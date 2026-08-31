Nije mogao mlađi, ali zato stariji brat Due stiže u Bundesligu za 37.500.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 11:15
Kad nije Bajern, može Bajer
Pretprošlog leta je Bajern vodio žestoku bitku sa Pari Sen Žermenom za potpis Renovog tinejdžera Dezirea Duea.
Bavarci su prvo ponudili 35.000.000 evra, Sveci odgovorili sa 40.000.000. Bajern je ušao u licitaciju i digao ponudu na 55.000.000 evra sa bonusima, ali je PSŽ odgovorio sa 50.000.000 plus 10.000.000 kroz bonuse i dobio krilnog napadača. Ispostavilo se to kao sjajan potez francuskog kluba, Due je ubrzo postao jedan od najboljih igrača Enrikeovog tima…
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Dve godine kasnije, Due stiže u Bundesligu. Ali ne Dezire, već njegov stariji brat Gela. Desni bek Strazbura se seli u Bajer iz Leverkuzena u transferu teškom 37.500.000 evra sa uključenim bonusima. Fiksni deo obeštećenja bi trebalo da iznosi oko 30.000.000 evra, a realni bonusi između 2.000.000 i 3.000.000 evra.
Gela Due ima 23 godine i još prošlog leta je bio Milanova želja. Rosoneri, kao i njihov gradski rival Inter, interesovali su se i u aktuelnom prelaznom roku. Borusija Dortmund i Everton takođe. Ali niko na adresu Strazbura nije dostavio tako dobru ponudu kao Leverkuzen. Strazbur ovo nije mogao da odbije s obzirom na to da je pre dve godine platio desnog beka Renu samo 6.000.000 evra.
Due se najbolje snalazi na poziciji desnog „vingbeka“ u formacijama sa trojicom štopera, a to je baš ono kako igra Leverkuzen. Nemački klub je u dosadašnjem delu prelaznog roka već potrošio 99.000.000 evra. Iz Liona je za 29.500.000 evra stiglo levo krilo Alfonso Moreira, a iz Napolija španski levi bek Migel Gutijerez za 26.000.000 evra. Argentinski štoper Fakundo Medina je kupljen od Marselja za 23.000.000 evra, a bilo je tu i nešto jeftinijih transfera poput mladog Keneta Ajhorna iz Herte, kontraotkupa Kerima Alajbegovića iz Salcburga… Iako još nije zvanično potvrđen, dogovoren je i povratak Muse Dijabija iz Al Itihada za više od 30.000.000 evra.