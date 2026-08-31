Železničar ima novog štopera: Bio u Partizanu, poslednji angažman imao u - Venecueli
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 11:23
Stefan Obradović se vraća u redove pančevačkog kluba
Ozbiljno se razmahao Železničar u poslednjih nekoliko dana kad su u pitanju novi igrači. Doveden je Srđan Plavšić, promovisan mladi Brazilac Leo Agostinjo, ali tu nije kraj. Sportski sektor pančevačkog kluba dogovorio je dovođenje još jednog štopera, a kako saznaje Mozzart Sport, novi igrač Dizelke je Stefan Obradović (22).
Reč je momku koji igra na poziciji štopera i vraća se u Železničar za koji je igrao u periodu od 2022. do 2024. pre nego što je kao slobodan igrač otišao u OFK Beograd. Iz redova Romantičara je prethodne sezone otišao u portugalsku Vizelu, a oni su ga na zimu poslali na pozajmicu u - Venecuelu. Mladi štoper je igrao za Akademiju Puerto Kabeljo gde je odigrao 14 utakmica, a osetio je i barut Kopa Sudamerikane gde je igrao svih šest mečeva grupne faze.
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U Vizeli je prethodne sezone odigrao samo osam utakmica pre odlaska u Južnu Ameriku, a kako u portugalskom klubu još uvek ne računaju na njega, Železničar je to iskoristio i doveo ga na pozajmicu do kraja sezone. Pančevcima je svakako potreban još jedan centralni bek. U ovom trenutku ne postoje prave alternative ukoliko Mirko Milikić ili Nemanja Vidojević ne mogu da igraju.
Abdul Savadogo je otišao na pozajmicu u Smederevo, a Bili Dži još uvek nije ni debitovao, tako da Radomir Koković maltene nema drugih rešenja osim standardnog štoperskog dvojca. Zato je bio potreban još jedan centralni defanzivac i izbor je pao na Obradovića koji je u mlađim kategorijama nosio dres Partizana.
Tokom kadetskih i omladinskih dana u crno- belom dresu igrao je sa Mihajlom Ilićem, Markom Milovanovićem, Nemanjom Jovićem i Nikolom Štulićem. Za razliku od njih, nikad nije dobio šansu u prvom timu Partizana i morao je da ide oblilaznim putem. Sad je vreme da ponovo dođe na mesto gde je prvi put osetio igranje Mozzart Bet Superlige.