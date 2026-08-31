Italijanska klopka za Jokića: Ne sme da primi loptu, a kad je primi – napadaj ga! Meli zna kako?

To je bio samo početak… “ Onda moraš da ga napadneš. Meli to zna vrlo dobro, on je baš to radio: završio je utakmicu sa 18 šuteva, obično bi toliko imao na dve ili tri utakmice. To prosto nije u njegovoj prirodi, ali bilo je neophodno da ga izazovemo ”.

Pa na pitanje kako zaustaviti Jokića kaže – nemoguće je. Ali može da se uspori. “ Ne smeš ni da pomisliš da ćeš da ga zaustaviš. Ali možeš da ga ograničiš. Sličan smo plan te godine koristili i protiv Adetokunba ( Grčka ih dobila, Janis dao 25 poena uz 11 skokova ): drugačiji igrači, ali ista dinamika. Pošto obojica često prenose loptu, prva instrukcija je bila da se zabrani tranzicija: čim bismo izgubili posed, petorica igrača morala su odmah iza lopte, da protivnik protiv sebe ima nameštenu odbranu ”.

Dalje…

“Onda moraš da ih nateraš da gube lopte. Moraš da ih udvajaš, posebno kada spuste loptu. I moraš da budeš bolji od njih u napadu: da probaš da šutiraš u boljem procentu. Tu je Spisu bio sjajan (22 poena, šest trojki, prim. aut). Ne smeš da gubiš lopte, ili bar moraš da ih gubiš što manje. Tako moraš da izjednačiš činjenicu da će izvesno imati više skokova, jer su fizički veći”.

A ona stara priča, da li Jokiću dati da ubaci svoje po cenu da ne razigra saigrače?

”Ne možeš da ga pustiš da radi jednu te istu stvar. Ako pomisliš da njega pustiš, a čuvaš ostale on će ti umesto 30 ubaciti 50 poena. Umesto 20 bacanja imaće 30. Mora da postoji ravnoteža. I moraš da ograničiš i ostale. Najvažnije je da uvek igraju protiv čvrste odbrane”.

Uostalom, nije Srbija samo Jokić…

“Moraš da igraš u tranziciji, da budeš manje statičan, da koristiš svoje prednosti: ako tu tranziciju pretočiš u više šuteva, a sa malo izgubljenih lopti, onda možda možeš da se nadaš da ćeš smanjiti tu razliku koju će Srbija da pravi fizikom i pod obručima”.

Kad smo već kod toga, šta kaže već pomenuti Meli…

“Moramo da budemo fizički što čvršći, da se postaramo da primi što je manje lopti, a kada je primi da mora ozbiljno da se pomuči. U napadu moramo da trčimo, da ga stalno držimo zaposlenim na oba kraja terena. To je ono što sve ekipe pokušavaju”.

Aktuelni selektor Lunka Banki dodaje…

“Imamo neka rešenja, bez obzira na to ko će mu biti direktan čuvar. Moramo da načinimo timski napor. Jer na stranu sada njegove sposobnosti u realizaciji, on je poznat po tome što fantastično razigrava ekipu. Srbija je veoma dobar tim, posebno kad je on ispiriše. Moramo da budemo oprezni. Moramo da vodimo računa o tome kako ćemo da se postavljamo u odbrani. Nije nemoguće da će da na terenu zajedno budu i Jokić i Milutinov. Ne bih rekao da je Srbija tim jednog čoveka. To je ozbiljan timski rad”.