kuće savladao Bašakšehir sa 2:1. Salah je na toj utakmici bio dvostruki strelac. Dok u većini liga prvenstva tek kreću, u Gruziji se zašlo u poslednju trećinu šampionata. Iberija 1999, koja brani titulu, trenutno se ne nalazi baš u dobroj situaciji zato što je odlagala utakmice tokom evropskih kvalifikacija. 20.30: (3,45) Amed (3,45) Trabzon (2,00) Tim iz Tbilisija je tek četvrti na tabeli sa 34 poena iz 20 mečeva, lider Rustavi ima osam bodova više. Međutim, Iberija je odigrala čak po tri meča manje od Rustavija i Dinamo Batumija, a dva od Dinamo Tbilisija. Ako bude pobedila na svim zaostalim utakmicama preuzeće prvo mesto.

Prvi od tih mečeva na programu je takođe ovog ponedeljka od 17 časova. Iberija gostuje Gagri, koja zauzima osmo mesto na tabeli – poziciju koja vodi u doigravanje za opstanak. Na prva dva susreta u sezoni Zvezdin protivnik u petom kolu Lige konferencije je bio bolji, rezultatima 2:1 i 1:0. 17.00: (4,50) Gagra (3,45) Iberija 1999 (1,75) Jedini od predstojećih rivala crveno-belih koji još nije startovao na domaćoj sceni je Inter Eskaldes. Šampionat Andore počinje tek narednog vikenda, ali s obzirom na to da Inter brani titulu, jasno je da se očekuju dobri rezultati i od njega. Naravno, ne možemo da zaboravimo na činjenicu da je tim Alberta Rijere u nedelju savladao Zemun (2:0) i tako došao do pete pobede u Mozzart Bet Superligi Srbije iz isto toliko utakmica. Dakle, Zvezda je savršena kao Lugano i Gent.