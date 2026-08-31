Železničar ima novog štopera: Bio u Partizanu, poslednji angažman imao u - Venecueli

U Vizeli je prethodne sezone odigrao samo osam utakmica pre odlaska u Južnu Ameriku, a kako u portugalskom klubu još uvek ne računaju na njega, Železničar je to iskoristio i doveo ga na pozajmicu do kraja sezone. Pančevcima je svakako potreban još jedan centralni bek. U ovom trenutku ne postoje prave alternative ukoliko Mirko Milikić ili Nemanja Vidojević ne mogu da igraju.

Abdul Savadogo je otišao na pozajmicu u Smederevo, a Bili Dži još uvek nije ni debitovao, tako da Radomir Koković maltene nema drugih rešenja osim standardnog štoperskog dvojca. Zato je bio potreban još jedan centralni defanzivac i izbor je pao na Obradovića koji je u mlađim kategorijama nosio dres Partizana.

Tokom kadetskih i omladinskih dana u crno- belom dresu igrao je sa Mihajlom Ilićem, Markom Milovanovićem, Nemanjom Jovićem i Nikolom Štulićem. Za razliku od njih, nikad nije dobio šansu u prvom timu Partizana i morao je da ide oblilaznim putem. Sad je vreme da ponovo dođe na mesto gde je prvi put osetio igranje Mozzart Bet Superlige.