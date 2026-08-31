Arteta slavi jubilej na Vila parku, Emeri bi da "ubije" Čelsi, ali kako će i Arsenal?

Emilijano Martinez i Morgan Rodžers su iz redova Aston Vile prešli u Čelsi za kombinovanih 146.750.000 evra, dok su u suprotnom smeru krenuli Nikolas Džekson i Alehandro Garnačo. Argentinac doduše na pozajmicu, koja može da se pretvori u trajan ugovor, pa bi ukupna vrednost ta dva transfera mogla da dosegne 120.000.000 evra.

21.00: (6,50) Aston Vila (4,10) Arsenal (1,52)

Jasno je da i Aston Vila i Čelsi imaju istu ambiciju, da se izbore za plasman u Ligu šampiona, ali Unaju Emeriju se nimalo nisu svidele ove opaske o "prijateljskim" vezama dva kluba, pa je pred duel sa Arsenalom rešio da ih preseče verbalnim mačem, na najslikovitiji način.

"Dobri odnosi? Taj odnos je zasnovan samo na ugovorima, za novac, za druge igrače. Oni žele da nas ubiju i mi želimo da ubijemo njih. To nije dobar odnos. Naravno, jer imamo dobre igrače, a i mi možemo da dovedemo njihove, ali to nije dobar odnos, to je posao za novac i ugovor za igrače. Potpisali su sa Martinezom i Morganom Rodžersom da bi nas ubili. Srećan sam zbog njih dvojice, ali nisam srećan zbog Čelsija", poručio je Emeri.

Baskijski trener ne priznaje reč "tranzicija", iako je evidentno da njegov tim na startu sezone ima drugačiju fizionomiju.

"Znam da moramo da stalno obnavljamo tim i biće nam potrebno vremena. Ali nas čeka utakmica sa Arsenalom. Morali smo prošle nedelje da igramo u Brajtonu, ali nismo bili na takmičarskom nivou. Radimo svakog dana da bismo bili spremni na sve. U fudbalu, ako očekujete tranziciju, možda niste na dobrom putu. Moramo da se takmičimo, da pobeđujemo, da složimo tim što je brže moguće. Premijer liga ne čeka nikoga", dodao je Emeri.

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Naravno da Emeri nije bio srećan posle teškog poraza na Ameks stadionu u Brajtonu (4:0). Raspored im ne ide na ruku jer već sada idu na Arsenal koji je slavio ubedljivo na premijeri protiv novajlije u ligi, Koventrija (3:0).

"U ovoj ligi se igra 38 mečeva za bodove. Izgubili smo prvu utakmicu, nadam se da će sada stadion biti pun kao i uvek, da će nas navijači podržati iako možda ne igramo kako smo ih navikli. Cilj je da se napreduje postepeno, da dođemo do nivoa ranijih igara. Potrebno nam je vremena, bilo je tako i prošle godine. Videćemo sada da li će nam biti potrebno još vremena ili će neki igrači napredovati brzo", zaključio je Emeri.

Arsenal je takođe ozbiljno zauzet u poslednjim danima prelaznog roka. Mnogo se priča o pokušaju transfera Hulijana Alvareza iz Atletika. Gabrijel Žezus je šokirao sve odlakom u Barselonu, Gabrijel Martineli je pojačao Al Hilal, a očekuje se da bi protiv svog bivšeg kluba, u dresu Tobdžija mogao da zaigra štoper Ezri Konsa. Mikel Arteta je potvrdio da je on potpuno spreman, ali ne i Jurijen Timber i Vilijam Saliba.

"Da, Konsa je u konkurenciji. Trenirao je zaista dobro, mislim da će biti na raspolaganju. Jurijen Timber dobro napreduje, ali da vidimo kako će biti do kraja nedelje. Već tri nedelje je van tima i polako pojačavamo intenzitet njegovog rada. Na dobrom je putu. Ako sve bude kako bi trebalo, mislim da će sledeće nedelje biti sa nama. Što se tiče Salibe, njemu će trebati više vremena", poručio je Arteta.

Što se tiče Aston Vile, Emeri neće moći da računa na novajlije, Johana Manzambija i Brajana Mađa, van stroja su i Tejmi Ejbraham, Amadu Onana i Žoao Gomeš.

Za Mikela Artetu, meč na Vila Parku označiće mali jubilej, 250. utakmicu na klupi londonskog kluba u Premijer ligi. U 249 mečeva, ostvario je 150 pobeda, 48 remija i 51 poraz, što znači da ima 60,2 odsto uspešnosti.

Od menadžera koji su imali 250 i više mečeva u Premijer ligi, veći procenat uspešnosti imaju samo Pep Gvardiola (70,8%), Aleks Ferguson (65,2%) i Jirgen Klop (62,6%). Inače, Arteta je tek drugi menadžer Arsenala sa 250 i više utakmica, a samo još trojici trenera je to uspelo sa jednim klubom, u pitanju su Dejvid Mojes (Everton), Alan Kurbišli (Čarlton) i Hari Rednap (Vest Hem).

Kada je reč o večerašnjem okršaju, treba reći da su prošle sezone podelili pobede. Aston Vila je slavila kod kuće sa 2:1, dok je Arsenal na Emirejtsu uzvratio sa ubedljivih 4:1. Mikel Arteta očekuje još jedan uzbudljiv meč i veruje da je protivnik prošlog vikenda na jugu Engleske imao samo loš dan.

"Unaj Emeri je jedan od najiskusnijih menadžera u ligi i jedan od najuspešnijih. U to nema nikakve sumnje. Bila je to samo jedna utakmica, siguran sam da će uskoro sve uspeti da preokrene", zaključio je menadžer prvaka Engleske.

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PREMIJER LIGA – 2. KOLO

Petak

Kristal Palas - Mančester Siti 1:4 (0:1)

/Donaruma 56ag - Haland 17, Šerki 54, 59/

Subota

Liverpul - Notingem Forest 2:2 (0:1)

/Isak 60, Munjoz 82 – Endoje 24, Gibs Vajt 70/

Bornmut - Everton 1:1 (1:0)

/Skot 41 - Tarkovski 90+1/

Koventri - Hal 0:1 (0:0)

/Milar 82/

Totenhem - Njukasl 0:2 (0:0)

/Elanga 62, Visa 72/

Nedelja

Čelsi - Brajton 4:3 (3:0)

/Lavija 4, Neto 14, Pedro 32, Palmer - Jalkue 35, Pedro 63ag, Gros 90+5/

Lids - Brentford 1:1 (0:1)

/Kalvert Luin 79 - Šade 41/

Sanderlend - Fulam 1:0 (0:0)

/Isidor 75/

Mančester Junajted - Ipsvič 5:2 (1:1)

/Fernandeš 40, 61pen, Grivs 57ag - Dejvis 29/

Ponedeljak

21.00: (6,50) Aston Vila (4,10) Arsenal (1,52) MR

***Kvote su podložne promenama/MR - Mozzart Relax